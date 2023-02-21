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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы - РИА Новости, 21.02.2023
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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы - РИА Новости, 21.02.2023
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T04:09
2023-02-21T04:09
общество
москва
московская область (подмосковье)
гидрометцентр
праздник крещения господня
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о гололедице в Москве и области действует до 21.00 21 февраля.
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москва
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общество, москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр, праздник крещения господня
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Гидрометцентр, Праздник Крещения Господня
04:09 21.02.2023
 
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкМужчина идет по тротуару на улице Стромынка в Москве
Мужчина идет по тротуару на улице Стромынка в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Мужчина идет по тротуару на улице Стромынка в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Машины в пробке на дороге в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 02:15
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Предупреждение о гололедице в Москве и области действует до 21.00 21 февраля.
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)ГидрометцентрПраздник Крещения Господня
 
 
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