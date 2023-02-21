https://ria.ru/20230221/ogranicheniya-1853552006.html

Россия продолжит соблюдать количественные ограничения на СНВ

Россия продолжит соблюдать количественные ограничения на СНВ - РИА Новости, 21.02.2023

Россия продолжит соблюдать количественные ограничения на СНВ

Москва продолжит соблюдать количественные ограничения на стратегические наступательные ограничения, несмотря на приостановку договора (ДСНВ), заявило... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T20:12

2023-02-21T20:12

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россия

москва

сша

владимир путин

нато

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Москва продолжит соблюдать количественные ограничения на стратегические наступательные ограничения, несмотря на приостановку договора (ДСНВ), заявило министерство иностранных дел России. "В целях поддержания достаточной степени предсказуемости и стабильности в ракетно-ядерной сфере Россия намерена придерживаться ответственного подхода и продолжит в пределах жизненного цикла Договора неукоснительно соблюдать предусмотренные им количественные ограничения на СНВ", - говорится в заявлении ведомства. Ранее во вторник президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию, что РФ приостанавливает участие в ДСНВ, отметив, что ядерные арсеналы есть не только у США, с которыми этот договор был подписан, но и у таких стран НАТО, как Франция и Великобритания.

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россия, москва, сша, владимир путин, нато