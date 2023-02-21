https://ria.ru/20230221/maslenitsa-1853310845.html

Священник рассказал, что не стоит делать в Масленицу

Священник рассказал, что не стоит делать в Масленицу - РИА Новости, 21.02.2023

Священник рассказал, что не стоит делать в Масленицу

Масленица, сырная или мясопустная неделя проходит в этом году с 20 по 26 февраля, не стоит отказываться от праздника, как и злоупотреблять алкоголем и едой, а... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T03:16

2023-02-21T03:16

2023-02-21T03:16

религия

масленица

русская православная церковь

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Масленица, сырная или мясопустная неделя проходит в этом году с 20 по 26 февраля, не стоит отказываться от праздника, как и злоупотреблять алкоголем и едой, а еще можно подумать, как и с какими целями провести грядущий Великий пост, рассказал РИА Новости председатель Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов. Он напомнил, что верующим на этой неделе предписано воздерживаться от мяса, но можно есть рыбу, яйца, молочные и другие непостные продукты. Также, по его словам, Церковь не предписывает воздержание от алкоголя на Масленицу, "но, впрочем, не рекомендует и чрезмерность в винопитии", "поэтому у взрослых, не имеющих зависимости людей, нет обязательств отказываться от алкоголя на Масленицу, но умеренность хороша как в посте, так и в периоды, ему предшествующие". "С одной стороны, абсурдно было превращать Масленицу в пост и отказаться от тех радостей, которые дает церковный устав. С другой стороны, ложной является идея, что на Масленицу нужно съесть столько блинов и других продуктов, чтобы во время поста на них смотреть было невозможно - так можно и здоровья лишиться. То есть порадоваться – порадуемся, но с мыслью о наступающем Великом посте", - пояснил священник. Он также посоветовал использовать время масленичных гуляний, чтобы определить свои задачи на Великий пост, который пройдет в этом году с 27 февраля по 15 апреля. "Чтобы Великий пост не прошел зря, чтобы не было стыдно за бессмысленно прожитые семь недель, нужно заранее подумать и определить задачи. Масленичную неделю можно употребить на то, чтобы подумать, "как я буду поститься", "с какими целями" и "чего я с помощью Божие за время поста хотел бы достигнуть", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230220/maslenitsa-1853087154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

масленица, русская православная церковь