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Путин призвал сделать кредиты для реального сектора экономики доступнее - РИА Новости, 21.02.2023
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Путин призвал сделать кредиты для реального сектора экономики доступнее
Путин призвал сделать кредиты для реального сектора экономики доступнее - РИА Новости, 21.02.2023
Путин призвал сделать кредиты для реального сектора экономики доступнее
В России кредиты должны стать доступнее для реального сектора экономики, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:04
2023-02-21T13:11
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В России кредиты должны стать доступнее для реального сектора экономики, заявил президент России Владимир Путин.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию."С учетом позитивной динамики этого и других макроэкономических параметров формируются объективные условия для снижения долгосрочных кредитных ставок в экономике, а значит кредит для реального сектора должен стать доступнее", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, россия, экономика
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Владимир Путин, Россия, Экономика
13:04 21.02.2023 (обновлено: 13:11 21.02.2023)
 
Путин призвал сделать кредиты для реального сектора экономики доступнее

Путин: кредиты должны стать для реального сектора экономики доступнее, предпосылки есть

© РИА Новости / Гавриил Григоров / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В России кредиты должны стать доступнее для реального сектора экономики, заявил президент России Владимир Путин.
Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию.
"С учетом позитивной динамики этого и других макроэкономических параметров формируются объективные условия для снижения долгосрочных кредитных ставок в экономике, а значит кредит для реального сектора должен стать доступнее", - сказал Путин.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Путин о выходе экономики на новый цикл - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
12:52
Россия выходит на новый цикл экономики, заявил Путин
 
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаВладимир ПутинРоссияЭкономика
 
 
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