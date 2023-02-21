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"Народный фронт" возьмет под контроль изменения в сфере высшего образования - РИА Новости, 21.02.2023
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"Народный фронт" возьмет под контроль изменения в сфере высшего образования
"Народный фронт" возьмет под контроль изменения в сфере высшего образования - РИА Новости, 21.02.2023
"Народный фронт" возьмет под контроль изменения в сфере высшего образования
Президент РФ Владимир Путин поручил "Народному фронту" взять под контроль все изменения в сфере высшего образования. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:33
2023-02-21T13:47
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
владимир путин
образование - общество
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил "Народному фронту" взять под контроль все изменения в сфере высшего образования.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию.Ранее президент заявил, что надо вернуться к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет. Он также добавил, что переход на новую систему обучения в вузах должен быть плавным.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, образование - общество, россия
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Владимир Путин, Образование - Общество, Россия
13:33 21.02.2023 (обновлено: 13:47 21.02.2023)
 
"Народный фронт" возьмет под контроль изменения в сфере высшего образования

Путин поручил "Народному фронту" взять под контроль изменения в сфере высшего образования

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкСтуденты
Студенты - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил "Народному фронту" взять под контроль все изменения в сфере высшего образования.
Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию.
"Прошу общероссийский "Народный фронт" взять все вопросы, связанные с изменениями в сфере высшего образования, на особый контроль", - сказал Путин.
Ранее президент заявил, что надо вернуться к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет. Он также добавил, что переход на новую систему обучения в вузах должен быть плавным.
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