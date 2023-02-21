https://ria.ru/20230221/ogayo-1853304927.html

В Огайо после "неизвестного инцидента" загорелся металлургический завод

В Огайо после "неизвестного инцидента" загорелся металлургический завод - РИА Новости, 21.02.2023

В Огайо после "неизвестного инцидента" загорелся металлургический завод

Металлургический завод горит в американском штате Огайо, сообщает телеканал Fox8. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T00:34

2023-02-21T00:34

2023-02-21T09:58

огайо

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594293206_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4af617b9d54cd81664ce2f9dc70711d0.jpg

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Металлургический завод горит в американском штате Огайо, сообщает телеканал Fox8. "Компетентные органы прибыли на место происшествия на металлургическом заводе в Оуквуд-Виллидж", — говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что пожар начался после "неизвестного инцидента". Согласно рассказам очевидцев, пожару предшествовал громкий взрыв. Телеканал CNN сообщил со ссылкой на местную пожарную часть, что из-за пожара на металлургическом заводе госпитализированы по меньшей мере 13 человек. Впоследствии Fox8 сообщил, что в результате происшествия погиб один человек.

https://ria.ru/20230218/litsemerie-1852813015.html

огайо

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

огайо, сша, в мире