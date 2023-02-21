https://ria.ru/20230221/mks-1853519070.html

В "Роскосмосе" одобрили продление эксплуатации российского сегмента МКС

В "Роскосмосе" одобрили продление эксплуатации российского сегмента МКС - РИА Новости, 21.02.2023

В "Роскосмосе" одобрили продление эксплуатации российского сегмента МКС

Научно-технический совет "Роскосмоса" одобрил решение о продлении эксплуатации российского сегмента Международной космической станции до 2028 года, сообщили во... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T18:03

2023-02-21T18:03

2023-02-21T18:11

наука

космос - риа наука

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

россия

сша

япония

юрий борисов (роскосмос)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149376/57/1493765792_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_bda4a76e6559d994f63a8c1f8975a94b.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Научно-технический совет "Роскосмоса" одобрил решение о продлении эксплуатации российского сегмента Международной космической станции до 2028 года, сообщили во вторник в пресс-службе "Роскосмоса".Ранее Совет главных конструкторов Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" рекомендовал продлить срок эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 года. Планировалось, что совещание НТС "Роскосмоса" по этому вопросу пройдет не ранее 16 февраля."Сегодня в госкорпорации "Роскосмос" прошло заседание президиума научно-технического совета (НТС), на котором было рассмотрено и одобрено решение совета главных конструкторов о продлении срока эксплуатации российского сегмента Международной космической станции до 2028 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что на заседании обсуждались техническое состояние российского сегмента станции, мероприятия по продлению срока его эксплуатации, вопросы медицинского обеспечения и расширения программы научно-прикладных исследований."По результатам НТС "Роскосмос" подготовит документы для обращения в правительство РФ по вопросу продления срока эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 года", - уточнили в госкорпорации.Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов доложил президенту РФ Владимиру Путину о принятом решении о выходе из проекта МКС после 2024 года, точная дата будет определена исходя из технического состояния станции. Позднее он рассказал, что Россия с высокой долей вероятности будет участвовать в проекте до 2028 года. Сейчас решение о продлении МКС до 2030 года приняли США и Япония, Европейское космическое агентство также поддержало эту инициативу.

https://ria.ru/20230124/stantsiya-1847048655.html

https://ria.ru/20230114/glonass-1844786128.html

россия

сша

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс), россия, сша, япония, юрий борисов (роскосмос), владимир путин, ркк "энергия"