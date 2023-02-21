https://ria.ru/20230221/obrazovanie-1853459209.html

В России сохранят аспирантуру, заявил Фальков

В России сохранят аспирантуру, заявил Фальков - РИА Новости, 21.02.2023

В России сохранят аспирантуру, заявил Фальков

Аспирантуру в России сохранят и выделят в отдельный вид подготовки кадров для исследований и разработок, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T15:12

2023-02-21T15:12

2023-02-21T15:14

общество

россия

валерий фальков

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

навигатор абитуриента

университетская наука

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Аспирантуру в России сохранят и выделят в отдельный вид подготовки кадров для исследований и разработок, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. "Аспирантура у нас сохраняется и выделяется в отдельный вид подготовки кадров для сферы исследований, разработок и для наших университетов", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". В мае Фальков заявил о намерении России выйти спустя 19 лет из Болонской системы, которая предусматривает двухуровневую систему образования - бакалавриат и магистратуру. Уже в ноябре министерство предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования, а выпускникам специалитета – дать возможность поступить на бесплатное обучение в магистратуру и сократить срок своего обучения на этом уровне до одного года. Специалитет также предложили сделать основной образовательной программой, но бакалавриат и магистратуру в России пока не отменяли. В декабре пресс-служба Минобрнауки сообщала РИА Новости, что министерство ведет консультации по выстраиванию национальной системы высшего образования, поступает много предложений, в том числе противоречивых, но все они анализируются.

https://ria.ru/20230221/obrazovanie-1853421637.html

https://ria.ru/20230221/sistema-1853419289.html

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Дарья Буймова

общество, россия, валерий фальков, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, навигатор абитуриента, университетская наука