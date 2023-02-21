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В Москве рассказали о диалоге с зарубежными партнерами в условиях санкций - РИА Новости, 21.02.2023
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В Москве рассказали о диалоге с зарубежными партнерами в условиях санкций
В Москве рассказали о диалоге с зарубежными партнерами в условиях санкций - РИА Новости, 21.02.2023
В Москве рассказали о диалоге с зарубежными партнерами в условиях санкций
Обмен опытом по поддержанию устойчивости экономики в условиях санкций является важным направлением взаимодействия Москвы с зарубежными партнерами, активный... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T07:17
2023-02-21T07:17
москва
иран
венесуэла
сергей черемин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Обмен опытом по поддержанию устойчивости экономики в условиях санкций является важным направлением взаимодействия Москвы с зарубежными партнерами, активный диалог ведется с Ираном, Венесуэлой, Кубой, КНР и Индией, сообщил в интервью РИА Новости министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черемин. "В условиях беспрецедентных санкций в отношении России важным направлением взаимодействия становится обмен опытом в области поддержания устойчивости экономики в условиях санкционного давления. Москва поддерживает активный диалог по этому вопросу с Ираном, Венесуэлой, Кубой, КНР, Индией", - рассказал Черемин. Он также отметил, что в создавшейся обстановке приоритет также отдан расширению экономического взаимодействия с Турцией, ОАЭ, ставшими важными партнерами по целому ряду бизнес-активностей.
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москва, иран, венесуэла, сергей черемин
Москва, Иран, Венесуэла, Сергей Черемин
07:17 21.02.2023
 
В Москве рассказали о диалоге с зарубежными партнерами в условиях санкций

В правительстве Москвы рассказали об обмене опытом с Ираном, Индией и КНР в период санкций

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Архитектурный ансамбль Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Обмен опытом по поддержанию устойчивости экономики в условиях санкций является важным направлением взаимодействия Москвы с зарубежными партнерами, активный диалог ведется с Ираном, Венесуэлой, Кубой, КНР и Индией, сообщил в интервью РИА Новости министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черемин.
"В условиях беспрецедентных санкций в отношении России важным направлением взаимодействия становится обмен опытом в области поддержания устойчивости экономики в условиях санкционного давления. Москва поддерживает активный диалог по этому вопросу с Ираном, Венесуэлой, Кубой, КНР, Индией", - рассказал Черемин.
Москва - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
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Живущий в Москве француз сделал признание о санкциях
Он также отметил, что в создавшейся обстановке приоритет также отдан расширению экономического взаимодействия с Турцией, ОАЭ, ставшими важными партнерами по целому ряду бизнес-активностей.
 
МоскваИранВенесуэлаСергей Черемин
 
 
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