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В Москве рассказали о диалоге с зарубежными партнерами в условиях санкций

В Москве рассказали о диалоге с зарубежными партнерами в условиях санкций - РИА Новости, 21.02.2023

В Москве рассказали о диалоге с зарубежными партнерами в условиях санкций

Обмен опытом по поддержанию устойчивости экономики в условиях санкций является важным направлением взаимодействия Москвы с зарубежными партнерами, активный... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T07:17

2023-02-21T07:17

2023-02-21T07:17

москва

иран

венесуэла

сергей черемин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Обмен опытом по поддержанию устойчивости экономики в условиях санкций является важным направлением взаимодействия Москвы с зарубежными партнерами, активный диалог ведется с Ираном, Венесуэлой, Кубой, КНР и Индией, сообщил в интервью РИА Новости министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черемин. "В условиях беспрецедентных санкций в отношении России важным направлением взаимодействия становится обмен опытом в области поддержания устойчивости экономики в условиях санкционного давления. Москва поддерживает активный диалог по этому вопросу с Ираном, Венесуэлой, Кубой, КНР, Индией", - рассказал Черемин. Он также отметил, что в создавшейся обстановке приоритет также отдан расширению экономического взаимодействия с Турцией, ОАЭ, ставшими важными партнерами по целому ряду бизнес-активностей.

https://ria.ru/20230128/frantsuz-1848046913.html

москва

иран

венесуэла

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москва, иран, венесуэла, сергей черемин