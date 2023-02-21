https://ria.ru/20230221/miroporyadok-1853507864.html

Россия и Китай выступают за справедливый миропорядок, заявил Патрушев

Россия и Китай выступают за справедливый миропорядок, заявил Патрушев - РИА Новости, 21.02.2023

Россия и Китай выступают за справедливый миропорядок, заявил Патрушев

РФ и КНР выступают за построение более справедливого миропорядка, приветствуют рост числа государств, выбирающих путь суверенного развития с опорой на свою... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T17:25

2023-02-21T17:25

2023-02-21T17:38

россия

китай

николай патрушев

ван и (политик)

москва

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. РФ и КНР выступают за построение более справедливого миропорядка, приветствуют рост числа государств, выбирающих путь суверенного развития с опорой на свою самобытность и традиции, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник на встрече в Москве с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза."Наши страны выступают за построение более справедливого миропорядка, приветствуют рост числа государств, выбирающих путь свободного, суверенного развития с опорой на свою самобытность и традиции", - сказал Патрушев.В то же время он выразил сожаление в том, что дальнейшая трансформация системы международных отношений в сторону многополярной модели мироустройства наталкивается на растущее противодействие со стороны коллективного Запада, стремящегося любой ценой удержать свое глобальное доминирование."В частности, западниками в одностороннем порядке денонсирован ряд важнейших международных договоров, в том числе в сфере контроля над вооружениями. Продвигаются выгодные исключительно узкой группе стран проекты по созданию новых военных блоков в различных регионах мира. Универсальные нормы международного права США и их союзники пытаются подменить так называемым "порядком, основанным на правилах", - сказал Патрушев.

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россия, китай, николай патрушев, ван и (политик), москва