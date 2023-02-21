13:30 21.02.2023 (обновлено: 14:09 21.02.2023)
Путин перечислил меры поддержки жителей новых регионов
Путин предложил предоставлять маткапитал в новых регионах "задним числом" с 2007 года
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Владимир Путин во время послания Федеральному собранию выступил с инициативой расширить программу материнского капитала на новые российские регионы.
Президент напомнил, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей после вхождения в состав России имеют право на эту меру поддержки.
"Предлагаю предоставлять материнский капитал в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях семьям, в которых дети родились, начиная с 2007 года, то есть с того момента, как эта программа начала действовать по всей России", — сказал Путин.
Власти в свое время приняли подобное решение для Крыма и Севастополя, уточнил глава государства.
Президент пообещал наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития новых субъектов федерации.
"Речь в том числе о том, чтобы возродить предприятия и рабочие места, порты Азовского моря, которое вновь стало внутренним морем России, построить новые современные дороги, как мы это делали в Крыму, который получил теперь надежную сухопутную связь со всей Россией", — пояснил российский лидер.
По его словам, именно те, кто родился в Донбассе и сражался за него, должны стать опорой развития новых регионов.
"Теперь мы снова вместе, а значит, стали еще сильнее. И сделаем все, чтобы на наши земли вернулся долгожданный мир. За это, за предков, за будущее детей и внуков, за воссоединение нашего народа сражаются наши герои", — указал Путин.
Как отметил глава государства в конце прошлого года, программу материнского капитала продлят до конца 2026 года.
В этом году размер поддержки на первенца составляет 590 тысяч рублей, а на второго ребенка — почти 780 тысяч.