16:38 21.02.2023 (обновлено: 16:58 21.02.2023)
Байден заявил, что говорил Путину о возможности вступления Финляндии в НАТО
Байден заявил, что предупреждал Путина о возможности присоединения к НАТО Финляндии
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден рассказал в ходе визита в Польшу, что предупреждал своего российского коллегу Владимира Путина о возможности интеграции в НАТО Финляндии, но не знал тогда, что вместе с ней от нейтралитета решит отказаться и Швеция.
Прямые контакты Байдена и Путина прервались с началом российской военной спецоперации на Украине в прошлом феврале.
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"Как я однажды сказал нашему российскому коллеге, теперь уже довольно давно, я сказал: "Вы добиваетесь финляндизации НАТО, а получите натоизацию Финляндии". Как выясняется, я не знал, что Швеция последует вместе с ней", - сказал Байден на встрече в Варшаве с президентом Польши Анджеем Дудой.
Он заявил, что спустя год НАТО "сильна, как никогда прежде". Байден назвал альянс самым значимым военно-политическим объединением в мировой истории, подтвердил американские гарантии безопасности своим союзникам и заверил в незыблемости курса на поддержку Украины.
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