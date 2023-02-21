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Жителей в Луганске стало больше, чем было в 2013 году, заявил мэр - РИА Новости, 21.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230221/lugansk-1853337322.html
Жителей в Луганске стало больше, чем было в 2013 году, заявил мэр
Жителей в Луганске стало больше, чем было в 2013 году, заявил мэр - РИА Новости, 21.02.2023
Жителей в Луганске стало больше, чем было в 2013 году, заявил мэр
Глава администрации Луганска Манолис Пилавов считает, что фактическое число жителей города за последний год превысило полмиллиона человек и продолжает расти. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T10:23
2023-02-21T10:23
специальная военная операция на украине
общество
луганск
луганская народная республика
россия
манолис пилавов
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Глава администрации Луганска Манолис Пилавов считает, что фактическое число жителей города за последний год превысило полмиллиона человек и продолжает расти. Двадцать первого февраля 2022 года президент РФ подписал указы о признании независимости и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Численность населения Луганска на 1 января 2014 года, по официальным данным, составляла более 424 тысяч человек, на 1 января 2015 года оценочно, по данным Укрстата, около 418 тысяч человек. "За последний год в Луганске людей стало гораздо больше. Сегодня статистика дает, что у нас в Луганске проживает 430 – 435 тысяч, но я думаю, что в городе уже проживает более 500 тысяч, это с учетом выпекаемого хлеба и по норме накопления твердых бытовых отходов. Сегодня однозначно можно сказать, что людей больше, на дорогах города даже есть пробки", - сказал Пилавов РИА Новости, комментируя изменения произошедшие в городе за прошедший год. Мэр Луганска поблагодарил Россию за помощь в восстановлении города. "Это радует, город живет. Чувствуется, что живой организм… Это благодаря помощи городов РФ… Надеюсь, что наш город займет достойное место среди городов Российской Федерации", - выразил надежду Пилавов. В начале июня мэр Москвы Сергей Собянин и глава администрации Луганска подписали совместную декларацию об установлении побратимских связей между городами. Благодаря соглашению с Москвой начата реализация программы по восстановлению и ремонту зданий, сооружений и инженерной инфраструктуры на территории города. На сегодняшний день на рассмотрении находятся проекты соглашений между Луганском и городами Сухум (Абхазия), Уфа и Стерлитамак, Чита, а также между администрацией Луганска и правительством Севастополя. В сентябре 2022 года в обеих республиках состоялись референдумы об их включении в состав России, большинство проголосовало "за", 30 сентября 2022 года подписаны договоры о принятии ДНР и ЛНР в состав России.
https://ria.ru/20221111/lugansk-1830749029.html
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луганск
луганская народная республика
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общество, луганск, луганская народная республика, россия, манолис пилавов, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Луганск, Луганская Народная Республика, Россия, Манолис Пилавов, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:23 21.02.2023
 
Жителей в Луганске стало больше, чем было в 2013 году, заявил мэр

Мэр Луганска Пилавов: фактическое население города превысило полмиллиона человек

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкГород Луганск
Город Луганск - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Город Луганск. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Глава администрации Луганска Манолис Пилавов считает, что фактическое число жителей города за последний год превысило полмиллиона человек и продолжает расти.
Двадцать первого февраля 2022 года президент РФ подписал указы о признании независимости и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Численность населения Луганска на 1 января 2014 года, по официальным данным, составляла более 424 тысяч человек, на 1 января 2015 года оценочно, по данным Укрстата, около 418 тысяч человек.
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"За последний год в Луганске людей стало гораздо больше. Сегодня статистика дает, что у нас в Луганске проживает 430 – 435 тысяч, но я думаю, что в городе уже проживает более 500 тысяч, это с учетом выпекаемого хлеба и по норме накопления твердых бытовых отходов. Сегодня однозначно можно сказать, что людей больше, на дорогах города даже есть пробки", - сказал Пилавов РИА Новости, комментируя изменения произошедшие в городе за прошедший год.
Мэр Луганска поблагодарил Россию за помощь в восстановлении города. "Это радует, город живет. Чувствуется, что живой организм… Это благодаря помощи городов РФ… Надеюсь, что наш город займет достойное место среди городов Российской Федерации", - выразил надежду Пилавов.
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Москва продолжает восстановление Донецка и Луганска, заявил Собянин
В начале июня мэр Москвы Сергей Собянин и глава администрации Луганска подписали совместную декларацию об установлении побратимских связей между городами. Благодаря соглашению с Москвой начата реализация программы по восстановлению и ремонту зданий, сооружений и инженерной инфраструктуры на территории города. На сегодняшний день на рассмотрении находятся проекты соглашений между Луганском и городами Сухум (Абхазия), Уфа и Стерлитамак, Чита, а также между администрацией Луганска и правительством Севастополя.
В сентябре 2022 года в обеих республиках состоялись референдумы об их включении в состав России, большинство проголосовало "за", 30 сентября 2022 года подписаны договоры о принятии ДНР и ЛНР в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоЛуганскЛуганская Народная РеспубликаРоссияМанолис ПилавовСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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