https://ria.ru/20230221/lenoblast-1853631502.html

Ленобласть планирует расширить круг участников проекта "Профессионалитет"

Ленобласть планирует расширить круг участников проекта "Профессионалитет" - РИА Новости, 22.02.2023

Ленобласть планирует расширить круг участников проекта "Профессионалитет"

Власти Ленинградской области планируют привлечь к программе "Профессионалитет" больше площадок и компаний, чтобы в кроткие сроки обучить молодых людей... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-21T10:31

2023-02-21T10:31

2023-02-22T10:33

ленинградская область

александр дрозденко

апатит

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев — РИА Новости. Власти Ленинградской области планируют привлечь к программе "Профессионалитет" больше площадок и компаний, чтобы в кроткие сроки обучить молодых людей специальностям, необходимым стране, сообщил глава региона Александр Дрозденко, комментируя послание президента России к Федеральному собранию.Губернатор Ленобласти напомнил, что в своем выступлении глава государства поставил конкретную задачу - за пять ближайших лет подготовить порядка одного миллиона специалистов рабочих профессий для электронной промышленности, индустрии робототехники, машиностроения, металлургии, фармацевтики, сельского хозяйства и оборонно-промышленного комплекса, строительства, транспорта, атомной и других отраслей – ключевых для обеспечения безопасности, суверенитета и конкурентоспособности страны."Ленинградская область уже обучает по программе "Профессионалитет" больше 350 ребят. И мы планируем привлечь к этому проекту как можно больше площадок и компаний. Уже сейчас мы готовы делиться своим опытом – программа хорошо себя рекомендовала и востребована", ― подчеркнул Дрозденко.В качестве примера в пресс-службе областной администрации привели "Кингисеппский колледж технологий и сервиса", на базе которого при содействии ООО ПГ "Фосфорит" был создан образовательно-производственный кластер. Совместную работу по подготовке кадров ведут также Волховский многопрофильный техникум и компания "Апатит", Киришский политехнический техникум и "КИНЕФ". Аналогичные кластеры созданы в Киришском политехническом техникуме, Выборгском техникуме агропромышленного и лесного комплекса, Политехническом колледже Светогорска и Выборгском политехническом колледже "Александровский"."Важной особенностью реализации проекта является сокращения сроков обучения по образовательным программам с трех лет 10 месяцев до двух лет 10 месяцев", - пояснили в пресс-службе."Повышение квалификации прошли 57 преподавателей и мастеров производственного обучения, 49 кураторов учебных групп, шесть участников управленческой команды кластера, четыре методиста и четыре работника ООО ПГ "Фосфорит", - добавили в обладминистрации.В планах создание учебно-производственных комплексов на базе профессиональных образовательных организаций Ленобласти. Также планируется создание новых кластеров по отраслям "Легкая промышленность" и "Машиностроение" в 2024 году, подытожили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230220/vodosnabzhenie-1853191736.html

https://ria.ru/20230217/lenoblast-1852730055.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, апатит