https://ria.ru/20230221/moskva-1853317342.html

Разработчики из Москвы зарегистрировали 4314 патентов на изобретения

Разработчики из Москвы зарегистрировали 4314 патентов на изобретения - РИА Новости, 21.02.2023

Разработчики из Москвы зарегистрировали 4314 патентов на изобретения

Московские разработчики за 2022 год зарегистрировали 4314 патентов на изобретения, сообщается на портале мэра столицы. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T07:31

2023-02-21T07:31

2023-02-21T07:31

технологии

россия

москва

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Московские разработчики за 2022 год зарегистрировали 4314 патентов на изобретения, сообщается на портале мэра столицы. Отмечается, что на рост запатентованных разработок повлияла программа компенсации затрат на оформление прав интеллектуальной собственности, с помощью которой предприниматели могут возместить расходы на регистрацию разработок в России по 75 тысяч рублей за каждый патент и до двух миллионов рублей на патентование изобретений за рубежом при условии софинансирования компанией 30% затрат. Добавляется, что общая сумма одобренной поддержки за патентование в России с апреля уже превысила 26 миллионов рублей, а объем субсидий на получение зарубежного патента превысил пять миллионов рублей.

https://ria.ru/20220627/lekarstva-1798418486.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, москва, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)