00:25 21.02.2023 (обновлено: 09:06 21.02.2023)
Заседание СБ ООН по диверсии на "Северных потоках" пройдет во вторник
Запрошенное Россией заседание СБ ООН по диверсии на "Северных потоках" пройдет во вторник
© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
ООН, 21 фев — РИА Новости. Заседание Совета безопасности ООН, запрошенное Россией из-за терактов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", начнется в 15:00 (23:00 мск).
Ранее Москва подготовила проект резолюции СБ ООН, призывающей генсека организации создать независимую комиссию для расследования подрыва ниток "Северных потоков". Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь уже заявил, что Китай поддерживает российское предложение.
Между тем, как писал ранее в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, голосование по этому проекту пройдет в один из дней со среды до пятницы.
Согласно резолюции, Совбез просит генсека "создать в срочном порядке международную независимую комиссию" для всестороннего и беспристрастного международного расследования всех аспектов диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Проект, по словам источника РИА Новости в ООН, призывает выявить исполнителей, спонсоров, организаторов и сообщников.
Как сообщил собеседник агентства, согласно проекту, Совбез постановляет, что комиссия должна быть "составлена из независимых и международно признанных юристов", которых выберет генсек ООН. Собеседник агентства указал, что генсек должен будет в течение 14 дней сообщить Совбезу о рекомендациях по модальностям комиссии.
По словам источника, текст строжайшим образом осуждает теракт на "Северных потоках". Как подчеркивается в тексте, уже установлено вне сомнений, что это была диверсия, а не стихийное бедствие или техногенная катастрофа.
В резолюции содержится указание, что атака на трубопроводы произошла после неоднократных угроз в отношении "Северного потока", звучавших со стороны руководства США, добавил он.
В конце сентября прошлого года сразу на двух экспортных российских газопроводах в Европу произошли взрывы. Владимир Путин назвал это "очевидным терактом", власти Германии, Дании и Швеции не исключили целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" — компания Nord Stream AG — сообщила о беспрецедентном ущербе для инфраструктуры и отметила, что сроки ремонта оценить невозможно.
В феврале лауреат Пулитцеровской премии, журналист Сеймур Херш опубликовал статью о своем расследовании ЧП. В его публикации говорится, что американские водолазы во время учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш.
Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом.