https://ria.ru/20230221/nauka-1853148950.html

Ученые придумали бесконтактные датчики для анализа кровотока

Ученые придумали бесконтактные датчики для анализа кровотока - РИА Новости, 21.02.2023

Ученые придумали бесконтактные датчики для анализа кровотока

Ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разрабатывают бесконтактные датчики для контроля состояния стента и... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T03:00

2023-02-21T03:00

2023-02-21T03:00

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

томский университет систем управления и радиоэлектроники

медицина

кровь

сосуды

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разрабатывают бесконтактные датчики для контроля состояния стента и сбора параметров кровотока в сосудах после стентирования. Авторы разработки считают, что она позволит снизить риск послеоперационных осложнений. Это первая в мире система мониторинга подобного типа, сообщил проектный офис "Приоритет-2030" ТУСУР.Как рассказал один из авторов работы, доцент кафедры промышленной электроники ТУСУР Денис Пахмурин, разработка датчика ведется по инициативе кардиологов.Одна из целей государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" – снижение к 2024 году смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. человек. Это означает, что потребуются десятки тысяч стентов в год для кардиохирургии.Установка стента (металлического или пластикового цилиндрического каркаса) в сосудах обеспечивает расширение участка, суженного патологическим процессом. Благодаря этому удается восстановить и поддерживать нормальный кровоток.Однако у пациентов, перенесших такую операцию, могут возникать различные осложнения. Например, при аневризме аорты самое частое осложнение – подтекание (52%), тромбоз наблюдается в 3,2% случаев, миграция стента – до 5%, рассказали в ТУСУР.Стентирование не является гарантией устранения всех проблем кровообращения, отмечают ученые. По их словам, требуется постоянный контроль состояния стента и сосуда, в котором он установлен. Сейчас для этого вводят специальный датчик через прокол в сосуде и затем доводят его до места, где было осуществлено стентирование (обычно в паховой области).Ученые ТУСУР заявили о разработке первой в мире технологии, которая превратит сам стент в датчик. По их словам, такой стент будет способен бесконтактным способом передавать данные о давлении и скорости кровотока. Проведенные эксперименты подтвердили возможность решения этой задачи на макроуровне, отмечают исследователи. Теперь нужно решить ее на микроуровне.Он также отметил, что у датчика не будет встроенного источника питания (батарейки и т. п.). Датчик будет одновременно и антенной, которая принимает внешний сигнал, преобразует его в энергию для работы, а затем, используя ее, отправляет информацию на устройство, которое будет ее обрабатывать и выдавать результат на экран в понятном пользователю виде.Специалисты отметили, что на данный момент аналогов разрабатываемого устройства и технологии (в применении к решению поставленной задачи) не существует.В дальнейшем ученые планируют разработать полномасштабные модели и непосредственно датчики, безопасные для организма и позволяющие отслеживать необходимые показатели.Работы по данному направлению предусмотрены в стратегическом проекте программы развития вуза до 2030 года, который реализуется в рамках государственной программы Минобрнауки "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20221214/tusur-1838104768.html

https://ria.ru/20221210/sgu-1837555137.html

https://ria.ru/20221130/tusur-1834965978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

навигатор абитуриента, университетская наука, томский университет систем управления и радиоэлектроники, медицина, кровь, сосуды, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), здоровье - общество