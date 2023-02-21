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Байден заявил, что говорил Путину о возможности вступления Финляндии в НАТО - РИА Новости, 21.02.2023
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Байден заявил, что говорил Путину о возможности вступления Финляндии в НАТО
Байден заявил, что говорил Путину о возможности вступления Финляндии в НАТО - РИА Новости, 21.02.2023
Байден заявил, что говорил Путину о возможности вступления Финляндии в НАТО
Президент США Джо Байден рассказал в ходе визита в Польшу, что предупреждал своего российского коллегу Владимира Путина о возможности интеграции в НАТО... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T16:38
2023-02-21T16:58
в мире
финляндия
швеция
нато
джо байден
владимир путин
сша
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ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден рассказал в ходе визита в Польшу, что предупреждал своего российского коллегу Владимира Путина о возможности интеграции в НАТО Финляндии, но не знал тогда, что вместе с ней от нейтралитета решит отказаться и Швеция.Прямые контакты Байдена и Путина прервались с началом российской военной спецоперации на Украине в прошлом феврале."Как я однажды сказал нашему российскому коллеге, теперь уже довольно давно, я сказал: "Вы добиваетесь финляндизации НАТО, а получите натоизацию Финляндии". Как выясняется, я не знал, что Швеция последует вместе с ней", - сказал Байден на встрече в Варшаве с президентом Польши Анджеем Дудой.Он заявил, что спустя год НАТО "сильна, как никогда прежде". Байден назвал альянс самым значимым военно-политическим объединением в мировой истории, подтвердил американские гарантии безопасности своим союзникам и заверил в незыблемости курса на поддержку Украины.
https://ria.ru/20230218/nato-1852864027.html
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финляндия
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в мире, финляндия, швеция, нато, джо байден, владимир путин, сша
В мире, Финляндия, Швеция, НАТО, Джо Байден, Владимир Путин, США
16:38 21.02.2023 (обновлено: 16:58 21.02.2023)
 
Байден заявил, что говорил Путину о возможности вступления Финляндии в НАТО

Байден заявил, что предупреждал Путина о возможности присоединения к НАТО Финляндии

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден рассказал в ходе визита в Польшу, что предупреждал своего российского коллегу Владимира Путина о возможности интеграции в НАТО Финляндии, но не знал тогда, что вместе с ней от нейтралитета решит отказаться и Швеция.
Прямые контакты Байдена и Путина прервались с началом российской военной спецоперации на Украине в прошлом феврале.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
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Столтенберг обозначил сроки по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО
"Как я однажды сказал нашему российскому коллеге, теперь уже довольно давно, я сказал: "Вы добиваетесь финляндизации НАТО, а получите натоизацию Финляндии". Как выясняется, я не знал, что Швеция последует вместе с ней", - сказал Байден на встрече в Варшаве с президентом Польши Анджеем Дудой.
Он заявил, что спустя год НАТО "сильна, как никогда прежде". Байден назвал альянс самым значимым военно-политическим объединением в мировой истории, подтвердил американские гарантии безопасности своим союзникам и заверил в незыблемости курса на поддержку Украины.
Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
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В миреФинляндияШвецияНАТОДжо БайденВладимир ПутинСША
 
 
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