https://ria.ru/20230221/oon-1853307623.html

США и ряд стран в СБ ООН осудили ракетные пуски КНДР

США и ряд стран в СБ ООН осудили ракетные пуски КНДР - РИА Новости, 21.02.2023

США и ряд стран в СБ ООН осудили ракетные пуски КНДР

США, Франция, Великобритания и ряд стран, входящих в СБ ООН, осудили недавние пуски ракет КНДР, призвали Пхеньян к дипломатии, говорится в заявлении, которое... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T01:43

2023-02-21T01:43

2023-02-21T01:43

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ООН, 21 фев – РИА Новости. США, Франция, Великобритания и ряд стран, входящих в СБ ООН, осудили недавние пуски ракет КНДР, призвали Пхеньян к дипломатии, говорится в заявлении, которое зачитала американский постпред Линда Томас-Гринфилд. Россия и Китай не присоединились к заявлению. "Албания, Эквадор, Франция, Япония, Мальта, Республика Корея, Швейцария, ОАЭ, Великобритания и США решительно осуждают запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР 18 февраля, а также два ракетных пуска 19 февраля", - заявила Томас-Гринфилд журналистам. Как отмечается в заявлении, это уже четвертое испытание баллистической ракеты в этом году, девятое испытание МБР с начала 2022 года. "Этот пуск является безрассудным и представляет опасность. Каждый из этих пусков являлся нарушением множества резолюций СБ ООН. Пуск МБР на этих выходных представляет угрозу не только региону, но и международному миру и безопасности. В частности, он подрывает ядерное нераспространение во всем мире", - указала Томас-Гринфилд. "США и девять государств полностью привержены дипломатии и продолжают призывать КНДР вернуться к диалогу. Призываем все страны-члены ООН присоединиться к нам и осудить безответственное поведение КНДР", - зачитала она. Северная Корея КНДР 18 февраля запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15". Ракета была пущена по навесной траектории, то есть под вертикальным углом, она достигла высоты 5768 километров, пролетела 989 километров за 4015 секунд и упала в Японское море. КНДР назвала пуск "внезапными учениями". Считается, что это первый раз, когда Пхеньян без подготовки и предупреждения дал своим военным указание произвести пуск МБР.

https://ria.ru/20230220/kndr-1853046510.html

https://ria.ru/20230220/kndr-1853045624.html

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в мире, сша, франция, великобритания, линда томас-гринфилд, оон