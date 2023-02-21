https://ria.ru/20230221/obrazovanie-1853420898.html
Узкие специалисты смогут продолжить обучение в магистратуре, заявил Путин
Узкие специалисты смогут продолжить обучение в магистратуре, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Узкие специалисты смогут продолжить обучение в магистратуре, заявил Путин
Узкие специалисты после базового обучения в высших учебных заведениях смогут продолжить учебу в магистратуре и ординатуре, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:31
2023-02-21T13:31
2023-02-21T13:57
общество
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
навигатор абитуриента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853396829_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_2f011a6650446f9cf65c81f06fb8af89.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Узкие специалисты после базового обучения в высших учебных заведениях смогут продолжить учебу в магистратуре и ординатуре, заявил президент России Владимир Путин."Если профессия требует дополнительной подготовки, узкой специализации, то в этом случае молодой человек сможет продолжить образование в магистратуре или ординатуре", - добавил президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230221/obrazovanie-1853421637.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853396829_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_f9b23925a7cebc52eaaf35ddf46328a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, навигатор абитуриента
Общество, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия, Навигатор абитуриента
13:31 21.02.2023 (обновлено: 13:57 21.02.2023)
Узкие специалисты смогут продолжить обучение в магистратуре, заявил Путин
Путин: узкие специалисты после базового курса в вузе смогут продолжить обучение