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Премьер Италии прибыла в Киев для встречи с Зеленским - РИА Новости, 21.02.2023
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Премьер Италии прибыла в Киев для встречи с Зеленским
Премьер Италии прибыла в Киев для встречи с Зеленским - РИА Новости, 21.02.2023
Премьер Италии прибыла в Киев для встречи с Зеленским
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во вторник прибыла на поезде в Киев, где она встретиться с Владимиром Зеленским, сообщил новостной телеканал RaiNews24. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:55
2023-02-21T12:55
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матеуш моравецкий
нато
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РИМ, 21 фев – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во вторник прибыла на поезде в Киев, где она встретиться с Владимиром Зеленским, сообщил новостной телеканал RaiNews24. Накануне Мелони нанесла визит в Варшаву, где провела переговоры с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. В ходе совместной пресс-конференции по итогам этого визита она напомнила, что Италия с самого начала конфликта на Украине оказывала Киеву финансовую, военную и гуманитарную поддержку. "Украина может рассчитывать на Италию", - подчеркнула она. После назначения в октябре прошлого года на пост премьер-министра Мелони провела с Зеленским несколько телефонных разговоров, которые тот охарактеризовал как "очень сердечные". 9 февраля они впервые встретились в Брюсселе на полях саммита ЕС. Местные СМИ не раз указывали, что в ходе визита в Киев Мелони намерена подтвердить безусловную поддержку Украины и приверженность своего правительства "атлантизму". Согласно информации RaiNews24, в ходе ее встречи с Зеленским речь пойдет также об участии Италии в процессе восстановления Украины. В этой связи Мелони может выступить с предложением о проведении в Италии в ближайшие месяцы специальной конференции, посвященной данной проблематике. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, италия, россия, владимир зеленский, джорджа мелони, матеуш моравецкий, нато, евросоюз
В мире, Украина, Италия, Россия, Владимир Зеленский, Джорджа Мелони, Матеуш Моравецкий, НАТО, Евросоюз
12:55 21.02.2023
 
Премьер Италии прибыла в Киев для встречи с Зеленским

Премьер Италии Мелони прибыла в Киев для встречи с президентом Украины Зеленским

© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 21 фев – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во вторник прибыла на поезде в Киев, где она встретиться с Владимиром Зеленским, сообщил новостной телеканал RaiNews24.
Накануне Мелони нанесла визит в Варшаву, где провела переговоры с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. В ходе совместной пресс-конференции по итогам этого визита она напомнила, что Италия с самого начала конфликта на Украине оказывала Киеву финансовую, военную и гуманитарную поддержку. "Украина может рассчитывать на Италию", - подчеркнула она.
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После назначения в октябре прошлого года на пост премьер-министра Мелони провела с Зеленским несколько телефонных разговоров, которые тот охарактеризовал как "очень сердечные". 9 февраля они впервые встретились в Брюсселе на полях саммита ЕС.
Местные СМИ не раз указывали, что в ходе визита в Киев Мелони намерена подтвердить безусловную поддержку Украины и приверженность своего правительства "атлантизму". Согласно информации RaiNews24, в ходе ее встречи с Зеленским речь пойдет также об участии Италии в процессе восстановления Украины. В этой связи Мелони может выступить с предложением о проведении в Италии в ближайшие месяцы специальной конференции, посвященной данной проблематике.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаИталияРоссияВладимир ЗеленскийДжорджа МелониМатеуш МоравецкийНАТОЕвросоюз
 
 
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