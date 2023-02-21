Жителей в Луганске стало больше, чем было в 2013 году, заявил мэр
Мэр Луганска Пилавов: фактическое население города превысило полмиллиона человек
Город Луганск. Архивное фото
ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Глава администрации Луганска Манолис Пилавов считает, что фактическое число жителей города за последний год превысило полмиллиона человек и продолжает расти.
Двадцать первого февраля 2022 года президент РФ подписал указы о признании независимости и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Численность населения Луганска на 1 января 2014 года, по официальным данным, составляла более 424 тысяч человек, на 1 января 2015 года оценочно, по данным Укрстата, около 418 тысяч человек.
"За последний год в Луганске людей стало гораздо больше. Сегодня статистика дает, что у нас в Луганске проживает 430 – 435 тысяч, но я думаю, что в городе уже проживает более 500 тысяч, это с учетом выпекаемого хлеба и по норме накопления твердых бытовых отходов. Сегодня однозначно можно сказать, что людей больше, на дорогах города даже есть пробки", - сказал Пилавов РИА Новости, комментируя изменения произошедшие в городе за прошедший год.
Мэр Луганска поблагодарил Россию за помощь в восстановлении города. "Это радует, город живет. Чувствуется, что живой организм… Это благодаря помощи городов РФ… Надеюсь, что наш город займет достойное место среди городов Российской Федерации", - выразил надежду Пилавов.
В начале июня мэр Москвы Сергей Собянин и глава администрации Луганска подписали совместную декларацию об установлении побратимских связей между городами. Благодаря соглашению с Москвой начата реализация программы по восстановлению и ремонту зданий, сооружений и инженерной инфраструктуры на территории города. На сегодняшний день на рассмотрении находятся проекты соглашений между Луганском и городами Сухум (Абхазия), Уфа и Стерлитамак, Чита, а также между администрацией Луганска и правительством Севастополя.
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