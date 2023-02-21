https://ria.ru/20230221/obrazovanie-1853420898.html

Узкие специалисты смогут продолжить обучение в магистратуре, заявил Путин

Узкие специалисты смогут продолжить обучение в магистратуре, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023

Узкие специалисты смогут продолжить обучение в магистратуре, заявил Путин

Узкие специалисты после базового обучения в высших учебных заведениях смогут продолжить учебу в магистратуре и ординатуре, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:31

2023-02-21T13:31

2023-02-21T13:57

общество

владимир путин

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

россия

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Узкие специалисты после базового обучения в высших учебных заведениях смогут продолжить учебу в магистратуре и ординатуре, заявил президент России Владимир Путин."Если профессия требует дополнительной подготовки, узкой специализации, то в этом случае молодой человек сможет продолжить образование в магистратуре или ординатуре", - добавил президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/obrazovanie-1853421637.html

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, навигатор абитуриента