https://ria.ru/20230221/kosmos-1853324006.html

В "Роскосмосе" рассказали об отверстии в "Прогрессе МС-21"

В "Роскосмосе" рассказали об отверстии в "Прогрессе МС-21" - РИА Новости, 21.02.2023

В "Роскосмосе" рассказали об отверстии в "Прогрессе МС-21"

"Роскосмос" выложил фотографию повреждения грузового корабля "Прогресс МС-21", у которого вслед за пилотируемым "Союзом МС-22" разгерметизировалась система... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T08:53

2023-02-21T08:53

2023-02-21T08:53

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космос - риа наука

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международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. "Роскосмос" выложил фотографию повреждения грузового корабля "Прогресс МС-21", у которого вслед за пилотируемым "Союзом МС-22" разгерметизировалась система терморегулирования, отверстие оказалось в разы больше. Фотографии выложены в телеграм-канале госкорпорации. Согласно приведённым данным, отверстие в радиаторе грузовика в диаметре примерно 12 миллиметров, что больше, чем было при аналогичном повреждении у "Союза МС-22". Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что отверстие от микрометеорита в "Союзе" не превышает по размерам 0,8 милл метра. В течение двух месяцев на МКС произошли две очень похожие нештатные ситуации. 15 декабря после попадания микрометеорита разгерметизировалась система охлаждения пилотируемого корабля "Союз МС-22". Следующий корабль "Союз МС-23" решили отправить к станции в беспилотном режиме, да еще и чуть раньше плана – не 16 марта, а 20 февраля. Планируется, что на нём вернётся экипаж неисправного корабля из двух россиян и одного американца. "Союз МС-22" будет спущен на Землю без экипажа в конце марта 2023 года после прибытия нового корабля. Одиннадцатого февраля 2023 года стало известно о разгерметизации системы терморегулирования на еще одном корабле – грузовике "Прогресс МС-21". Корабль на тот момент уже был готов к расстыковке и затоплению 18 февраля после трех месяцев на станции. Из-за новой аварии старт "Союза" отложили, чтобы получше разобраться в причинах. После расстыковки "Прогресса МС-21" 18 февраля космонавты в ручном режиме развернули его и сфотографировали, однако не смогли заметить на нем следы каких-либо повреждений. Рассматривался вариант пристыковать его обратно к МКС для более детального изучения, но руководство полетом все же решило затопить корабль. Он сошел с орбиты через сутки.

https://ria.ru/20230221/kosmos-1853319980.html

https://ria.ru/20230219/roskosmos-1852927341.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, земля, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, мс-21, международная космическая станция (мкс)