https://ria.ru/20230221/lugansk-1853337322.html

Жителей в Луганске стало больше, чем было в 2013 году, заявил мэр

Жителей в Луганске стало больше, чем было в 2013 году, заявил мэр - РИА Новости, 21.02.2023

Жителей в Луганске стало больше, чем было в 2013 году, заявил мэр

Глава администрации Луганска Манолис Пилавов считает, что фактическое число жителей города за последний год превысило полмиллиона человек и продолжает расти. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T10:23

2023-02-21T10:23

2023-02-21T10:23

специальная военная операция на украине

общество

луганск

луганская народная республика

россия

манолис пилавов

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Глава администрации Луганска Манолис Пилавов считает, что фактическое число жителей города за последний год превысило полмиллиона человек и продолжает расти. Двадцать первого февраля 2022 года президент РФ подписал указы о признании независимости и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Численность населения Луганска на 1 января 2014 года, по официальным данным, составляла более 424 тысяч человек, на 1 января 2015 года оценочно, по данным Укрстата, около 418 тысяч человек. "За последний год в Луганске людей стало гораздо больше. Сегодня статистика дает, что у нас в Луганске проживает 430 – 435 тысяч, но я думаю, что в городе уже проживает более 500 тысяч, это с учетом выпекаемого хлеба и по норме накопления твердых бытовых отходов. Сегодня однозначно можно сказать, что людей больше, на дорогах города даже есть пробки", - сказал Пилавов РИА Новости, комментируя изменения произошедшие в городе за прошедший год. Мэр Луганска поблагодарил Россию за помощь в восстановлении города. "Это радует, город живет. Чувствуется, что живой организм… Это благодаря помощи городов РФ… Надеюсь, что наш город займет достойное место среди городов Российской Федерации", - выразил надежду Пилавов. В начале июня мэр Москвы Сергей Собянин и глава администрации Луганска подписали совместную декларацию об установлении побратимских связей между городами. Благодаря соглашению с Москвой начата реализация программы по восстановлению и ремонту зданий, сооружений и инженерной инфраструктуры на территории города. На сегодняшний день на рассмотрении находятся проекты соглашений между Луганском и городами Сухум (Абхазия), Уфа и Стерлитамак, Чита, а также между администрацией Луганска и правительством Севастополя. В сентябре 2022 года в обеих республиках состоялись референдумы об их включении в состав России, большинство проголосовало "за", 30 сентября 2022 года подписаны договоры о принятии ДНР и ЛНР в состав России.

https://ria.ru/20221111/lugansk-1830749029.html

https://ria.ru/20220921/vosstanovlenie-1818431281.html

https://ria.ru/20221010/klip-1822821335.html

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Кирилл Волков

общество, луганск, луганская народная республика, россия, манолис пилавов, ситуация в днр и лнр