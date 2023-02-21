https://ria.ru/20230221/mrot-1853424438.html

Путин пообещал, что власти будут и дальше увеличивать МРОТ

Путин пообещал, что власти будут и дальше увеличивать МРОТ - РИА Новости, 21.02.2023

Путин пообещал, что власти будут и дальше увеличивать МРОТ

Власти России будут и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда выше инфляции, так, с 1 января 2024 года вдобавок к запланированному повышению... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:38

2023-02-21T13:38

2023-02-21T13:51

общество

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Власти России будут и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда выше инфляции, так, с 1 января 2024 года вдобавок к запланированному повышению предлагается провести еще одно - на 10%, до 19,2 тысячи рублей, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.Путин напомнил, что в 2022 году МРОТ был повышен дважды, у сумме почти на 20%."Будем и дальше не увеличивать минимальный размер оплаты труда, причем темпами выше инфляции и роста зарплат. С начала текущего года МРОТ проиндексирован на 6,3%, предлагаю с 1 января следующего года в добавок к запланированному повышению провести еще одно - на дополнительные 10%. Таким образом МРОТ вырастет на 18,5% и составит 19 тысяч 242 рубля", - сказал глава государства.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/zarplata-1853420546.html

https://ria.ru/20230221/inflyatsiya-1853407350.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, владимир путин