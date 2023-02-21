15:12 21.02.2023 (обновлено: 15:14 21.02.2023)
В России сохранят аспирантуру, заявил Фальков
Глава Минобрнауки Фальков: аспирантуру сохранят и выделят в отдельный вид подготовки
© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в медиабанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Аспирантуру в России сохранят и выделят в отдельный вид подготовки кадров для исследований и разработок, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
"Аспирантура у нас сохраняется и выделяется в отдельный вид подготовки кадров для сферы исследований, разработок и для наших университетов", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
В мае Фальков заявил о намерении России выйти спустя 19 лет из Болонской системы, которая предусматривает двухуровневую систему образования - бакалавриат и магистратуру. Уже в ноябре министерство предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования, а выпускникам специалитета – дать возможность поступить на бесплатное обучение в магистратуру и сократить срок своего обучения на этом уровне до одного года. Специалитет также предложили сделать основной образовательной программой, но бакалавриат и магистратуру в России пока не отменяли.
В декабре пресс-служба Минобрнауки сообщала РИА Новости, что министерство ведет консультации по выстраиванию национальной системы высшего образования, поступает много предложений, в том числе противоречивых, но все они анализируются.