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В Москве рассказали о диалоге с зарубежными партнерами в условиях санкций
В Москве рассказали о диалоге с зарубежными партнерами в условиях санкций - РИА Новости, 21.02.2023
В Москве рассказали о диалоге с зарубежными партнерами в условиях санкций
Обмен опытом по поддержанию устойчивости экономики в условиях санкций является важным направлением взаимодействия Москвы с зарубежными партнерами, активный... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T07:17
2023-02-21T07:17
2023-02-21T07:17
москва
иран
венесуэла
сергей черемин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Обмен опытом по поддержанию устойчивости экономики в условиях санкций является важным направлением взаимодействия Москвы с зарубежными партнерами, активный диалог ведется с Ираном, Венесуэлой, Кубой, КНР и Индией, сообщил в интервью РИА Новости министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черемин. "В условиях беспрецедентных санкций в отношении России важным направлением взаимодействия становится обмен опытом в области поддержания устойчивости экономики в условиях санкционного давления. Москва поддерживает активный диалог по этому вопросу с Ираном, Венесуэлой, Кубой, КНР, Индией", - рассказал Черемин. Он также отметил, что в создавшейся обстановке приоритет также отдан расширению экономического взаимодействия с Турцией, ОАЭ, ставшими важными партнерами по целому ряду бизнес-активностей.
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москва, иран, венесуэла, сергей черемин
Москва, Иран, Венесуэла, Сергей Черемин
В Москве рассказали о диалоге с зарубежными партнерами в условиях санкций
В правительстве Москвы рассказали об обмене опытом с Ираном, Индией и КНР в период санкций