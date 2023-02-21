Новак ответил на вопрос об ответных мерах на потолок цен на нефтепродукты
Новак заявил об обсуждении необходимости ответных мер на потолок цен на нефтепродукты
Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Министерства и компании РФ в настоящее время изучают вопрос, нужно ли вводить ответные меры на потолок цен на нефтепродукты, заявил в кулуарах оглашения послания Федеральному собранию вице-премьер РФ Александр Новак.
"Этот вопрос сейчас изучается министерствами и компаниями. Будем обсуждать этот вопрос", - сказал Новак журналистам, отвечая на вопрос, будут ли все-таки введены ответные меры на потолок цен на нефтепродукты и есть ли в них необходимость, учитывая, что ЕС частично вывел российское топливо из-под ограничений.
Президент России Владимир Путин в конце прошлого года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. В отношении нефти этот ответ заработал 1 февраля. По нефтепродуктам же дату должно определить правительство. Пока она не назначена.
Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель - для торгующихся со скидкой (мазут). Нефтяные санкции вступили в силу с 5 декабря.
При этом Еврокомиссия разъяснила, что под этот потолок не попадают те нефтепродукты, которые "существенным образом переработаны в третьей стране", а также если они были произведены в третьей стране путем смешения российской и иностранной нефти. Насколько они должны быть переработаны и в какой пропорции могут быть смешаны, не уточнялось.
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