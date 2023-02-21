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Разработчики из Москвы зарегистрировали 4314 патентов на изобретения - РИА Новости, 21.02.2023
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Разработчики из Москвы зарегистрировали 4314 патентов на изобретения
Разработчики из Москвы зарегистрировали 4314 патентов на изобретения - РИА Новости, 21.02.2023
Разработчики из Москвы зарегистрировали 4314 патентов на изобретения
Московские разработчики за 2022 год зарегистрировали 4314 патентов на изобретения, сообщается на портале мэра столицы. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T07:31
2023-02-21T07:31
технологии
россия
москва
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Московские разработчики за 2022 год зарегистрировали 4314 патентов на изобретения, сообщается на портале мэра столицы. Отмечается, что на рост запатентованных разработок повлияла программа компенсации затрат на оформление прав интеллектуальной собственности, с помощью которой предприниматели могут возместить расходы на регистрацию разработок в России по 75 тысяч рублей за каждый патент и до двух миллионов рублей на патентование изобретений за рубежом при условии софинансирования компанией 30% затрат. Добавляется, что общая сумма одобренной поддержки за патентование в России с апреля уже превысила 26 миллионов рублей, а объем субсидий на получение зарубежного патента превысил пять миллионов рублей.
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россия
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технологии, россия, москва, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
Технологии, Россия, Москва, Алексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР)
07:31 21.02.2023
 
Разработчики из Москвы зарегистрировали 4314 патентов на изобретения

Московские разработчики за 2022 год зарегистрировали 4314 патентов на изобретения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкУлица Большая Дорогомиловская и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Улица Большая Дорогомиловская и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Улица Большая Дорогомиловская и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Московские разработчики за 2022 год зарегистрировали 4314 патентов на изобретения, сообщается на портале мэра столицы.
"За 2022 год столичные новаторы зарегистрировали 4314 патентов на изобретения. Годом ранее количество выданных патентов составило 4280. До этого несколько лет подряд в этой сфере наблюдался негативный тренд, который по итогам прошлого года сменился на позитивный", - приводятся на сайте слова руководителя городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.
Отмечается, что на рост запатентованных разработок повлияла программа компенсации затрат на оформление прав интеллектуальной собственности, с помощью которой предприниматели могут возместить расходы на регистрацию разработок в России по 75 тысяч рублей за каждый патент и до двух миллионов рублей на патентование изобретений за рубежом при условии софинансирования компанией 30% затрат.
Добавляется, что общая сумма одобренной поддержки за патентование в России с апреля уже превысила 26 миллионов рублей, а объем субсидий на получение зарубежного патента превысил пять миллионов рублей.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня 2022, 13:52Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В Москве открылся центр разработки биотехнологических лекарств
 
ТехнологииРоссияМоскваАлексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР)
 
 
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