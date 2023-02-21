https://ria.ru/20230221/nato-1853491293.html

Байден заявил, что говорил Путину о возможности вступления Финляндии в НАТО

Байден заявил, что говорил Путину о возможности вступления Финляндии в НАТО - РИА Новости, 21.02.2023

Байден заявил, что говорил Путину о возможности вступления Финляндии в НАТО

Президент США Джо Байден рассказал в ходе визита в Польшу, что предупреждал своего российского коллегу Владимира Путина о возможности интеграции в НАТО... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T16:38

2023-02-21T16:38

2023-02-21T16:58

в мире

финляндия

швеция

нато

джо байден

владимир путин

сша

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ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден рассказал в ходе визита в Польшу, что предупреждал своего российского коллегу Владимира Путина о возможности интеграции в НАТО Финляндии, но не знал тогда, что вместе с ней от нейтралитета решит отказаться и Швеция.Прямые контакты Байдена и Путина прервались с началом российской военной спецоперации на Украине в прошлом феврале."Как я однажды сказал нашему российскому коллеге, теперь уже довольно давно, я сказал: "Вы добиваетесь финляндизации НАТО, а получите натоизацию Финляндии". Как выясняется, я не знал, что Швеция последует вместе с ней", - сказал Байден на встрече в Варшаве с президентом Польши Анджеем Дудой.Он заявил, что спустя год НАТО "сильна, как никогда прежде". Байден назвал альянс самым значимым военно-политическим объединением в мировой истории, подтвердил американские гарантии безопасности своим союзникам и заверил в незыблемости курса на поддержку Украины.

https://ria.ru/20230218/nato-1852864027.html

https://ria.ru/20230216/nato-1852376501.html

финляндия

швеция

сша

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Владимир Лаврентьев

в мире, финляндия, швеция, нато, джо байден, владимир путин, сша