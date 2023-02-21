https://ria.ru/20230221/mariupol-1853342204.html

Мэр Мариуполя заявил о быстром восстановлении города

Мэр Мариуполя заявил о быстром восстановлении города - РИА Новости, 21.02.2023

Мэр Мариуполя заявил о быстром восстановлении города

Восстановление Мариуполя идет быстрыми темпами, в строительстве жилья участвуют 16 российских регионов, рассказал РИА Новости мэр города Олег Моргун. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T10:38

2023-02-21T10:38

2023-02-21T10:38

специальная военная операция на украине

общество

донецкая народная республика

мариуполь

олег моргун

россия

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Восстановление Мариуполя идет быстрыми темпами, в строительстве жилья участвуют 16 российских регионов, рассказал РИА Новости мэр города Олег Моргун. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании ДНР и ЛНР, обе республики 30 сентября после проведенных референдумов вошли в состав России. "Районы, откуда украинская сторона уходила, она оставляла за собой выжженную землю. Не достанься же ты никому. Очень много пострадало квартирного жилого фонда. Социальные объекты. Частные жилые дома. Инфраструктура. Но невзирая на все это, на материальные потери и человеческие жертвы, нам на помощь пришла Российская Федерация. Мы уже в составе, мы Россия, никто нас не бросает. И в Мариуполь сейчас полноценно зашли 16 регионов РФ. Очень много подрядов, субподрядных организаций. Вкладываются колоссальные деньги по восстановлению самого крупного города, который был освобожден в ходе СВО. Мы за это благодарны. Нас не бросили", - сказал Моргун. По его словам, люди в ДНР долгие годы "находились в блокаде и только благодаря Российской Федерации тут выживали". "Зато мы дышали полной грудью, мы были свободны, мы мыслили, как хотели, и разговаривали на своем родном языке. Вероисповедание - никто не препятствовал. За это все огромное спасибо", - добавил Моргун. Накануне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что 15 новых многоквартирных домов на 976 квартир введено в эксплуатацию в Мариуполе меньше чем за год.

https://ria.ru/20230216/mariupol-1852299865.html

https://ria.ru/20230201/mariupol-1848682658.html

донецкая народная республика

мариуполь

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, донецкая народная республика, мариуполь, олег моргун, россия, ситуация в днр и лнр