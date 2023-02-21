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В "Роскосмосе" одобрили продление эксплуатации российского сегмента МКС
В "Роскосмосе" одобрили продление эксплуатации российского сегмента МКС - РИА Новости, 21.02.2023
В "Роскосмосе" одобрили продление эксплуатации российского сегмента МКС
Научно-технический совет "Роскосмоса" одобрил решение о продлении эксплуатации российского сегмента Международной космической станции до 2028 года, сообщили во... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T18:03
2023-02-21T18:03
2023-02-21T18:11
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Научно-технический совет "Роскосмоса" одобрил решение о продлении эксплуатации российского сегмента Международной космической станции до 2028 года, сообщили во вторник в пресс-службе "Роскосмоса".Ранее Совет главных конструкторов Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" рекомендовал продлить срок эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 года. Планировалось, что совещание НТС "Роскосмоса" по этому вопросу пройдет не ранее 16 февраля."Сегодня в госкорпорации "Роскосмос" прошло заседание президиума научно-технического совета (НТС), на котором было рассмотрено и одобрено решение совета главных конструкторов о продлении срока эксплуатации российского сегмента Международной космической станции до 2028 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что на заседании обсуждались техническое состояние российского сегмента станции, мероприятия по продлению срока его эксплуатации, вопросы медицинского обеспечения и расширения программы научно-прикладных исследований."По результатам НТС "Роскосмос" подготовит документы для обращения в правительство РФ по вопросу продления срока эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 года", - уточнили в госкорпорации.Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов доложил президенту РФ Владимиру Путину о принятом решении о выходе из проекта МКС после 2024 года, точная дата будет определена исходя из технического состояния станции. Позднее он рассказал, что Россия с высокой долей вероятности будет участвовать в проекте до 2028 года. Сейчас решение о продлении МКС до 2030 года приняли США и Япония, Европейское космическое агентство также поддержало эту инициативу.
https://ria.ru/20230124/stantsiya-1847048655.html
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18:03 21.02.2023 (обновлено: 18:11 21.02.2023)
В "Роскосмосе" одобрили продление эксплуатации российского сегмента МКС
В "Роскосмосе" одобрили продление эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 года