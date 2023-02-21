https://ria.ru/20230221/obrazovanie-1853421637.html

"Народный фронт" возьмет под контроль изменения в сфере высшего образования

"Народный фронт" возьмет под контроль изменения в сфере высшего образования - РИА Новости, 21.02.2023

"Народный фронт" возьмет под контроль изменения в сфере высшего образования

Президент РФ Владимир Путин поручил "Народному фронту" взять под контроль все изменения в сфере высшего образования. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:33

2023-02-21T13:33

2023-02-21T13:47

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

владимир путин

образование - общество

россия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил "Народному фронту" взять под контроль все изменения в сфере высшего образования.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию.Ранее президент заявил, что надо вернуться к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет. Он также добавил, что переход на новую систему обучения в вузах должен быть плавным.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230219/podarki-1852965285.html

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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, образование - общество, россия