https://ria.ru/20230221/novorossiya-1853512437.html

Зюганов призвал вкладываться в образовательную сферу Новороссии

Зюганов призвал вкладываться в образовательную сферу Новороссии - РИА Новости, 21.02.2023

Зюганов призвал вкладываться в образовательную сферу Новороссии

Нужно вкладываться в образовательную сферу Новороссии, в том числе требуются грамотные кадры и повышение стипендии студентам, сообщил лидер партии КПРФ Геннадий РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T17:40

2023-02-21T17:40

2023-02-21T17:40

общество

новороссия

россия

новосибирск

геннадий зюганов

кпрф

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Нужно вкладываться в образовательную сферу Новороссии, в том числе требуются грамотные кадры и повышение стипендии студентам, сообщил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. Во вторник президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что надо вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет, а также о необходимости повышения качества учебных курсов по истории, обществознанию, литературе и географии. "Нам надо вкладывать в талантливых ребят, повышать стипендии, зарплаты…Мне очень приятно, что он (Путин - ред.) обратил внимание на Новороссию…я на встрече с ним объяснил ему, вот я принимаю оттуда детей, дети чудные, но со второго класса их учили ненавидеть Россию… у нас они за две недели проходят стажировку, они Кремль, храм Христа Спасителя (посещают - ред.)…Вот на этом направлении сейчас гигантские возможности, но это требует грамотных, умных кадров, новых учебников, требует особой заботы и стажировки, в том числе и в лучших учебных заведениях", - сказал он в эфире канала Россия 24. По словам Зюганова, партия КПРФ готова организовать образовательную подготовку с привлечением специалистов, не только для Новороссии, но и для представителей других стран. "Мы готовы это организовать, у меня в Орловщине строится новый кампус, мой родной университет, вокруг собирают большую группу специалистов, то же самое в Новосибирске…Будет "красный маршрут", по которому только из Китая приедет 8-10 миллионов путешественников, которые впитают все лучшее", - добавил депутат.

https://ria.ru/20230220/pomosch-1853136533.html

новороссия

россия

новосибирск

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общество, новороссия, россия, новосибирск, геннадий зюганов, кпрф, владимир путин