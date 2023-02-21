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Россия продолжит соблюдать количественные ограничения на СНВ - РИА Новости, 21.02.2023
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Россия продолжит соблюдать количественные ограничения на СНВ
Россия продолжит соблюдать количественные ограничения на СНВ - РИА Новости, 21.02.2023
Россия продолжит соблюдать количественные ограничения на СНВ
Москва продолжит соблюдать количественные ограничения на стратегические наступательные ограничения, несмотря на приостановку договора (ДСНВ), заявило... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T20:12
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россия
москва
сша
владимир путин
нато
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Москва продолжит соблюдать количественные ограничения на стратегические наступательные ограничения, несмотря на приостановку договора (ДСНВ), заявило министерство иностранных дел России. "В целях поддержания достаточной степени предсказуемости и стабильности в ракетно-ядерной сфере Россия намерена придерживаться ответственного подхода и продолжит в пределах жизненного цикла Договора неукоснительно соблюдать предусмотренные им количественные ограничения на СНВ", - говорится в заявлении ведомства. Ранее во вторник президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию, что РФ приостанавливает участие в ДСНВ, отметив, что ядерные арсеналы есть не только у США, с которыми этот договор был подписан, но и у таких стран НАТО, как Франция и Великобритания.
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россия, москва, сша, владимир путин, нато
Россия, Москва, США, Владимир Путин, НАТО
20:12 21.02.2023
 
Россия продолжит соблюдать количественные ограничения на СНВ

В МИД сообщили, что Россия продолжит соблюдать количественные ограничения на СНВ

© Минобороны РФЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс"
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 Ярс
© Минобороны РФ
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Москва продолжит соблюдать количественные ограничения на стратегические наступательные ограничения, несмотря на приостановку договора (ДСНВ), заявило министерство иностранных дел России.
"В целях поддержания достаточной степени предсказуемости и стабильности в ракетно-ядерной сфере Россия намерена придерживаться ответственного подхода и продолжит в пределах жизненного цикла Договора неукоснительно соблюдать предусмотренные им количественные ограничения на СНВ", - говорится в заявлении ведомства.
Ранее во вторник президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию, что РФ приостанавливает участие в ДСНВ, отметив, что ядерные арсеналы есть не только у США, с которыми этот договор был подписан, но и у таких стран НАТО, как Франция и Великобритания.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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Эксперт назвал приостановку Россией участия в ДСНВ логичным ответом США
 
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