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Мэр Мариуполя заявил о быстром восстановлении города - РИА Новости, 21.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230221/mariupol-1853342204.html
Мэр Мариуполя заявил о быстром восстановлении города
Мэр Мариуполя заявил о быстром восстановлении города - РИА Новости, 21.02.2023
Мэр Мариуполя заявил о быстром восстановлении города
Восстановление Мариуполя идет быстрыми темпами, в строительстве жилья участвуют 16 российских регионов, рассказал РИА Новости мэр города Олег Моргун. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T10:38
2023-02-21T10:38
специальная военная операция на украине
общество
донецкая народная республика
мариуполь
олег моргун
россия
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Восстановление Мариуполя идет быстрыми темпами, в строительстве жилья участвуют 16 российских регионов, рассказал РИА Новости мэр города Олег Моргун. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании ДНР и ЛНР, обе республики 30 сентября после проведенных референдумов вошли в состав России. "Районы, откуда украинская сторона уходила, она оставляла за собой выжженную землю. Не достанься же ты никому. Очень много пострадало квартирного жилого фонда. Социальные объекты. Частные жилые дома. Инфраструктура. Но невзирая на все это, на материальные потери и человеческие жертвы, нам на помощь пришла Российская Федерация. Мы уже в составе, мы Россия, никто нас не бросает. И в Мариуполь сейчас полноценно зашли 16 регионов РФ. Очень много подрядов, субподрядных организаций. Вкладываются колоссальные деньги по восстановлению самого крупного города, который был освобожден в ходе СВО. Мы за это благодарны. Нас не бросили", - сказал Моргун. По его словам, люди в ДНР долгие годы "находились в блокаде и только благодаря Российской Федерации тут выживали". "Зато мы дышали полной грудью, мы были свободны, мы мыслили, как хотели, и разговаривали на своем родном языке. Вероисповедание - никто не препятствовал. За это все огромное спасибо", - добавил Моргун. Накануне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что 15 новых многоквартирных домов на 976 квартир введено в эксплуатацию в Мариуполе меньше чем за год.
https://ria.ru/20230216/mariupol-1852299865.html
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донецкая народная республика
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общество, донецкая народная республика, мариуполь, олег моргун, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Олег Моргун, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:38 21.02.2023
 
Мэр Мариуполя заявил о быстром восстановлении города

Мэр Мариуполя Моргун заявил, что восстановление города идет быстрыми темпами

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкДетская площадка рядом с новыми жилыми домами в Мариуполе
Детская площадка рядом с новыми жилыми домами в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Детская площадка рядом с новыми жилыми домами в Мариуполе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Восстановление Мариуполя идет быстрыми темпами, в строительстве жилья участвуют 16 российских регионов, рассказал РИА Новости мэр города Олег Моргун.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании ДНР и ЛНР, обе республики 30 сентября после проведенных референдумов вошли в состав России.
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"Районы, откуда украинская сторона уходила, она оставляла за собой выжженную землю. Не достанься же ты никому. Очень много пострадало квартирного жилого фонда. Социальные объекты. Частные жилые дома. Инфраструктура. Но невзирая на все это, на материальные потери и человеческие жертвы, нам на помощь пришла Российская Федерация. Мы уже в составе, мы Россия, никто нас не бросает. И в Мариуполь сейчас полноценно зашли 16 регионов РФ. Очень много подрядов, субподрядных организаций. Вкладываются колоссальные деньги по восстановлению самого крупного города, который был освобожден в ходе СВО. Мы за это благодарны. Нас не бросили", - сказал Моргун.
По его словам, люди в ДНР долгие годы "находились в блокаде и только благодаря Российской Федерации тут выживали". "Зато мы дышали полной грудью, мы были свободны, мы мыслили, как хотели, и разговаривали на своем родном языке. Вероисповедание - никто не препятствовал. За это все огромное спасибо", - добавил Моргун.
Накануне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что 15 новых многоквартирных домов на 976 квартир введено в эксплуатацию в Мариуполе меньше чем за год.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоДонецкая Народная РеспубликаМариупольОлег МоргунРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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