Рейтинг@Mail.ru
Зюганов призвал вкладываться в образовательную сферу Новороссии - РИА Новости, 21.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230221/novorossiya-1853512437.html
Зюганов призвал вкладываться в образовательную сферу Новороссии
Зюганов призвал вкладываться в образовательную сферу Новороссии - РИА Новости, 21.02.2023
Зюганов призвал вкладываться в образовательную сферу Новороссии
Нужно вкладываться в образовательную сферу Новороссии, в том числе требуются грамотные кадры и повышение стипендии студентам, сообщил лидер партии КПРФ Геннадий РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T17:40
2023-02-21T17:40
общество
новороссия
россия
новосибирск
геннадий зюганов
кпрф
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597549373_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ed39fbdf634bb1b5357ddaa8276b144f.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Нужно вкладываться в образовательную сферу Новороссии, в том числе требуются грамотные кадры и повышение стипендии студентам, сообщил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. Во вторник президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что надо вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет, а также о необходимости повышения качества учебных курсов по истории, обществознанию, литературе и географии. "Нам надо вкладывать в талантливых ребят, повышать стипендии, зарплаты…Мне очень приятно, что он (Путин - ред.) обратил внимание на Новороссию…я на встрече с ним объяснил ему, вот я принимаю оттуда детей, дети чудные, но со второго класса их учили ненавидеть Россию… у нас они за две недели проходят стажировку, они Кремль, храм Христа Спасителя (посещают - ред.)…Вот на этом направлении сейчас гигантские возможности, но это требует грамотных, умных кадров, новых учебников, требует особой заботы и стажировки, в том числе и в лучших учебных заведениях", - сказал он в эфире канала Россия 24. По словам Зюганова, партия КПРФ готова организовать образовательную подготовку с привлечением специалистов, не только для Новороссии, но и для представителей других стран. "Мы готовы это организовать, у меня в Орловщине строится новый кампус, мой родной университет, вокруг собирают большую группу специалистов, то же самое в Новосибирске…Будет "красный маршрут", по которому только из Китая приедет 8-10 миллионов путешественников, которые впитают все лучшее", - добавил депутат.
https://ria.ru/20230220/pomosch-1853136533.html
новороссия
россия
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597549373_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_e2e668510fe692bc10428940af7024fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, новороссия, россия, новосибирск, геннадий зюганов, кпрф, владимир путин
Общество, Новороссия, Россия, Новосибирск, Геннадий Зюганов, КПРФ, Владимир Путин
17:40 21.02.2023
 
Зюганов призвал вкладываться в образовательную сферу Новороссии

Зюганов: нужно вкладываться в образовательную сферу Новороссии, требуются грамотные кадры

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкГеннадий Зюганов
Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Геннадий Зюганов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Нужно вкладываться в образовательную сферу Новороссии, в том числе требуются грамотные кадры и повышение стипендии студентам, сообщил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.
Во вторник президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что надо вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет, а также о необходимости повышения качества учебных курсов по истории, обществознанию, литературе и географии.
"Нам надо вкладывать в талантливых ребят, повышать стипендии, зарплаты…Мне очень приятно, что он (Путин - ред.) обратил внимание на Новороссию…я на встрече с ним объяснил ему, вот я принимаю оттуда детей, дети чудные, но со второго класса их учили ненавидеть Россию… у нас они за две недели проходят стажировку, они Кремль, храм Христа Спасителя (посещают - ред.)…Вот на этом направлении сейчас гигантские возможности, но это требует грамотных, умных кадров, новых учебников, требует особой заботы и стажировки, в том числе и в лучших учебных заведениях", - сказал он в эфире канала Россия 24.
По словам Зюганова, партия КПРФ готова организовать образовательную подготовку с привлечением специалистов, не только для Новороссии, но и для представителей других стран.
"Мы готовы это организовать, у меня в Орловщине строится новый кампус, мой родной университет, вокруг собирают большую группу специалистов, то же самое в Новосибирске…Будет "красный маршрут", по которому только из Китая приедет 8-10 миллионов путешественников, которые впитают все лучшее", - добавил депутат.
Грузовые автомобили с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
20 февраля, 13:02Специальная военная операция на Украине
КПРФ отправила гуманитарную помощь в новые российские регионы
 
ОбществоНовороссияРоссияНовосибирскГеннадий ЗюгановКПРФВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала