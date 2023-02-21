https://ria.ru/20230221/noch-1853320776.html
Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала февраля
Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала февраля - РИА Новости, 21.02.2023
Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала февраля
Минувшая ночь для Москвы стала самой холодной в этом феврале, температура опустилась до минус 15,9 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T08:18
2023-02-21T08:18
2023-02-21T08:18
погода
михаил леус
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1763987315_0:0:2979:1677_1920x0_80_0_0_c3856bb1824e95d45b1083ac5c6f8d88.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Минувшая ночь для Москвы стала самой холодной в этом феврале, температура опустилась до минус 15,9 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодняшняя ночь в Москве стала самой холодной с начала февраля. Таких морозов не было больше месяца в Москве. На текущий момент температура в городе составляет минус 15,9 градусов", - сказал Леус. Синоптик добавил, что так холодно в последний раз в столице было в Рождественские морозы, 10 января. "На территории области, по данным на 6 часов утра, самые крепкие морозы зафиксированы в Талдоме, там было минус 20,2 градусов, в Клину – минус 22,1 градусов, и в Электростали, где минимальные термометры показали минус 23,8 градусов. Что интересно, температурный контраст между морозным востоком области, и укрытым облаками, относительно тёплым западом составил более 15 градусов – самой тёплой точкой региона оказался Можайск, где было минус 8,6 градусов", - рассказал синоптик. Ранее в понедельник в столице обновился и снежный максимум зимы. Высота снежного покрова достигла 38 сантиметров.
https://ria.ru/20230220/sneg-1853073793.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1763987315_59:0:2788:2047_1920x0_80_0_0_5115317c2f7a36bd0b44b4965b1f4e9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, михаил леус, москва
Погода, Михаил Леус, Москва
Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала февраля
Температура в Москве ночью впервые с начала февраля опустилась до минус 15,9 градуса