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Узкие специалисты смогут продолжить обучение в магистратуре, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
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Узкие специалисты смогут продолжить обучение в магистратуре, заявил Путин
Узкие специалисты смогут продолжить обучение в магистратуре, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Узкие специалисты смогут продолжить обучение в магистратуре, заявил Путин
Узкие специалисты после базового обучения в высших учебных заведениях смогут продолжить учебу в магистратуре и ординатуре, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:31
2023-02-21T13:57
общество
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Узкие специалисты после базового обучения в высших учебных заведениях смогут продолжить учебу в магистратуре и ординатуре, заявил президент России Владимир Путин."Если профессия требует дополнительной подготовки, узкой специализации, то в этом случае молодой человек сможет продолжить образование в магистратуре или ординатуре", - добавил президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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общество, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, навигатор абитуриента
Общество, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия, Навигатор абитуриента
13:31 21.02.2023 (обновлено: 13:57 21.02.2023)
 
Узкие специалисты смогут продолжить обучение в магистратуре, заявил Путин

Путин: узкие специалисты после базового курса в вузе смогут продолжить обучение

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Узкие специалисты после базового обучения в высших учебных заведениях смогут продолжить учебу в магистратуре и ординатуре, заявил президент России Владимир Путин.
"Если профессия требует дополнительной подготовки, узкой специализации, то в этом случае молодой человек сможет продолжить образование в магистратуре или ординатуре", - добавил президент.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Студенты - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
13:33
"Народный фронт" возьмет под контроль изменения в сфере высшего образования
 
ОбществоВладимир ПутинПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаРоссияНавигатор абитуриента
 
 
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