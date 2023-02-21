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Налоговую льготу распространят на закупки отечественного оборудования
Налоговую льготу распространят на закупки отечественного оборудования - РИА Новости, 21.02.2023
Налоговую льготу распространят на закупки отечественного оборудования
Президент РФ Владимир Путин предложил распространить налоговую льготу по налогу на прибыль на российские компании, закупающие отечественное высокотехнологичное... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:05
2023-02-21T13:05
2023-02-21T13:26
владимир путин
экономика
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
технологии
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил распространить налоговую льготу по налогу на прибыль на российские компании, закупающие отечественное высокотехнологичное оборудование.По его словам эти расходы будут учитываться с повышенным коэффициентом в 1,5 раза выше фактических затрат, то есть на каждый рубль, вложенный компанией в покупку такой продукции, будет приходиться налоговый вычет в 1,5 рубля."Предлагаю распространить такую льготу на покупку российского высокотехнологичного оборудования. Прошу правительство внести предложения по перечню такого оборудования, по отраслям, в которых оно используется, и порядку предоставления льгот", - сказал президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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владимир путин, экономика, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, технологии, россия
Владимир Путин, Экономика, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Технологии, Россия
13:05 21.02.2023 (обновлено: 13:26 21.02.2023)
Налоговую льготу распространят на закупки отечественного оборудования
Путин предложил распространить налоговую льготу на закупки отечественного оборудования
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил распространить налоговую льготу по налогу на прибыль на российские компании, закупающие отечественное высокотехнологичное оборудование.
"Начиная с этого года российские компании могут уменьшить выплаты по налогу на прибыль, если закупают передовые отечественные IT-решения и продукцию с использованием искусственного интеллекта", - заявил Путин, оглашая послание Федеральному собранию.
По его словам эти расходы будут учитываться с повышенным коэффициентом в 1,5 раза выше фактических затрат, то есть на каждый рубль, вложенный компанией в покупку такой продукции, будет приходиться налоговый вычет в 1,5 рубля.
"Предлагаю распространить такую льготу на покупку российского высокотехнологичного оборудования. Прошу правительство внести предложения по перечню такого оборудования, по отраслям, в которых оно используется, и порядку предоставления льгот", - сказал президент.