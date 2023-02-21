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В бюджете есть средства на маткапитал для новых регионов, заявили в Госдуме - РИА Новости, 21.02.2023
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В бюджете есть средства на маткапитал для новых регионов, заявили в Госдуме
В бюджете есть средства на маткапитал для новых регионов, заявили в Госдуме - РИА Новости, 21.02.2023
В бюджете есть средства на маткапитал для новых регионов, заявили в Госдуме
Средства в бюджете РФ для предоставления материнского капитала в новых регионах семьям, в которых с 2007 года родились дети, есть, это правильное и справедливое РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T15:25
2023-02-21T15:25
россия
севастополь
донецкая народная республика
елена вторыгина
владимир путин
госдума рф
единая россия
материнский капитал
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Средства в бюджете РФ для предоставления материнского капитала в новых регионах семьям, в которых с 2007 года родились дети, есть, это правильное и справедливое решение, заявила РИА Новости замглавы комитета ГД по вопросам семьи Елена Вторыгина (ЕР). Президент РФ Владимир Путин предложил предоставлять материнский капитал в новых регионах семьям, в которых с 2007 года родились дети. "Это очень правильное и справедливое решение, так было с Крымом и Севастополем, так будет с новыми четырьмя субъектами РФ… Конечно – на все есть (средства в бюджете – ред.)", - сказал Вторыгина. Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию. Президент отметил, что право на материнский капитал теперь есть и у жителей новых регионов - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, вошедших в состав РФ по итогам референдумов осенью 2022 года.
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россия
севастополь
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россия, севастополь, донецкая народная республика, елена вторыгина, владимир путин, госдума рф, единая россия, материнский капитал, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Россия, Севастополь, Донецкая Народная Республика, Елена Вторыгина, Владимир Путин, Госдума РФ, Единая Россия, Материнский капитал, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
15:25 21.02.2023
 
В бюджете есть средства на маткапитал для новых регионов, заявили в Госдуме

Депутат Вторыгина: в бюджете есть средства для предоставления маткапитала в новых регионах

© РИА Новости / Макс ВетровЖенщина с ребенком
Женщина с ребенком - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
Женщина с ребенком. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Средства в бюджете РФ для предоставления материнского капитала в новых регионах семьям, в которых с 2007 года родились дети, есть, это правильное и справедливое решение, заявила РИА Новости замглавы комитета ГД по вопросам семьи Елена Вторыгина (ЕР).
Президент РФ Владимир Путин предложил предоставлять материнский капитал в новых регионах семьям, в которых с 2007 года родились дети.
"Это очень правильное и справедливое решение, так было с Крымом и Севастополем, так будет с новыми четырьмя субъектами РФ… Конечно – на все есть (средства в бюджете – ред.)", - сказал Вторыгина.
Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию. Президент отметил, что право на материнский капитал теперь есть и у жителей новых регионов - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, вошедших в состав РФ по итогам референдумов осенью 2022 года.
LIVE: Ежегодное послание Владимира Путина Федеральному Собранию
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Вчера, 11:21
Путин огласил послание Федеральному собранию
 
РоссияСевастопольДонецкая Народная РеспубликаЕлена ВторыгинаВладимир ПутинГосдума РФЕдиная РоссияМатеринский капиталПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
 
 
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