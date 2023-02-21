https://ria.ru/20230221/natsprogrammy-1853424050.html
Регионы смогут получить средства за 2024 год на нацпрограммы, заявил Путин
Регионы смогут получить средства за 2024 год на нацпрограммы, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Регионы смогут получить средства за 2024 год на нацпрограммы, заявил Путин
Регионы России смогут получить средства за 2024 год на реализацию национальных программ через казначейские кредиты уже в этом году, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:37
2023-02-21T13:37
2023-02-21T13:57
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853419591_0:2:3638:2048_1920x0_80_0_0_42724f8d39dc52f19eae6daee783bb34.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Регионы России смогут получить средства за 2024 год на реализацию национальных программ через казначейские кредиты уже в этом году, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию."Средства на национальные проекты, которые зарезервированы в федеральном бюджете на 2024 год, регионы смогут получить и использовать уже сейчас через беспроцентные казначейские кредиты. В апреле будущего года они будут автоматически погашены. Хороший инструмент, будем держать этот вопрос на постоянном оперативном контроле", - сказал Путин в ходе своего послания Федеральному собранию.Он также попросил подключиться к этой работе комиссию Госсовета по направлению "Экономика и финансы".Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230221/economy-1853431321.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853419591_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_cf21e215b0b38caa2413b6ab2f191616.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, экономика
Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия, Экономика
13:37 21.02.2023 (обновлено: 13:57 21.02.2023)
Регионы смогут получить средства за 2024 год на нацпрограммы, заявил Путин
Путин: регионы смогут получить средства за 2024 год на реализацию нацпрограмм в этом году
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Регионы России смогут получить средства за 2024 год на реализацию национальных программ через казначейские кредиты уже в этом году, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию.
"Средства на национальные проекты, которые зарезервированы в федеральном бюджете на 2024 год, регионы смогут получить и использовать уже сейчас через беспроцентные казначейские кредиты. В апреле будущего года они будут автоматически погашены. Хороший инструмент, будем держать этот вопрос на постоянном оперативном контроле", - сказал Путин в ходе своего послания Федеральному собранию.
Он также попросил подключиться к этой работе комиссию Госсовета по направлению "Экономика и финансы".