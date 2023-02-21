https://ria.ru/20230221/mak-1853571685.html

Американским военным посоветовали не есть булки с маком

Американским военным посоветовали не есть булки с маком - РИА Новости, 21.02.2023

Американским военным посоветовали не есть булки с маком

Американским военным рекомендовано воздержаться от употребления в пищу семян мака в любом виде, в том числе в выпечке, чтобы избежать положительных результатов... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T23:34

2023-02-21T23:34

2023-02-21T23:42

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министерство обороны сша

сша

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ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Американским военным рекомендовано воздержаться от употребления в пищу семян мака в любом виде, в том числе в выпечке, чтобы избежать положительных результатов в анализах мочи на наркотики, сообщил Пентагон. Министерство обороны США пояснило, что, согласно последним данным, некоторые виды семян мака могут иметь более высокое содержание нарковещества кодеин, чем считалось прежде. "Употребление продуктов с семенами мака может привести к положительным анализам мочи на кодеин", - сказано в пресс-релизе. "В качестве меры дополнительной предосторожности министерство рекомендует всем военнослужащим избегать употребления семян мака во всех видах, в том числе в пищевых продуктах и выпечке", - добавили в Пентагоне. Министерство обороны пообещало скорректировать рекомендации по мере поступления новых научных данных.

https://ria.ru/20220822/ssha-1811435899.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, министерство обороны сша, сша