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Лавров назвал визит Байдена в Киев спектаклем - РИА Новости, 21.02.2023
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Лавров назвал визит Байдена в Киев спектаклем
Лавров назвал визит Байдена в Киев спектаклем - РИА Новости, 21.02.2023
Лавров назвал визит Байдена в Киев спектаклем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал спектаклем вчерашний визит президента США Джо Байдена в Киев, как и обещанный Вашингтоном новый пакет военной... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T18:28
2023-02-21T18:42
в мире
джо байден
сергей лавров
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал спектаклем вчерашний визит президента США Джо Байдена в Киев, как и обещанный Вашингтоном новый пакет военной помощи Украине."Что нового в этом? Вы знаете, идет спектакль. Так он и продолжается. Все работает именно в этом ключе, с точки зрения наших западных коллег бывших, и с точки зрения спасения нацистского режима. Попытки бесперспективны", - сказал Лавров журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать визит Байдена в Киев и новый пакет военной помощи Украине.В понедельник стало известно, что Байден посетил Киев с однодневным визитом. Вопреки установленной практике, администрация США не информировала общественность о данной поездке. Более того, представители Белого дома неоднократно отрицали наличие у президента планов посещать Украину. Изначально распространенный журналистам рабочий график главы государства гласил, что Байден в понедельник вечером вылетит в Варшаву, и его новая зарубежная поездка ограничится лишь посещением Польши.В понедельник США объявили о новом пакете помощи Киеву на сумму 460 миллионов долларов. Объявление о выделении совпало по времени с не анонсированным заранее визитом президента Байдена в Киев, который состоялся ранее в понедельник.
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в мире, джо байден, сергей лавров, украина, сша, киев
В мире, Джо Байден, Сергей Лавров, Украина, США, Киев
18:28 21.02.2023 (обновлено: 18:42 21.02.2023)
 
Лавров назвал визит Байдена в Киев спектаклем

Лавров назвал визит Байдена в Киев и новый пакет военной помощи США для Украины спектаклем

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeДжо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал спектаклем вчерашний визит президента США Джо Байдена в Киев, как и обещанный Вашингтоном новый пакет военной помощи Украине.
"Что нового в этом? Вы знаете, идет спектакль. Так он и продолжается. Все работает именно в этом ключе, с точки зрения наших западных коллег бывших, и с точки зрения спасения нацистского режима. Попытки бесперспективны", - сказал Лавров журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать визит Байдена в Киев и новый пакет военной помощи Украине.
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В понедельник стало известно, что Байден посетил Киев с однодневным визитом. Вопреки установленной практике, администрация США не информировала общественность о данной поездке. Более того, представители Белого дома неоднократно отрицали наличие у президента планов посещать Украину. Изначально распространенный журналистам рабочий график главы государства гласил, что Байден в понедельник вечером вылетит в Варшаву, и его новая зарубежная поездка ограничится лишь посещением Польши.
В понедельник США объявили о новом пакете помощи Киеву на сумму 460 миллионов долларов. Объявление о выделении совпало по времени с не анонсированным заранее визитом президента Байдена в Киев, который состоялся ранее в понедельник.
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