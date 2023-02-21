https://ria.ru/20230221/krym-1853311452.html

Беспилотники ВВС США опасались приближаться к Крыму в начале СВО

Беспилотники ВВС США опасались приближаться к Крыму в начале СВО - РИА Новости, 21.02.2023

Беспилотники ВВС США опасались приближаться к Крыму в начале СВО

США опасались приближать свои стратегические беспилотники США RQ-4 Global Hawk к Крыму на расстояние менее 120 километров в начале специальной военной операции... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T03:45

2023-02-21T03:45

2023-02-21T03:51

сша

черное море

великобритания

flightradar24

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. США опасались приближать свои стратегические беспилотники США RQ-4 Global Hawk к Крыму на расстояние менее 120 километров в начале специальной военной операции (СВО), однако позднее существенно сократили дистанцию их разведывательных полетов от берегов полуострова, следует из анализа треков полетов в архиве портала Flightradar24. Американские стратегические беспилотники Global Hawk регулярно барражируют в воздушном пространстве над Черным морем напротив Крыма. По данным Flightradar24, с 24 февраля прошлого года БПЛА США выполнили уже более 110 полетов над Черным морем. В среднем за прошедший период беспилотники США посещали регион от 8 до 13 раз в месяц, выполняя разведывательные полеты длительностью до 10 часов. Как следует из данных портала, как минимум за неделю до начала спецоперации БПЛА Global Hawk не появлялись в регионе, однако в первый же день спецоперации выполнили сразу два полета, подойдя к полуострову не ближе чем на 160 и 120 километров. Затем более недели американские беспилотники не залетали в Черное море, а в период с 6 по 17 марта держались от Крыма на дальностях не ближе 120 километров. С 17 марта, следует из анализа треков из архива Flightradar24, американские беспилотники Global Hawk начали подходить к Крыму на существенно более близкую дистанцию - менее 100 километров. В настоящее время в отдельных полетах стратегические дроны США могут приближаться к полуострову на расстояние от 70 до 90 километров. Из архива портала также следует, что с началом СВО 24 февраля перестали выполнять полеты у Крыма британские самолеты -"разведчики". Если еще 18 и 20 февраля прошлого года стратегические разведывательные самолеты Великобритании Boeing RC-135V пролетали вдоль побережья полуострова всего на дистанции 40 и 50 километров, то с началом СВО они перестали появляться над Черным морем. Возобновили полеты напротив Крыма британские "разведчики" с 21 марта 2022 года.

https://ria.ru/20230217/podderzhka-1852798665.html

https://ria.ru/20230217/krym-1852597024.html

сша

черное море

великобритания

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сша, черное море, великобритания, flightradar24