https://ria.ru/20230221/msta-b-1853313006.html

Российские военные поразили опорный пункт ВСУ из крупнокалиберного орудия

Российские военные поразили опорный пункт ВСУ из крупнокалиберного орудия - РИА Новости, 21.02.2023

Российские военные поразили опорный пункт ВСУ из крупнокалиберного орудия

Российские военные при наступлении в ЛНР применили крупнокалиберное орудие "Мста-Б", чтобы уничтожить опорный пункт противника. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T05:05

2023-02-21T05:05

2023-02-21T09:35

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. Российские военные при наступлении в ЛНР применили крупнокалиберное орудие "Мста-Б", чтобы уничтожить опорный пункт противника. "Наши десантники сейчас продвигались вперед, они уперлись в опорный пункт противника, остановились, передали координаты, мы конкретно отработали, попали", — сказал РИА Новости командир с позывным Урал. По его словам, такое взаимодействие позволяет войскам выходить на новые рубежи. "Работаем напрямую с нашими десантниками, с пехотой. Как они продвигаются, так мы и работаем: пришла цель — все отработали. Промедлений нигде нет", — сказал военный. Артиллеристы получают уже готовые координаты и отрабатывают по цели, сообщил РИА Новости артиллерист с позывным Гиви. "СОБ (старший офицер батареи. — Прим. ред.) получает задачи от наших наводчиков, которые находятся на передней линии фронта. Все это вычисляется, нам передаются уже точки, координаты, соответственно, мы тоже наводимся, ну и отрабатываем цель", — сказал собеседник агентства. По его словам, на каждую цель уходит два-три снаряда. "Цели разные бывают: техника, живая сила противника, укрытая сила противника. Целей много, и все разные", — добавил Гиви.

https://ria.ru/20230219/spetsoperatsiya-1852975673.html

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Работа крупнокалиберного орудия "Мста-Б" Российские десантники при наступлении в ЛНР применили крупнокалиберное орудие "Мста-Б", чтобы уничтожить опорный пункт противника 2023-02-21T05:05 true PT2M50S

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