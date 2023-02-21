Рейтинг@Mail.ru
В "Роскосмосе" одобрили продление эксплуатации российского сегмента МКС - РИА Новости, 21.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20230221/mks-1853519070.html
В "Роскосмосе" одобрили продление эксплуатации российского сегмента МКС
В "Роскосмосе" одобрили продление эксплуатации российского сегмента МКС - РИА Новости, 21.02.2023
В "Роскосмосе" одобрили продление эксплуатации российского сегмента МКС
Научно-технический совет "Роскосмоса" одобрил решение о продлении эксплуатации российского сегмента Международной космической станции до 2028 года, сообщили во... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T18:03
2023-02-21T18:11
наука
космос - риа наука
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
россия
сша
япония
юрий борисов (роскосмос)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149376/57/1493765792_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_bda4a76e6559d994f63a8c1f8975a94b.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Научно-технический совет "Роскосмоса" одобрил решение о продлении эксплуатации российского сегмента Международной космической станции до 2028 года, сообщили во вторник в пресс-службе "Роскосмоса".Ранее Совет главных конструкторов Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" рекомендовал продлить срок эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 года. Планировалось, что совещание НТС "Роскосмоса" по этому вопросу пройдет не ранее 16 февраля."Сегодня в госкорпорации "Роскосмос" прошло заседание президиума научно-технического совета (НТС), на котором было рассмотрено и одобрено решение совета главных конструкторов о продлении срока эксплуатации российского сегмента Международной космической станции до 2028 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что на заседании обсуждались техническое состояние российского сегмента станции, мероприятия по продлению срока его эксплуатации, вопросы медицинского обеспечения и расширения программы научно-прикладных исследований."По результатам НТС "Роскосмос" подготовит документы для обращения в правительство РФ по вопросу продления срока эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 года", - уточнили в госкорпорации.Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов доложил президенту РФ Владимиру Путину о принятом решении о выходе из проекта МКС после 2024 года, точная дата будет определена исходя из технического состояния станции. Позднее он рассказал, что Россия с высокой долей вероятности будет участвовать в проекте до 2028 года. Сейчас решение о продлении МКС до 2030 года приняли США и Япония, Европейское космическое агентство также поддержало эту инициативу.
https://ria.ru/20230124/stantsiya-1847048655.html
https://ria.ru/20230114/glonass-1844786128.html
россия
сша
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149376/57/1493765792_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_0dbca02527240d13ac76f2631873c580.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс), россия, сша, япония, юрий борисов (роскосмос), владимир путин, ркк "энергия"
Наука, Космос - РИА Наука, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС), Россия, США, Япония, Юрий Борисов (Роскосмос), Владимир Путин, РКК "Энергия"
18:03 21.02.2023 (обновлено: 18:11 21.02.2023)
 
В "Роскосмосе" одобрили продление эксплуатации российского сегмента МКС

В "Роскосмосе" одобрили продление эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 года

© NASAВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© NASA
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Научно-технический совет "Роскосмоса" одобрил решение о продлении эксплуатации российского сегмента Международной космической станции до 2028 года, сообщили во вторник в пресс-службе "Роскосмоса".
Ранее Совет главных конструкторов Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" рекомендовал продлить срок эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 года. Планировалось, что совещание НТС "Роскосмоса" по этому вопросу пройдет не ранее 16 февраля.
Вид на Землю - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 13:01Наука
Борисов рассказал о развертывании российской орбитальной станции
"Сегодня в госкорпорации "Роскосмос" прошло заседание президиума научно-технического совета (НТС), на котором было рассмотрено и одобрено решение совета главных конструкторов о продлении срока эксплуатации российского сегмента Международной космической станции до 2028 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на заседании обсуждались техническое состояние российского сегмента станции, мероприятия по продлению срока его эксплуатации, вопросы медицинского обеспечения и расширения программы научно-прикладных исследований.
"По результатам НТС "Роскосмос" подготовит документы для обращения в правительство РФ по вопросу продления срока эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 года", - уточнили в госкорпорации.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов доложил президенту РФ Владимиру Путину о принятом решении о выходе из проекта МКС после 2024 года, точная дата будет определена исходя из технического состояния станции. Позднее он рассказал, что Россия с высокой долей вероятности будет участвовать в проекте до 2028 года. Сейчас решение о продлении МКС до 2030 года приняли США и Япония, Европейское космическое агентство также поддержало эту инициативу.
Макет спутника ГЛОНАСС-М - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
14 января, 03:21Наука
В 2023 году Россия запустит три спутника ГЛОНАСС нового поколения
 
НаукаКосмос - РИА НаукаРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)РоссияСШАЯпонияЮрий Борисов (Роскосмос)Владимир ПутинРКК "Энергия"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала