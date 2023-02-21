В "Роскосмосе" рассказали об отверстии в "Прогрессе МС-21"
"Роскосмос": отверстие в "Прогрессе МС-21" оказалось в разы больше, чем в "Союзе"
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерГрузовой корабль "Прогресс" пристыкованный к Международной космической станции
Грузовой корабль "Прогресс" пристыкованный к Международной космической станции. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. "Роскосмос" выложил фотографию повреждения грузового корабля "Прогресс МС-21", у которого вслед за пилотируемым "Союзом МС-22" разгерметизировалась система терморегулирования, отверстие оказалось в разы больше.
Фотографии выложены в телеграм-канале госкорпорации. Согласно приведённым данным, отверстие в радиаторе грузовика в диаметре примерно 12 миллиметров, что больше, чем было при аналогичном повреждении у "Союза МС-22".
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что отверстие от микрометеорита в "Союзе" не превышает по размерам 0,8 милл метра.
В течение двух месяцев на МКС произошли две очень похожие нештатные ситуации. 15 декабря после попадания микрометеорита разгерметизировалась система охлаждения пилотируемого корабля "Союз МС-22". Следующий корабль "Союз МС-23" решили отправить к станции в беспилотном режиме, да еще и чуть раньше плана – не 16 марта, а 20 февраля.
Планируется, что на нём вернётся экипаж неисправного корабля из двух россиян и одного американца. "Союз МС-22" будет спущен на Землю без экипажа в конце марта 2023 года после прибытия нового корабля.
Одиннадцатого февраля 2023 года стало известно о разгерметизации системы терморегулирования на еще одном корабле – грузовике "Прогресс МС-21". Корабль на тот момент уже был готов к расстыковке и затоплению 18 февраля после трех месяцев на станции. Из-за новой аварии старт "Союза" отложили, чтобы получше разобраться в причинах.
После расстыковки "Прогресса МС-21" 18 февраля космонавты в ручном режиме развернули его и сфотографировали, однако не смогли заметить на нем следы каких-либо повреждений. Рассматривался вариант пристыковать его обратно к МКС для более детального изучения, но руководство полетом все же решило затопить корабль. Он сошел с орбиты через сутки.