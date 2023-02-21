https://ria.ru/20230221/moskva-1853311996.html

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы - РИА Новости, 21.02.2023

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T04:09

2023-02-21T04:09

2023-02-21T04:09

общество

москва

московская область (подмосковье)

гидрометцентр

праздник крещения господня

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о гололедице в Москве и области действует до 21.00 21 февраля.

https://ria.ru/20230130/vozhdenie-1848281007.html

москва

московская область (подмосковье)

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общество, москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр, праздник крещения господня