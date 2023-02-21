https://ria.ru/20230221/lavrov-1853526478.html

Лавров назвал визит Байдена в Киев спектаклем

Лавров назвал визит Байдена в Киев спектаклем - РИА Новости, 21.02.2023

Лавров назвал визит Байдена в Киев спектаклем

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал спектаклем вчерашний визит президента США Джо Байдена в Киев, как и обещанный Вашингтоном новый пакет военной... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T18:28

2023-02-21T18:28

2023-02-21T18:42

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал спектаклем вчерашний визит президента США Джо Байдена в Киев, как и обещанный Вашингтоном новый пакет военной помощи Украине."Что нового в этом? Вы знаете, идет спектакль. Так он и продолжается. Все работает именно в этом ключе, с точки зрения наших западных коллег бывших, и с точки зрения спасения нацистского режима. Попытки бесперспективны", - сказал Лавров журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать визит Байдена в Киев и новый пакет военной помощи Украине.В понедельник стало известно, что Байден посетил Киев с однодневным визитом. Вопреки установленной практике, администрация США не информировала общественность о данной поездке. Более того, представители Белого дома неоднократно отрицали наличие у президента планов посещать Украину. Изначально распространенный журналистам рабочий график главы государства гласил, что Байден в понедельник вечером вылетит в Варшаву, и его новая зарубежная поездка ограничится лишь посещением Польши.В понедельник США объявили о новом пакете помощи Киеву на сумму 460 миллионов долларов. Объявление о выделении совпало по времени с не анонсированным заранее визитом президента Байдена в Киев, который состоялся ранее в понедельник.

https://ria.ru/20230221/pushilin-1853313834.html

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в мире, джо байден, сергей лавров, украина, сша, киев