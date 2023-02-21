Разработчики из Москвы зарегистрировали 4314 патентов на изобретения
Московские разработчики за 2022 год зарегистрировали 4314 патентов на изобретения
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкУлица Большая Дорогомиловская и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Улица Большая Дорогомиловская и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Московские разработчики за 2022 год зарегистрировали 4314 патентов на изобретения, сообщается на портале мэра столицы.
"За 2022 год столичные новаторы зарегистрировали 4314 патентов на изобретения. Годом ранее количество выданных патентов составило 4280. До этого несколько лет подряд в этой сфере наблюдался негативный тренд, который по итогам прошлого года сменился на позитивный", - приводятся на сайте слова руководителя городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.
Отмечается, что на рост запатентованных разработок повлияла программа компенсации затрат на оформление прав интеллектуальной собственности, с помощью которой предприниматели могут возместить расходы на регистрацию разработок в России по 75 тысяч рублей за каждый патент и до двух миллионов рублей на патентование изобретений за рубежом при условии софинансирования компанией 30% затрат.
Добавляется, что общая сумма одобренной поддержки за патентование в России с апреля уже превысила 26 миллионов рублей, а объем субсидий на получение зарубежного патента превысил пять миллионов рублей.