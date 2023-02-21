https://ria.ru/20230221/neft-1853448729.html

Добыча нефти в феврале идет на уровне предыдущих месяцев, отметил Новак

Добыча нефти в феврале идет на уровне предыдущих месяцев, отметил Новак - РИА Новости, 21.02.2023

Добыча нефти в феврале идет на уровне предыдущих месяцев, отметил Новак

Добыча нефти в России в феврале идет на уровне предыдущих месяцев, в целом нефтегазовый комплекс функционирует штатно, заявил журналистам вице-премьер РФ... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T14:40

2023-02-21T14:40

2023-02-21T14:40

экономика

цены на нефть

россия

александр новак

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Добыча нефти в России в феврале идет на уровне предыдущих месяцев, в целом нефтегазовый комплекс функционирует штатно, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Сейчас рано говорить, середина месяца. В целом сейчас нефтегазовый комплекс функционирует в штатном режиме и добыча нефти осуществятся на уровне предыдущих месяцев", - сказал Новак в кулуарах оглашения послания Федеральному собранию.

https://ria.ru/20230216/neft-1852500740.html

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экономика, цены на нефть, россия, александр новак