https://ria.ru/20230221/nauka-1853344595.html

В России разработали систему управления парусником для полета к Марсу

В России разработали систему управления парусником для полета к Марсу - РИА Новости, 21.02.2023

В России разработали систему управления парусником для полета к Марсу

Ученые Самарского университета разработали программный комплекс для управления космическим парусником при полете к Марсу, сообщила пресс-служба вуза. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T10:43

2023-02-21T10:43

2023-02-21T10:43

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САМАРА, 21 фев — РИА Новости. Ученые Самарского университета разработали программный комплекс для управления космическим парусником при полете к Марсу, сообщила пресс-служба вуза. "Ученые Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королева разработали программный комплекс для управления космическим парусником при полете к Марсу", — говорится в сообщении. По данным пресс-службы, разработка позволяет изменять траекторию полета парусника без использования двигателей ориентации — программа может вести космический аппарат по заданному курсу, управляя прозрачностью солнечного паруса. Отмечается, что подобный способ управления не только дает возможность экономить топливо двигателей аппарата для выполнения других задач миссии, но и делает космические парусники в перспективе более "энергетически независимыми" и способными на более дальние перелеты без оглядки на запасы топлива для двигателей — с помощью солнечного паруса в космосе можно будет не только разгоняться, но и эффективно рулить. В программу, берущую на себя функции и космического штурмана, и матроса-рулевого, можно заложить данные для конкретной космической миссии — размеры и массу космического аппарата, который планируется запустить, площадь солнечного паруса, размеры управляющих элементов на парусе, дату и место планируемого старта с орбиты Земли, точку на орбите Марса, куда должен прибыть парусник, и время, закладываемое на перелет. Программный комплекс рассчитает все необходимые показатели и траекторию полета, укажет, в какие моменты и как именно нужно будет изменить прозрачность управляющих поверхностей паруса, чтобы космический аппарат в минимальные сроки добрался до заданной точки. Ученые моделировали полеты к Марсу на аппаратах с парусами различной площади. Расчеты показали, что при квадратном плоском парусе площадью 200 квадратных метров и ширине управляющих полосок порядка 15-20 сантиметров парусник может долететь до орбиты Марса за 250 суток — продолжительность полета зависит от конкретного расположения Земли и Марса, минимальное расстояние между планетами составляет более 55 миллионов километров. Результаты расчетов получены для управления полетом именно к Марсу, но программный комплекс можно использовать и для миссий к другим планетам.

https://ria.ru/20221205/kosmos-1835951261.html

https://ria.ru/20200422/1570340512.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, самарский университет, земля, марс, россия, космос - риа наука