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Путин пообещал, что власти будут и дальше увеличивать МРОТ - РИА Новости, 21.02.2023
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Путин пообещал, что власти будут и дальше увеличивать МРОТ
Путин пообещал, что власти будут и дальше увеличивать МРОТ - РИА Новости, 21.02.2023
Путин пообещал, что власти будут и дальше увеличивать МРОТ
Власти России будут и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда выше инфляции, так, с 1 января 2024 года вдобавок к запланированному повышению... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:38
2023-02-21T13:51
общество
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Власти России будут и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда выше инфляции, так, с 1 января 2024 года вдобавок к запланированному повышению предлагается провести еще одно - на 10%, до 19,2 тысячи рублей, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.Путин напомнил, что в 2022 году МРОТ был повышен дважды, у сумме почти на 20%."Будем и дальше не увеличивать минимальный размер оплаты труда, причем темпами выше инфляции и роста зарплат. С начала текущего года МРОТ проиндексирован на 6,3%, предлагаю с 1 января следующего года в добавок к запланированному повышению провести еще одно - на дополнительные 10%. Таким образом МРОТ вырастет на 18,5% и составит 19 тысяч 242 рубля", - сказал глава государства.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230221/zarplata-1853420546.html
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общество, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, владимир путин
Общество, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия, Владимир Путин
13:38 21.02.2023 (обновлено: 13:51 21.02.2023)
 
Путин пообещал, что власти будут и дальше увеличивать МРОТ

Путин пообещал, что власти будут и дальше увеличивать МРОТ выше роста инфляции

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Власти России будут и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда выше инфляции, так, с 1 января 2024 года вдобавок к запланированному повышению предлагается провести еще одно - на 10%, до 19,2 тысячи рублей, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Путин напомнил, что в 2022 году МРОТ был повышен дважды, у сумме почти на 20%.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
13:31
Путин призвал обеспечить рост реальных заработных плат в России
"Будем и дальше не увеличивать минимальный размер оплаты труда, причем темпами выше инфляции и роста зарплат. С начала текущего года МРОТ проиндексирован на 6,3%, предлагаю с 1 января следующего года в добавок к запланированному повышению провести еще одно - на дополнительные 10%. Таким образом МРОТ вырастет на 18,5% и составит 19 тысяч 242 рубля", - сказал глава государства.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
13:10
Путин оценил размер инфляции в России
 
ОбществоПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаРоссияВладимир Путин
 
 
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