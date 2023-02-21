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Кравцов объяснил, почему Болонская система не работает в России - РИА Новости, 21.02.2023
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Кравцов объяснил, почему Болонская система не работает в России
Кравцов объяснил, почему Болонская система не работает в России - РИА Новости, 21.02.2023
Кравцов объяснил, почему Болонская система не работает в России
Болонская система, особенно в педагогическом образовании, не работает, поэтому решения президента России Владимира Путина усилят систему образования, сказал... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T16:50
2023-02-21T17:24
общество
россия
германия
владимир путин
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
болонская система
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Болонская система, особенно в педагогическом образовании, не работает, поэтому решения президента России Владимира Путина усилят систему образования, сказал министр просвещения Сергей Кравцов. Во вторник президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что надо вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет, а также о необходимости повышения качества учебных курсов по истории, обществознанию, литературе и географии. "Болонская система, особенно в педагогическом образовании, не работает. Ну как можно обучать учителя истории в Германии или другой европейской стране, когда они просто коверкают факты, поэтому те решения, которые озвучены президентом, сделают нашу систему образования еще сильнее", - сказал Кравцов журналистам.
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Путин о возвращении к традиционной для России системе высшего образования
Президент заявил, что надо вернуться к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет. Он также добавил, что переход на новую систему обучения в вузах должен быть плавным.
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общество, россия, германия, владимир путин, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), болонская система, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, видео, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Германия, Владимир Путин, Сергей Кравцов, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Болонская система, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Навигатор абитуриента
Кравцов объяснил, почему Болонская система не работает в России
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Болонская система, особенно в педагогическом образовании, не работает, поэтому решения президента России Владимира Путина усилят систему образования, сказал министр просвещения Сергей Кравцов.
2023-02-21T16:50
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16:50 21.02.2023 (обновлено: 17:24 21.02.2023)
 
Кравцов объяснил, почему Болонская система не работает в России

Кравцов: в России Болонская система, особенно в педагогическом образовании, не работает

© Depositphotos.com / RawpixelСтуденты в перерыве между лекциями
Студенты в перерыве между лекциями - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© Depositphotos.com / Rawpixel
Студенты в перерыве между лекциями . Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Болонская система, особенно в педагогическом образовании, не работает, поэтому решения президента России Владимира Путина усилят систему образования, сказал министр просвещения Сергей Кравцов.
Во вторник президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что надо вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет, а также о необходимости повышения качества учебных курсов по истории, обществознанию, литературе и географии.
"Болонская система, особенно в педагогическом образовании, не работает. Ну как можно обучать учителя истории в Германии или другой европейской стране, когда они просто коверкают факты, поэтому те решения, которые озвучены президентом, сделают нашу систему образования еще сильнее", - сказал Кравцов журналистам.
 
ОбществоРоссияГерманияВладимир ПутинСергей КравцовМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Болонская системаПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаНавигатор абитуриента
 
 
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