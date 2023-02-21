https://ria.ru/20230221/lgota-1853402963.html

Налоговую льготу распространят на закупки отечественного оборудования

Налоговую льготу распространят на закупки отечественного оборудования - РИА Новости, 21.02.2023

Налоговую льготу распространят на закупки отечественного оборудования

Президент РФ Владимир Путин предложил распространить налоговую льготу по налогу на прибыль на российские компании, закупающие отечественное высокотехнологичное... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:05

2023-02-21T13:05

2023-02-21T13:26

владимир путин

экономика

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

технологии

россия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил распространить налоговую льготу по налогу на прибыль на российские компании, закупающие отечественное высокотехнологичное оборудование.По его словам эти расходы будут учитываться с повышенным коэффициентом в 1,5 раза выше фактических затрат, то есть на каждый рубль, вложенный компанией в покупку такой продукции, будет приходиться налоговый вычет в 1,5 рубля."Предлагаю распространить такую льготу на покупку российского высокотехнологичного оборудования. Прошу правительство внести предложения по перечню такого оборудования, по отраслям, в которых оно используется, и порядку предоставления льгот", - сказал президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230131/rosatom-1848610597.html

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владимир путин, экономика, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, технологии, россия