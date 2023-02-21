https://ria.ru/20230221/kredit-1853402122.html

Путин призвал сделать кредиты для реального сектора экономики доступнее

Путин призвал сделать кредиты для реального сектора экономики доступнее - РИА Новости, 21.02.2023

Путин призвал сделать кредиты для реального сектора экономики доступнее

В России кредиты должны стать доступнее для реального сектора экономики, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:04

2023-02-21T13:04

2023-02-21T13:11

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

владимир путин

россия

экономика

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В России кредиты должны стать доступнее для реального сектора экономики, заявил президент России Владимир Путин.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию."С учетом позитивной динамики этого и других макроэкономических параметров формируются объективные условия для снижения долгосрочных кредитных ставок в экономике, а значит кредит для реального сектора должен стать доступнее", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/ekonomika-1853394230.html

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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, россия, экономика