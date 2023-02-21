Рейтинг@Mail.ru
В "Роскосмосе" рассказали об отверстии в "Прогрессе МС-21" - РИА Новости, 21.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20230221/kosmos-1853324006.html
В "Роскосмосе" рассказали об отверстии в "Прогрессе МС-21"
В "Роскосмосе" рассказали об отверстии в "Прогрессе МС-21" - РИА Новости, 21.02.2023
В "Роскосмосе" рассказали об отверстии в "Прогрессе МС-21"
"Роскосмос" выложил фотографию повреждения грузового корабля "Прогресс МС-21", у которого вслед за пилотируемым "Союзом МС-22" разгерметизировалась система... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T08:53
2023-02-21T08:53
наука
космос - риа наука
земля
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
мс-21
международная космическая станция (мкс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577942633_0:295:1080:903_1920x0_80_0_0_083ececa30fcce1e15559ac0c64877c1.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. "Роскосмос" выложил фотографию повреждения грузового корабля "Прогресс МС-21", у которого вслед за пилотируемым "Союзом МС-22" разгерметизировалась система терморегулирования, отверстие оказалось в разы больше. Фотографии выложены в телеграм-канале госкорпорации. Согласно приведённым данным, отверстие в радиаторе грузовика в диаметре примерно 12 миллиметров, что больше, чем было при аналогичном повреждении у "Союза МС-22". Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что отверстие от микрометеорита в "Союзе" не превышает по размерам 0,8 милл метра. В течение двух месяцев на МКС произошли две очень похожие нештатные ситуации. 15 декабря после попадания микрометеорита разгерметизировалась система охлаждения пилотируемого корабля "Союз МС-22". Следующий корабль "Союз МС-23" решили отправить к станции в беспилотном режиме, да еще и чуть раньше плана – не 16 марта, а 20 февраля. Планируется, что на нём вернётся экипаж неисправного корабля из двух россиян и одного американца. "Союз МС-22" будет спущен на Землю без экипажа в конце марта 2023 года после прибытия нового корабля. Одиннадцатого февраля 2023 года стало известно о разгерметизации системы терморегулирования на еще одном корабле – грузовике "Прогресс МС-21". Корабль на тот момент уже был готов к расстыковке и затоплению 18 февраля после трех месяцев на станции. Из-за новой аварии старт "Союза" отложили, чтобы получше разобраться в причинах. После расстыковки "Прогресса МС-21" 18 февраля космонавты в ручном режиме развернули его и сфотографировали, однако не смогли заметить на нем следы каких-либо повреждений. Рассматривался вариант пристыковать его обратно к МКС для более детального изучения, но руководство полетом все же решило затопить корабль. Он сошел с орбиты через сутки.
https://ria.ru/20230221/kosmos-1853319980.html
https://ria.ru/20230219/roskosmos-1852927341.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577942633_0:149:1080:959_1920x0_80_0_0_3cd6e60a33a4ec62235d8cfb002e55de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, земля, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, мс-21, международная космическая станция (мкс)
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, МС-21, Международная космическая станция (МКС)
08:53 21.02.2023
 
В "Роскосмосе" рассказали об отверстии в "Прогрессе МС-21"

"Роскосмос": отверстие в "Прогрессе МС-21" оказалось в разы больше, чем в "Союзе"

© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерГрузовой корабль "Прогресс" пристыкованный к Международной космической станции
Грузовой корабль Прогресс пристыкованный к Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
Грузовой корабль "Прогресс" пристыкованный к Международной космической станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. "Роскосмос" выложил фотографию повреждения грузового корабля "Прогресс МС-21", у которого вслед за пилотируемым "Союзом МС-22" разгерметизировалась система терморегулирования, отверстие оказалось в разы больше.
Фотографии выложены в телеграм-канале госкорпорации. Согласно приведённым данным, отверстие в радиаторе грузовика в диаметре примерно 12 миллиметров, что больше, чем было при аналогичном повреждении у "Союза МС-22".
Грузовой корабль Прогресс пристыкованный к Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
08:14Наука
Специалисты сымитируют повреждение корабля "Прогресс"
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что отверстие от микрометеорита в "Союзе" не превышает по размерам 0,8 милл метра.
В течение двух месяцев на МКС произошли две очень похожие нештатные ситуации. 15 декабря после попадания микрометеорита разгерметизировалась система охлаждения пилотируемого корабля "Союз МС-22". Следующий корабль "Союз МС-23" решили отправить к станции в беспилотном режиме, да еще и чуть раньше плана – не 16 марта, а 20 февраля.
Планируется, что на нём вернётся экипаж неисправного корабля из двух россиян и одного американца. "Союз МС-22" будет спущен на Землю без экипажа в конце марта 2023 года после прибытия нового корабля.
Одиннадцатого февраля 2023 года стало известно о разгерметизации системы терморегулирования на еще одном корабле – грузовике "Прогресс МС-21". Корабль на тот момент уже был готов к расстыковке и затоплению 18 февраля после трех месяцев на станции. Из-за новой аварии старт "Союза" отложили, чтобы получше разобраться в причинах.
После расстыковки "Прогресса МС-21" 18 февраля космонавты в ручном режиме развернули его и сфотографировали, однако не смогли заметить на нем следы каких-либо повреждений. Рассматривался вариант пристыковать его обратно к МКС для более детального изучения, но руководство полетом все же решило затопить корабль. Он сошел с орбиты через сутки.
Грузовой корабль Прогресс МС-21 завершил космический полет - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
19 февраля, 07:19
"Прогресс МС-21" с неисправной системой охлаждения затопили в Тихом океане
 
НаукаКосмос - РИА НаукаЗемляЮрий Борисов (Роскосмос)РоскосмосМС-21Международная космическая станция (МКС)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала