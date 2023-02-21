https://ria.ru/20230221/mak-1853571685.html
Американским военным посоветовали не есть булки с маком
Американским военным посоветовали не есть булки с маком - РИА Новости, 21.02.2023
Американским военным посоветовали не есть булки с маком
Американским военным рекомендовано воздержаться от употребления в пищу семян мака в любом виде, в том числе в выпечке, чтобы избежать положительных результатов... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T23:34
2023-02-21T23:34
2023-02-21T23:42
в мире
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Американским военным рекомендовано воздержаться от употребления в пищу семян мака в любом виде, в том числе в выпечке, чтобы избежать положительных результатов в анализах мочи на наркотики, сообщил Пентагон. Министерство обороны США пояснило, что, согласно последним данным, некоторые виды семян мака могут иметь более высокое содержание нарковещества кодеин, чем считалось прежде. "Употребление продуктов с семенами мака может привести к положительным анализам мочи на кодеин", - сказано в пресс-релизе. "В качестве меры дополнительной предосторожности министерство рекомендует всем военнослужащим избегать употребления семян мака во всех видах, в том числе в пищевых продуктах и выпечке", - добавили в Пентагоне. Министерство обороны пообещало скорректировать рекомендации по мере поступления новых научных данных.
https://ria.ru/20220822/ssha-1811435899.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, министерство обороны сша, сша
В мире, Министерство обороны США, США
23:34 21.02.2023 (обновлено: 23:42 21.02.2023)
Американским военным посоветовали не есть булки с маком
В США военным порекомендовали не есть булки с маком, чтобы анализы не выявили наркотики