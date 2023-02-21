https://ria.ru/20230221/msta-b-1853313006.html
Российские военные поразили опорный пункт ВСУ из крупнокалиберного орудия
Российские военные поразили опорный пункт ВСУ из крупнокалиберного орудия - РИА Новости, 21.02.2023
Российские военные поразили опорный пункт ВСУ из крупнокалиберного орудия
Российские военные при наступлении в ЛНР применили крупнокалиберное орудие "Мста-Б", чтобы уничтожить опорный пункт противника. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T05:05
2023-02-21T05:05
2023-02-21T09:35
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луганская народная республика
безопасность
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ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. Российские военные при наступлении в ЛНР применили крупнокалиберное орудие "Мста-Б", чтобы уничтожить опорный пункт противника. "Наши десантники сейчас продвигались вперед, они уперлись в опорный пункт противника, остановились, передали координаты, мы конкретно отработали, попали", — сказал РИА Новости командир с позывным Урал. По его словам, такое взаимодействие позволяет войскам выходить на новые рубежи. "Работаем напрямую с нашими десантниками, с пехотой. Как они продвигаются, так мы и работаем: пришла цель — все отработали. Промедлений нигде нет", — сказал военный. Артиллеристы получают уже готовые координаты и отрабатывают по цели, сообщил РИА Новости артиллерист с позывным Гиви. "СОБ (старший офицер батареи. — Прим. ред.) получает задачи от наших наводчиков, которые находятся на передней линии фронта. Все это вычисляется, нам передаются уже точки, координаты, соответственно, мы тоже наводимся, ну и отрабатываем цель", — сказал собеседник агентства. По его словам, на каждую цель уходит два-три снаряда. "Цели разные бывают: техника, живая сила противника, укрытая сила противника. Целей много, и все разные", — добавил Гиви.
https://ria.ru/20230219/spetsoperatsiya-1852975673.html
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Работа крупнокалиберного орудия "Мста-Б"
Российские десантники при наступлении в ЛНР применили крупнокалиберное орудие "Мста-Б", чтобы уничтожить опорный пункт противника
2023-02-21T05:05
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PT2M50S
РИА Новости
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РИА Новости
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луганская народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Безопасность
05:05 21.02.2023 (обновлено: 09:35 21.02.2023)
Российские военные поразили опорный пункт ВСУ из крупнокалиберного орудия
Российские военные в ЛНР уничтожили опорный пункт ВСУ из крупнокалиберного орудия "Мста-Б"
ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. Российские военные при наступлении в ЛНР применили крупнокалиберное орудие "Мста-Б", чтобы уничтожить опорный пункт противника.
"Наши десантники сейчас продвигались вперед, они уперлись в опорный пункт противника, остановились, передали координаты, мы конкретно отработали, попали", — сказал РИА Новости командир с позывным Урал.
По его словам, такое взаимодействие позволяет войскам
выходить на новые рубежи.
"Работаем напрямую с нашими десантниками, с пехотой. Как они продвигаются, так мы и работаем: пришла цель — все отработали. Промедлений нигде нет", — сказал военный.
Артиллеристы получают уже готовые координаты и отрабатывают по цели, сообщил РИА Новости артиллерист с позывным Гиви.
"СОБ (старший офицер батареи. — Прим. ред.) получает задачи от наших наводчиков, которые находятся на передней линии фронта. Все это вычисляется, нам передаются уже точки, координаты, соответственно, мы тоже наводимся, ну и отрабатываем цель", — сказал собеседник агентства.
По его словам, на каждую цель уходит два-три снаряда.
"Цели разные бывают: техника, живая сила противника, укрытая сила противника. Целей много, и все разные", — добавил Гиви.