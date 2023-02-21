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В Огайо после "неизвестного инцидента" загорелся металлургический завод
В Огайо после "неизвестного инцидента" загорелся металлургический завод - РИА Новости, 21.02.2023
В Огайо после "неизвестного инцидента" загорелся металлургический завод
Металлургический завод горит в американском штате Огайо, сообщает телеканал Fox8. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T00:34
2023-02-21T00:34
2023-02-21T09:58
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Металлургический завод горит в американском штате Огайо, сообщает телеканал Fox8. "Компетентные органы прибыли на место происшествия на металлургическом заводе в Оуквуд-Виллидж", — говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что пожар начался после "неизвестного инцидента". Согласно рассказам очевидцев, пожару предшествовал громкий взрыв. Телеканал CNN сообщил со ссылкой на местную пожарную часть, что из-за пожара на металлургическом заводе госпитализированы по меньшей мере 13 человек. Впоследствии Fox8 сообщил, что в результате происшествия погиб один человек.
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огайо, сша, в мире
00:34 21.02.2023 (обновлено: 09:58 21.02.2023)
В Огайо после "неизвестного инцидента" загорелся металлургический завод
Fox8: в американском штате Огайо загорелся металлургический завод
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости.
Металлургический завод горит в американском штате Огайо, сообщает
телеканал Fox8.
"Компетентные органы прибыли на место происшествия на металлургическом заводе в Оуквуд-Виллидж", — говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что пожар начался после "неизвестного инцидента". Согласно рассказам очевидцев, пожару предшествовал громкий взрыв.
Телеканал CNN сообщил со ссылкой на местную пожарную часть, что из-за пожара на металлургическом заводе госпитализированы по меньшей мере 13 человек. Впоследствии Fox8 сообщил, что в результате происшествия погиб один человек.