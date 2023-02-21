https://ria.ru/20230221/noch-1853320776.html

Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала февраля

Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала февраля - РИА Новости, 21.02.2023

Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала февраля

Минувшая ночь для Москвы стала самой холодной в этом феврале, температура опустилась до минус 15,9 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T08:18

2023-02-21T08:18

2023-02-21T08:18

погода

михаил леус

москва

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Минувшая ночь для Москвы стала самой холодной в этом феврале, температура опустилась до минус 15,9 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодняшняя ночь в Москве стала самой холодной с начала февраля. Таких морозов не было больше месяца в Москве. На текущий момент температура в городе составляет минус 15,9 градусов", - сказал Леус. Синоптик добавил, что так холодно в последний раз в столице было в Рождественские морозы, 10 января. "На территории области, по данным на 6 часов утра, самые крепкие морозы зафиксированы в Талдоме, там было минус 20,2 градусов, в Клину – минус 22,1 градусов, и в Электростали, где минимальные термометры показали минус 23,8 градусов. Что интересно, температурный контраст между морозным востоком области, и укрытым облаками, относительно тёплым западом составил более 15 градусов – самой тёплой точкой региона оказался Можайск, где было минус 8,6 градусов", - рассказал синоптик. Ранее в понедельник в столице обновился и снежный максимум зимы. Высота снежного покрова достигла 38 сантиметров.

https://ria.ru/20230220/sneg-1853073793.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, михаил леус, москва