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Россия и Китай выступают за справедливый миропорядок, заявил Патрушев
Россия и Китай выступают за справедливый миропорядок, заявил Патрушев - РИА Новости, 21.02.2023
Россия и Китай выступают за справедливый миропорядок, заявил Патрушев
РФ и КНР выступают за построение более справедливого миропорядка, приветствуют рост числа государств, выбирающих путь суверенного развития с опорой на свою... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T17:25
2023-02-21T17:25
2023-02-21T17:38
россия
китай
николай патрушев
ван и (политик)
москва
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. РФ и КНР выступают за построение более справедливого миропорядка, приветствуют рост числа государств, выбирающих путь суверенного развития с опорой на свою самобытность и традиции, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник на встрече в Москве с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза."Наши страны выступают за построение более справедливого миропорядка, приветствуют рост числа государств, выбирающих путь свободного, суверенного развития с опорой на свою самобытность и традиции", - сказал Патрушев.В то же время он выразил сожаление в том, что дальнейшая трансформация системы международных отношений в сторону многополярной модели мироустройства наталкивается на растущее противодействие со стороны коллективного Запада, стремящегося любой ценой удержать свое глобальное доминирование."В частности, западниками в одностороннем порядке денонсирован ряд важнейших международных договоров, в том числе в сфере контроля над вооружениями. Продвигаются выгодные исключительно узкой группе стран проекты по созданию новых военных блоков в различных регионах мира. Универсальные нормы международного права США и их союзники пытаются подменить так называемым "порядком, основанным на правилах", - сказал Патрушев.
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россия, китай, николай патрушев, ван и (политик), москва
Россия, Китай, Николай Патрушев, Ван И (политик), Москва
17:25 21.02.2023 (обновлено: 17:38 21.02.2023)
Россия и Китай выступают за справедливый миропорядок, заявил Патрушев
Патрушев на встрече с Ван И заявил, что Россия и КНР выступают за справедливый миропорядок
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. РФ и КНР выступают за построение более справедливого миропорядка, приветствуют рост числа государств, выбирающих путь суверенного развития с опорой на свою самобытность и традиции, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник на встрече в Москве с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.
"Наши страны выступают за построение более справедливого миропорядка, приветствуют рост числа государств, выбирающих путь свободного, суверенного развития с опорой на свою самобытность и традиции", - сказал Патрушев.
В то же время он выразил сожаление в том, что дальнейшая трансформация системы международных отношений в сторону многополярной модели мироустройства наталкивается на растущее противодействие со стороны коллективного Запада, стремящегося любой ценой удержать свое глобальное доминирование.
"В частности, западниками в одностороннем порядке денонсирован ряд важнейших международных договоров, в том числе в сфере контроля над вооружениями. Продвигаются выгодные исключительно узкой группе стран проекты по созданию новых военных блоков в различных регионах мира. Универсальные нормы международного права США
и их союзники пытаются подменить так называемым "порядком, основанным на правилах", - сказал Патрушев.