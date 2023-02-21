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Путин перечислил меры поддержки жителей новых регионов - РИА Новости, 21.02.2023
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Путин перечислил меры поддержки жителей новых регионов
Путин перечислил меры поддержки жителей новых регионов - РИА Новости, 21.02.2023
Путин перечислил меры поддержки жителей новых регионов
Владимир Путин во время послания Федеральному собранию выступил с инициативой расширить программу материнского капитала на новые российские регионы. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:30
2023-02-21T14:09
владимир путин
луганская народная республика
херсонская область
россия
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Владимир Путин во время послания Федеральному собранию выступил с инициативой расширить программу материнского капитала на новые российские регионы.Президент напомнил, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей после вхождения в состав России имеют право на эту меру поддержки.Власти в свое время приняли подобное решение для Крыма и Севастополя, уточнил глава государства.Президент пообещал наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития новых субъектов федерации.По его словам, именно те, кто родился в Донбассе и сражался за него, должны стать опорой развития новых регионов."Теперь мы снова вместе, а значит, стали еще сильнее. И сделаем все, чтобы на наши земли вернулся долгожданный мир. За это, за предков, за будущее детей и внуков, за воссоединение нашего народа сражаются наши герои", — указал Путин.Как отметил глава государства в конце прошлого года, программу материнского капитала продлят до конца 2026 года.В этом году размер поддержки на первенца составляет 590 тысяч рублей, а на второго ребенка — почти 780 тысяч.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230221/natsprogrammy-1853424050.html
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владимир путин, луганская народная республика, херсонская область , россия, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Россия, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
13:30 21.02.2023 (обновлено: 14:09 21.02.2023)
 
Путин перечислил меры поддержки жителей новых регионов

Путин предложил предоставлять маткапитал в новых регионах "задним числом" с 2007 года

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Владимир Путин во время послания Федеральному собранию выступил с инициативой расширить программу материнского капитала на новые российские регионы.
Президент напомнил, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей после вхождения в состав России имеют право на эту меру поддержки.

"Предлагаю предоставлять материнский капитал в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях семьям, в которых дети родились, начиная с 2007 года, то есть с того момента, как эта программа начала действовать по всей России", — сказал Путин.

Власти в свое время приняли подобное решение для Крыма и Севастополя, уточнил глава государства.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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Регионы смогут получить средства за 2024 год на нацпрограммы, заявил Путин
Президент пообещал наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития новых субъектов федерации.
"Речь в том числе о том, чтобы возродить предприятия и рабочие места, порты Азовского моря, которое вновь стало внутренним морем России, построить новые современные дороги, как мы это делали в Крыму, который получил теперь надежную сухопутную связь со всей Россией", — пояснил российский лидер.
По его словам, именно те, кто родился в Донбассе и сражался за него, должны стать опорой развития новых регионов.
"Теперь мы снова вместе, а значит, стали еще сильнее. И сделаем все, чтобы на наши земли вернулся долгожданный мир. За это, за предков, за будущее детей и внуков, за воссоединение нашего народа сражаются наши герои", — указал Путин.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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Путин озвучил новые меры поддержки экономики
Как отметил глава государства в конце прошлого года, программу материнского капитала продлят до конца 2026 года.
В этом году размер поддержки на первенца составляет 590 тысяч рублей, а на второго ребенка — почти 780 тысяч.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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Владимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьРоссияПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
 
 
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