https://ria.ru/20230221/matkapital-1853419743.html

Путин перечислил меры поддержки жителей новых регионов

Путин перечислил меры поддержки жителей новых регионов - РИА Новости, 21.02.2023

Путин перечислил меры поддержки жителей новых регионов

Владимир Путин во время послания Федеральному собранию выступил с инициативой расширить программу материнского капитала на новые российские регионы. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:30

2023-02-21T13:30

2023-02-21T14:09

владимир путин

луганская народная республика

херсонская область

россия

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Владимир Путин во время послания Федеральному собранию выступил с инициативой расширить программу материнского капитала на новые российские регионы.Президент напомнил, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей после вхождения в состав России имеют право на эту меру поддержки.Власти в свое время приняли подобное решение для Крыма и Севастополя, уточнил глава государства.Президент пообещал наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития новых субъектов федерации.По его словам, именно те, кто родился в Донбассе и сражался за него, должны стать опорой развития новых регионов."Теперь мы снова вместе, а значит, стали еще сильнее. И сделаем все, чтобы на наши земли вернулся долгожданный мир. За это, за предков, за будущее детей и внуков, за воссоединение нашего народа сражаются наши герои", — указал Путин.Как отметил глава государства в конце прошлого года, программу материнского капитала продлят до конца 2026 года.В этом году размер поддержки на первенца составляет 590 тысяч рублей, а на второго ребенка — почти 780 тысяч.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/natsprogrammy-1853424050.html

https://ria.ru/20230221/economy-1853431321.html

https://ria.ru/20230221/fond-1853385570.html

луганская народная республика

херсонская область

россия

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Кирилл Волков

владимир путин, луганская народная республика, херсонская область , россия, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года