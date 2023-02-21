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В России сохранят аспирантуру, заявил Фальков - РИА Новости, 21.02.2023
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В России сохранят аспирантуру, заявил Фальков
В России сохранят аспирантуру, заявил Фальков - РИА Новости, 21.02.2023
В России сохранят аспирантуру, заявил Фальков
Аспирантуру в России сохранят и выделят в отдельный вид подготовки кадров для исследований и разработок, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T15:12
2023-02-21T15:14
общество
россия
валерий фальков
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
навигатор абитуриента
университетская наука
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Аспирантуру в России сохранят и выделят в отдельный вид подготовки кадров для исследований и разработок, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. "Аспирантура у нас сохраняется и выделяется в отдельный вид подготовки кадров для сферы исследований, разработок и для наших университетов", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". В мае Фальков заявил о намерении России выйти спустя 19 лет из Болонской системы, которая предусматривает двухуровневую систему образования - бакалавриат и магистратуру. Уже в ноябре министерство предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования, а выпускникам специалитета – дать возможность поступить на бесплатное обучение в магистратуру и сократить срок своего обучения на этом уровне до одного года. Специалитет также предложили сделать основной образовательной программой, но бакалавриат и магистратуру в России пока не отменяли. В декабре пресс-служба Минобрнауки сообщала РИА Новости, что министерство ведет консультации по выстраиванию национальной системы высшего образования, поступает много предложений, в том числе противоречивых, но все они анализируются.
https://ria.ru/20230221/obrazovanie-1853421637.html
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общество, россия, валерий фальков, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, навигатор абитуриента, университетская наука
Общество, Россия, Валерий Фальков, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Навигатор абитуриента, Университетская наука
15:12 21.02.2023 (обновлено: 15:14 21.02.2023)
 
В России сохранят аспирантуру, заявил Фальков

Глава Минобрнауки Фальков: аспирантуру сохранят и выделят в отдельный вид подготовки

© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в медиабанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
© Фотохост Конгресса молодых учёных
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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Аспирантуру в России сохранят и выделят в отдельный вид подготовки кадров для исследований и разработок, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
"Аспирантура у нас сохраняется и выделяется в отдельный вид подготовки кадров для сферы исследований, разработок и для наших университетов", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Студенты - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 13:33
"Народный фронт" возьмет под контроль изменения в сфере высшего образования
В мае Фальков заявил о намерении России выйти спустя 19 лет из Болонской системы, которая предусматривает двухуровневую систему образования - бакалавриат и магистратуру. Уже в ноябре министерство предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования, а выпускникам специалитета – дать возможность поступить на бесплатное обучение в магистратуру и сократить срок своего обучения на этом уровне до одного года. Специалитет также предложили сделать основной образовательной программой, но бакалавриат и магистратуру в России пока не отменяли.
В декабре пресс-служба Минобрнауки сообщала РИА Новости, что министерство ведет консультации по выстраиванию национальной системы высшего образования, поступает много предложений, в том числе противоречивых, но все они анализируются.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 13:29
Переход на новую систему обучения в вузах должен быть плавным, заявил Путин
 
ОбществоРоссияВалерий ФальковПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаНавигатор абитуриентаУниверситетская наука
 
 
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