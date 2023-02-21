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Священник рассказал, что не стоит делать в Масленицу - РИА Новости, 21.02.2023
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Религия
https://ria.ru/20230221/maslenitsa-1853310845.html
Священник рассказал, что не стоит делать в Масленицу
Священник рассказал, что не стоит делать в Масленицу - РИА Новости, 21.02.2023
Священник рассказал, что не стоит делать в Масленицу
Масленица, сырная или мясопустная неделя проходит в этом году с 20 по 26 февраля, не стоит отказываться от праздника, как и злоупотреблять алкоголем и едой, а... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T03:16
2023-02-21T03:16
религия
масленица
русская православная церковь
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Масленица, сырная или мясопустная неделя проходит в этом году с 20 по 26 февраля, не стоит отказываться от праздника, как и злоупотреблять алкоголем и едой, а еще можно подумать, как и с какими целями провести грядущий Великий пост, рассказал РИА Новости председатель Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов. Он напомнил, что верующим на этой неделе предписано воздерживаться от мяса, но можно есть рыбу, яйца, молочные и другие непостные продукты. Также, по его словам, Церковь не предписывает воздержание от алкоголя на Масленицу, "но, впрочем, не рекомендует и чрезмерность в винопитии", "поэтому у взрослых, не имеющих зависимости людей, нет обязательств отказываться от алкоголя на Масленицу, но умеренность хороша как в посте, так и в периоды, ему предшествующие". "С одной стороны, абсурдно было превращать Масленицу в пост и отказаться от тех радостей, которые дает церковный устав. С другой стороны, ложной является идея, что на Масленицу нужно съесть столько блинов и других продуктов, чтобы во время поста на них смотреть было невозможно - так можно и здоровья лишиться. То есть порадоваться – порадуемся, но с мыслью о наступающем Великом посте", - пояснил священник. Он также посоветовал использовать время масленичных гуляний, чтобы определить свои задачи на Великий пост, который пройдет в этом году с 27 февраля по 15 апреля. "Чтобы Великий пост не прошел зря, чтобы не было стыдно за бессмысленно прожитые семь недель, нужно заранее подумать и определить задачи. Масленичную неделю можно употребить на то, чтобы подумать, "как я буду поститься", "с какими целями" и "чего я с помощью Божие за время поста хотел бы достигнуть", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230220/maslenitsa-1853087154.html
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масленица, русская православная церковь
Религия, Масленица, Русская православная церковь
03:16 21.02.2023
 
Священник рассказал, что не стоит делать в Масленицу

Священник РПЦ Козлов: в Масленицу не стоит злоупотреблять алкоголем и едой

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкУчастники Масленичных гуляний
Участники Масленичных гуляний - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Участники Масленичных гуляний. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Масленица, сырная или мясопустная неделя проходит в этом году с 20 по 26 февраля, не стоит отказываться от праздника, как и злоупотреблять алкоголем и едой, а еще можно подумать, как и с какими целями провести грядущий Великий пост, рассказал РИА Новости председатель Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.
"По уставу Церкви, Масленица - это уже такой "полупост": в эту неделю в среду и пятницу не служится литургия, совершаются богослужения, во всем похожие на службы Великого поста, с чтением молитвы Ефрема Сирина и коленопреклонением. Можно сказать, что замысел творцов устава довольно сильно разошелся с повсеместной в разных народах практикой "предпостовых радостей живота", - сказал Козлов.
Он напомнил, что верующим на этой неделе предписано воздерживаться от мяса, но можно есть рыбу, яйца, молочные и другие непостные продукты. Также, по его словам, Церковь не предписывает воздержание от алкоголя на Масленицу, "но, впрочем, не рекомендует и чрезмерность в винопитии", "поэтому у взрослых, не имеющих зависимости людей, нет обязательств отказываться от алкоголя на Масленицу, но умеренность хороша как в посте, так и в периоды, ему предшествующие".
"С одной стороны, абсурдно было превращать Масленицу в пост и отказаться от тех радостей, которые дает церковный устав. С другой стороны, ложной является идея, что на Масленицу нужно съесть столько блинов и других продуктов, чтобы во время поста на них смотреть было невозможно - так можно и здоровья лишиться. То есть порадоваться – порадуемся, но с мыслью о наступающем Великом посте", - пояснил священник.
Он также посоветовал использовать время масленичных гуляний, чтобы определить свои задачи на Великий пост, который пройдет в этом году с 27 февраля по 15 апреля.
"Чтобы Великий пост не прошел зря, чтобы не было стыдно за бессмысленно прожитые семь недель, нужно заранее подумать и определить задачи. Масленичную неделю можно употребить на то, чтобы подумать, "как я буду поститься", "с какими целями" и "чего я с помощью Божие за время поста хотел бы достигнуть", - заключил собеседник агентства.
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