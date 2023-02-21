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Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала февраля - РИА Новости, 21.02.2023
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Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала февраля
Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала февраля - РИА Новости, 21.02.2023
Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала февраля
Минувшая ночь для Москвы стала самой холодной в этом феврале, температура опустилась до минус 15,9 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T08:18
2023-02-21T08:18
погода
михаил леус
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Минувшая ночь для Москвы стала самой холодной в этом феврале, температура опустилась до минус 15,9 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодняшняя ночь в Москве стала самой холодной с начала февраля. Таких морозов не было больше месяца в Москве. На текущий момент температура в городе составляет минус 15,9 градусов", - сказал Леус. Синоптик добавил, что так холодно в последний раз в столице было в Рождественские морозы, 10 января. "На территории области, по данным на 6 часов утра, самые крепкие морозы зафиксированы в Талдоме, там было минус 20,2 градусов, в Клину – минус 22,1 градусов, и в Электростали, где минимальные термометры показали минус 23,8 градусов. Что интересно, температурный контраст между морозным востоком области, и укрытым облаками, относительно тёплым западом составил более 15 градусов – самой тёплой точкой региона оказался Можайск, где было минус 8,6 градусов", - рассказал синоптик. Ранее в понедельник в столице обновился и снежный максимум зимы. Высота снежного покрова достигла 38 сантиметров.
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погода, михаил леус, москва
Погода, Михаил Леус, Москва
08:18 21.02.2023
 
Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала февраля

Температура в Москве ночью впервые с начала февраля опустилась до минус 15,9 градуса

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Минувшая ночь для Москвы стала самой холодной в этом феврале, температура опустилась до минус 15,9 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодняшняя ночь в Москве стала самой холодной с начала февраля. Таких морозов не было больше месяца в Москве. На текущий момент температура в городе составляет минус 15,9 градусов", - сказал Леус.
Синоптик добавил, что так холодно в последний раз в столице было в Рождественские морозы, 10 января.
"На территории области, по данным на 6 часов утра, самые крепкие морозы зафиксированы в Талдоме, там было минус 20,2 градусов, в Клину – минус 22,1 градусов, и в Электростали, где минимальные термометры показали минус 23,8 градусов. Что интересно, температурный контраст между морозным востоком области, и укрытым облаками, относительно тёплым западом составил более 15 градусов – самой тёплой точкой региона оказался Можайск, где было минус 8,6 градусов", - рассказал синоптик.
Ранее в понедельник в столице обновился и снежный максимум зимы. Высота снежного покрова достигла 38 сантиметров.
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