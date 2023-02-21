https://ria.ru/20230221/natsprogrammy-1853424050.html

Регионы смогут получить средства за 2024 год на нацпрограммы, заявил Путин

Регионы смогут получить средства за 2024 год на нацпрограммы, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023

Регионы смогут получить средства за 2024 год на нацпрограммы, заявил Путин

Регионы России смогут получить средства за 2024 год на реализацию национальных программ через казначейские кредиты уже в этом году, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:37

2023-02-21T13:37

2023-02-21T13:57

владимир путин

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

россия

экономика

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Регионы России смогут получить средства за 2024 год на реализацию национальных программ через казначейские кредиты уже в этом году, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию."Средства на национальные проекты, которые зарезервированы в федеральном бюджете на 2024 год, регионы смогут получить и использовать уже сейчас через беспроцентные казначейские кредиты. В апреле будущего года они будут автоматически погашены. Хороший инструмент, будем держать этот вопрос на постоянном оперативном контроле", - сказал Путин в ходе своего послания Федеральному собранию.Он также попросил подключиться к этой работе комиссию Госсовета по направлению "Экономика и финансы".Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/economy-1853431321.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, экономика