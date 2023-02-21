Рейтинг@Mail.ru
Добыча нефти в феврале идет на уровне предыдущих месяцев, отметил Новак - РИА Новости, 21.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230221/neft-1853448729.html
Добыча нефти в феврале идет на уровне предыдущих месяцев, отметил Новак
Добыча нефти в феврале идет на уровне предыдущих месяцев, отметил Новак - РИА Новости, 21.02.2023
Добыча нефти в феврале идет на уровне предыдущих месяцев, отметил Новак
Добыча нефти в России в феврале идет на уровне предыдущих месяцев, в целом нефтегазовый комплекс функционирует штатно, заявил журналистам вице-премьер РФ... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T14:40
2023-02-21T14:40
экономика
цены на нефть
россия
александр новак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755654839_0:230:3232:2048_1920x0_80_0_0_89d58e36fde2ba3ce1f3ac4cc24d549c.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Добыча нефти в России в феврале идет на уровне предыдущих месяцев, в целом нефтегазовый комплекс функционирует штатно, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Сейчас рано говорить, середина месяца. В целом сейчас нефтегазовый комплекс функционирует в штатном режиме и добыча нефти осуществятся на уровне предыдущих месяцев", - сказал Новак в кулуарах оглашения послания Федеральному собранию.
https://ria.ru/20230216/neft-1852500740.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755654839_449:0:3180:2048_1920x0_80_0_0_4ebd29a1419e64fc7cb822165818f459.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, россия, александр новак
Экономика, Цены на нефть, Россия, Александр Новак
14:40 21.02.2023
 
Добыча нефти в феврале идет на уровне предыдущих месяцев, отметил Новак

Вице-премьер Новак отметил, что добыча нефти в феврале идет на уровне предыдущих месяцев

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти в Татарстане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Добыча нефти в России в феврале идет на уровне предыдущих месяцев, в целом нефтегазовый комплекс функционирует штатно, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сейчас рано говорить, середина месяца. В целом сейчас нефтегазовый комплекс функционирует в штатном режиме и добыча нефти осуществятся на уровне предыдущих месяцев", - сказал Новак в кулуарах оглашения послания Федеральному собранию.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 18:20
ЕК заявила, что Евросоюз снизил импорт нефти из России на 90 процентов
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияАлександр Новак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала