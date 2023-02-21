https://ria.ru/20230221/mumiya-1853224523.html

Зачем европейцы ели древних египтян

Зачем европейцы ели древних египтян - РИА Новости, 21.02.2023

Зачем европейцы ели древних египтян

Жители так называемого цивилизованного мира были шокированы, когда экспедиция Колумба принесла известия о каннибализме в Новом Свете. Однако сами обитатели... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T08:00

2023-02-21T08:00

2023-02-21T08:00

древний египет

западная европа

европа

мумии

история

археология

медицина

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Жители так называемого цивилизованного мира были шокированы, когда экспедиция Колумба принесла известия о каннибализме в Новом Свете. Однако сами обитатели Западной Европы начиная со Средних веков и вплоть до эпохи Просвещения в больших количествах поедали умерших людей. А когда эта практика наконец прекратилась, представители высших классов в передовых странах придумали способ использовать трупы для развлечений — и такие утехи не считались чем-то зазорным.До развития современной науки медицина в значительной степени представляла собой магию, так что лечить болезни пытались по принципу подобия (сегодня он до сих пор используется в гомеопатии). Согласно этому подходу, если у вас болит голова, логично съесть чью-нибудь голову. У жителей Европы была такая возможность.Ошибка переводчикаСлово "мумия" этимологически восходит к персидскому "мум" — "воск", и первоначально оно означало асфальт, или природный битум. Эта минеральная смола, образованная из остатков доисторических растений и животных, в изобилии встречается на Ближнем Востоке.В античности вещество широко применялось в медицине. Современные ученые подтвердили, что оно действительно имеет антимикробные свойства — которые и пригодились при сохранении тел в Древнем Египте.Однако далеко не все мумии были покрыты асфальтом. Он был всего лишь дешевым аналогом различных смол и масел, которыми пользовались для бальзамирования аристократичных покойников, и начал применяться уже в поздний период, когда мумификация стала мейнстримом, доступным для более-менее широких слоев населения.Персы, а затем арабы, вторгшиеся в Египет и обнаружившие там мумии, сочли, что те покрыты битумом (хотя это далеко не всегда соответствовало действительности).Во времена так называемого Возрождения XII века европейцы открыли для себя персидские и арабские письменные источники, откуда узнали о "чудодейственных" свойствах асфальта. Этот материал быстро стал дефицитным на Западе.Один из переводчиков ближневосточных текстов, Герард Кремонский, неверно трактовал мумию как субстанцию, которая получается при смешивании "жидкостей мертвецов" с алоэ и "веществом, найденным в земле". После этого понятие "мумия" стало включать в себя не только минерал, но и плоть забальзамированного тела. Такое "открытие" позволило решить проблему битумного дефицита — в европейской медицине начали использовать трупы древних египтян.Краски с того светаВплоть до XVIII века на аптечных полках можно было встретить отдельные фрагменты тел или приготовленный из человеческих останков порошок. Этими средствами предлагалось лечить самые разнообразные болезни. "Препаратами" из людей не брезговали на самом высшем уровне. Известно, что английский король Карл II поправлял здоровье настойкой из костей черепа.Особые средства таким лекарствам придавал якобы царский статус античных мертвецов — по крайней мере, пациенты были в этом убеждены. Однако на деле большинство мумий, скорее всего, при жизни не относились к высшим сословиям. А некоторые и вовсе не являлись древними египтянами.Для арабских торговцев мумиями это был прибыльный вид бизнеса. Поэтому они шли на ухищрения: выдавали за останки древних царей забальзамированные трупы недавно умерших людей или даже кости животных, например, верблюдов. Но вскоре в этом не стало нужды: европейские эскулапы перешли на лекарственные средства из обычных, местных покойников. В некоторых медицинских трактатах словом "мумия" стало обозначаться мертвое тело вообще.В христианской культуре недопустимо поедание себе подобных, однако жители той эпохи в своем сознании каким-то образом отделяли медицинский каннибализм от обычного, отмечают исследователи.В XVIII веке практика медицинского каннибализма сошла на нет. Однако интерес к Древнему Египту не ослабевал. Уже в Викторианскую эпоху популярным светским развлечением стало публичное разворачивание мумий.Кроме того, долгое время древние забальзамированные тела служили ингредиентом для производства красок. Так, коричневый цвет на картине Мартина Дроллинга "Интерьер кухни" (1815) имеет в прямом смысле слова загробное происхождение.

древний египет

западная европа

европа

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древний египет, западная европа, европа, мумии, история, археология, медицина