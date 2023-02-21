https://ria.ru/20230221/obrazovanie-1853495357.html
Кравцов объяснил, почему Болонская система не работает в России
Кравцов объяснил, почему Болонская система не работает в России - РИА Новости, 21.02.2023
Кравцов объяснил, почему Болонская система не работает в России
Болонская система, особенно в педагогическом образовании, не работает, поэтому решения президента России Владимира Путина усилят систему образования, сказал... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T16:50
2023-02-21T16:50
2023-02-21T17:24
общество
россия
германия
владимир путин
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
болонская система
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Болонская система, особенно в педагогическом образовании, не работает, поэтому решения президента России Владимира Путина усилят систему образования, сказал министр просвещения Сергей Кравцов. Во вторник президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что надо вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет, а также о необходимости повышения качества учебных курсов по истории, обществознанию, литературе и географии. "Болонская система, особенно в педагогическом образовании, не работает. Ну как можно обучать учителя истории в Германии или другой европейской стране, когда они просто коверкают факты, поэтому те решения, которые озвучены президентом, сделают нашу систему образования еще сильнее", - сказал Кравцов журналистам.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин о возвращении к традиционной для России системе высшего образования
Президент заявил, что надо вернуться к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет. Он также добавил, что переход на новую систему обучения в вузах должен быть плавным.
2023-02-21T16:50
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PT2M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, германия, владимир путин, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), болонская система, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, видео, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Германия, Владимир Путин, Сергей Кравцов, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Болонская система, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Навигатор абитуриента
16:50 21.02.2023 (обновлено: 17:24 21.02.2023)
Кравцов объяснил, почему Болонская система не работает в России
Кравцов: в России Болонская система, особенно в педагогическом образовании, не работает