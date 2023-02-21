https://ria.ru/20230221/matkapital-1853462862.html

В бюджете есть средства на маткапитал для новых регионов, заявили в Госдуме

В бюджете есть средства на маткапитал для новых регионов, заявили в Госдуме - РИА Новости, 21.02.2023

В бюджете есть средства на маткапитал для новых регионов, заявили в Госдуме

Средства в бюджете РФ для предоставления материнского капитала в новых регионах семьям, в которых с 2007 года родились дети, есть, это правильное и справедливое РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T15:25

2023-02-21T15:25

2023-02-21T15:25

россия

севастополь

донецкая народная республика

елена вторыгина

владимир путин

госдума рф

единая россия

материнский капитал

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Средства в бюджете РФ для предоставления материнского капитала в новых регионах семьям, в которых с 2007 года родились дети, есть, это правильное и справедливое решение, заявила РИА Новости замглавы комитета ГД по вопросам семьи Елена Вторыгина (ЕР). Президент РФ Владимир Путин предложил предоставлять материнский капитал в новых регионах семьям, в которых с 2007 года родились дети. "Это очень правильное и справедливое решение, так было с Крымом и Севастополем, так будет с новыми четырьмя субъектами РФ… Конечно – на все есть (средства в бюджете – ред.)", - сказал Вторыгина. Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию. Президент отметил, что право на материнский капитал теперь есть и у жителей новых регионов - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, вошедших в состав РФ по итогам референдумов осенью 2022 года.

https://ria.ru/20230221/poslanie-1853328331.html

россия

севастополь

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, севастополь, донецкая народная республика, елена вторыгина, владимир путин, госдума рф, единая россия, материнский капитал, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года