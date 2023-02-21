https://ria.ru/20230221/mbr-1853549513.html

Россия продолжит участвовать в обмене уведомлениями с США о пусках МБР

Россия продолжит участвовать в обмене уведомлениями с США о пусках МБР - РИА Новости, 21.02.2023

Россия продолжит участвовать в обмене уведомлениями с США о пусках МБР

Москва продолжит обмениваться с США уведомлениями о пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), заявило... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T20:01

2023-02-21T20:01

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россия

сша

москва

владимир путин

нато

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Москва продолжит обмениваться с США уведомлениями о пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), заявило министерство иностранных дел России."Кроме того, российская сторона будет и далее участвовать в обмене с американской стороной уведомлениями о пусках МБР и БРПЛ на основе соответствующего соглашения между СССР и США 1988 года", - говорится в заявлении.Ранее во вторник президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию, что РФ приостанавливает участие в ДСНВ, отметив, что ядерные арсеналы есть не только у США, с которыми этот договор был подписан, но и у таких стран НАТО, как Франция и Великобритания.

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россия, сша, москва, владимир путин, нато