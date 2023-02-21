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Россия продолжит участвовать в обмене уведомлениями с США о пусках МБР - РИА Новости, 21.02.2023
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Россия продолжит участвовать в обмене уведомлениями с США о пусках МБР
Россия продолжит участвовать в обмене уведомлениями с США о пусках МБР - РИА Новости, 21.02.2023
Россия продолжит участвовать в обмене уведомлениями с США о пусках МБР
Москва продолжит обмениваться с США уведомлениями о пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), заявило... РИА Новости, 21.02.2023
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россия
сша
москва
владимир путин
нато
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Москва продолжит обмениваться с США уведомлениями о пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), заявило министерство иностранных дел России."Кроме того, российская сторона будет и далее участвовать в обмене с американской стороной уведомлениями о пусках МБР и БРПЛ на основе соответствующего соглашения между СССР и США 1988 года", - говорится в заявлении.Ранее во вторник президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию, что РФ приостанавливает участие в ДСНВ, отметив, что ядерные арсеналы есть не только у США, с которыми этот договор был подписан, но и у таких стран НАТО, как Франция и Великобритания.
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россия, сша, москва, владимир путин, нато
Россия, США, Москва, Владимир Путин, НАТО
20:01 21.02.2023 (обновлено: 20:11 21.02.2023)
 
Россия продолжит участвовать в обмене уведомлениями с США о пусках МБР

МИД: Россия будет и далее участвовать в обмене уведомлениями с США о пусках МБР

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Государственные флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Москва продолжит обмениваться с США уведомлениями о пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), заявило министерство иностранных дел России.
"Кроме того, российская сторона будет и далее участвовать в обмене с американской стороной уведомлениями о пусках МБР и БРПЛ на основе соответствующего соглашения между СССР и США 1988 года", - говорится в заявлении.
Ранее во вторник президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию, что РФ приостанавливает участие в ДСНВ, отметив, что ядерные арсеналы есть не только у США, с которыми этот договор был подписан, но и у таких стран НАТО, как Франция и Великобритания.
Лондон, Великобритания - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 19:14
В Лондоне надеются, что Москва пересмотрит решение по ДСНВ
 
РоссияСШАМоскваВладимир ПутинНАТО
 
 
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