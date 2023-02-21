https://ria.ru/20230221/meloni-1853396647.html

Премьер Италии прибыла в Киев для встречи с Зеленским

Премьер Италии прибыла в Киев для встречи с Зеленским - РИА Новости, 21.02.2023

Премьер Италии прибыла в Киев для встречи с Зеленским

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во вторник прибыла на поезде в Киев, где она встретиться с Владимиром Зеленским, сообщил новостной телеканал RaiNews24. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:55

2023-02-21T12:55

2023-02-21T12:55

в мире

украина

италия

россия

владимир зеленский

джорджа мелони

матеуш моравецкий

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826706348_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_96d6660f6c664a36eee64c6b56f7f6e9.jpg

РИМ, 21 фев – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во вторник прибыла на поезде в Киев, где она встретиться с Владимиром Зеленским, сообщил новостной телеканал RaiNews24. Накануне Мелони нанесла визит в Варшаву, где провела переговоры с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. В ходе совместной пресс-конференции по итогам этого визита она напомнила, что Италия с самого начала конфликта на Украине оказывала Киеву финансовую, военную и гуманитарную поддержку. "Украина может рассчитывать на Италию", - подчеркнула она. После назначения в октябре прошлого года на пост премьер-министра Мелони провела с Зеленским несколько телефонных разговоров, которые тот охарактеризовал как "очень сердечные". 9 февраля они впервые встретились в Брюсселе на полях саммита ЕС. Местные СМИ не раз указывали, что в ходе визита в Киев Мелони намерена подтвердить безусловную поддержку Украины и приверженность своего правительства "атлантизму". Согласно информации RaiNews24, в ходе ее встречи с Зеленским речь пойдет также об участии Италии в процессе восстановления Украины. В этой связи Мелони может выступить с предложением о проведении в Италии в ближайшие месяцы специальной конференции, посвященной данной проблематике. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://radiosputnik.ria.ru/20230221/istrebiteli-1853360767.html

https://ria.ru/20230221/italiya-1853350185.html

украина

италия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, италия, россия, владимир зеленский, джорджа мелони, матеуш моравецкий, нато, евросоюз