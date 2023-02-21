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Новак ответил на вопрос об ответных мерах на потолок цен на нефтепродукты - РИА Новости, 21.02.2023
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Новак ответил на вопрос об ответных мерах на потолок цен на нефтепродукты
Новак ответил на вопрос об ответных мерах на потолок цен на нефтепродукты - РИА Новости, 21.02.2023
Новак ответил на вопрос об ответных мерах на потолок цен на нефтепродукты
Министерства и компании РФ в настоящее время изучают вопрос, нужно ли вводить ответные меры на потолок цен на нефтепродукты, заявил в кулуарах оглашения... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T16:29
2023-02-21T16:29
экономика
россия
александр новак
евросоюз
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сша
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Министерства и компании РФ в настоящее время изучают вопрос, нужно ли вводить ответные меры на потолок цен на нефтепродукты, заявил в кулуарах оглашения послания Федеральному собранию вице-премьер РФ Александр Новак. "Этот вопрос сейчас изучается министерствами и компаниями. Будем обсуждать этот вопрос", - сказал Новак журналистам, отвечая на вопрос, будут ли все-таки введены ответные меры на потолок цен на нефтепродукты и есть ли в них необходимость, учитывая, что ЕС частично вывел российское топливо из-под ограничений. Президент России Владимир Путин в конце прошлого года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. В отношении нефти этот ответ заработал 1 февраля. По нефтепродуктам же дату должно определить правительство. Пока она не назначена. Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель - для торгующихся со скидкой (мазут). Нефтяные санкции вступили в силу с 5 декабря. При этом Еврокомиссия разъяснила, что под этот потолок не попадают те нефтепродукты, которые "существенным образом переработаны в третьей стране", а также если они были произведены в третьей стране путем смешения российской и иностранной нефти. Насколько они должны быть переработаны и в какой пропорции могут быть смешаны, не уточнялось.
https://ria.ru/20230217/shell-1852801853.html
https://ria.ru/20230211/neft-1851281565.html
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экономика, россия, александр новак, евросоюз, еврокомиссия, в мире, сша
Экономика, Россия, Александр Новак, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире, США
16:29 21.02.2023
 
Новак ответил на вопрос об ответных мерах на потолок цен на нефтепродукты

Новак заявил об обсуждении необходимости ответных мер на потолок цен на нефтепродукты

© РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ / Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ
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Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Министерства и компании РФ в настоящее время изучают вопрос, нужно ли вводить ответные меры на потолок цен на нефтепродукты, заявил в кулуарах оглашения послания Федеральному собранию вице-премьер РФ Александр Новак.
"Этот вопрос сейчас изучается министерствами и компаниями. Будем обсуждать этот вопрос", - сказал Новак журналистам, отвечая на вопрос, будут ли все-таки введены ответные меры на потолок цен на нефтепродукты и есть ли в них необходимость, учитывая, что ЕС частично вывел российское топливо из-под ограничений.
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Путин разрешил дочке "Газпром нефти" купить долю, принадлежащую Shell
Президент России Владимир Путин в конце прошлого года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. В отношении нефти этот ответ заработал 1 февраля. По нефтепродуктам же дату должно определить правительство. Пока она не назначена.
Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель - для торгующихся со скидкой (мазут). Нефтяные санкции вступили в силу с 5 декабря.
При этом Еврокомиссия разъяснила, что под этот потолок не попадают те нефтепродукты, которые "существенным образом переработаны в третьей стране", а также если они были произведены в третьей стране путем смешения российской и иностранной нефти. Насколько они должны быть переработаны и в какой пропорции могут быть смешаны, не уточнялось.
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