https://ria.ru/20230221/kosmos-1853320630.html

Корабль "Союз МС-23" полетит к МКС по двухсуточной схеме

Корабль "Союз МС-23" полетит к МКС по двухсуточной схеме - РИА Новости, 21.02.2023

Корабль "Союз МС-23" полетит к МКС по двухсуточной схеме

Корабль "Союз МС-23", который отправится к МКС в беспилотном режиме, чтобы забрать оттуда экипаж "Союза МС-22" с неработающей системой охлаждения, будет лететь... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T08:17

2023-02-21T08:17

2023-02-21T09:37

космос - риа наука

земля

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

мс-21

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Корабль "Союз МС-23", который отправится к МКС в беспилотном режиме, чтобы забрать оттуда экипаж "Союза МС-22" с неработающей системой охлаждения, будет лететь двое суток и пристыкуется к станции 26 февраля, сообщили журналистам во вторник в "Роскосмосе". "Полученная информация позволила государственной комиссии принять решение о возможности беспилотного запуска корабля "Союз МС-23" к МКС. Старт запланирован на 24 февраля со стыковкой к станции 26 февраля", - говорится в сообщении. Как позднее уточнили в "Роскосмосе", стыковка намечена на 4.01 мск 26 февраля. Возвращение экипажа на этом корабле состоится в сентябре этого года.В течение двух месяцев на МКС произошли две очень похожие нештатные ситуации. 15 декабря после попадания микрометеорита разгерметизировалась система охлаждения пилотируемого корабля "Союз МС-22". Следующий корабль "Союз МС-23" решили отправить к станции в беспилотном режиме, да еще и чуть раньше плана – не 16 марта, а 20 февраля. Планируется, что на нём вернётся экипаж неисправного корабля из двух россиян и одного американца. "Союз МС-22" будет спущен на Землю без экипажа в конце марта 2023 года после прибытия нового корабля. Одиннадцатого февраля 2023 года стало известно о разгерметизации системы терморегулирования на еще одном корабле – грузовике "Прогресс МС-21". Корабль на тот момент уже был готов к расстыковке и затоплению 18 февраля после трех месяцев на станции. Из-за новой аварии старт "Союза" отложили, чтобы получше разобраться в причинах. После расстыковки "Прогресса МС-21" 18 февраля космонавты в ручном режиме развернули его и сфотографировали, однако не смогли заметить на нем следы каких-либо повреждений. Рассматривался вариант пристыковать его обратно к МКС для более детального изучения, но руководство полетом все же решило затопить корабль. Он сошел с орбиты через сутки.

https://ria.ru/20230221/gruzovik-1853320191.html

https://ria.ru/20230213/progress-1851799137.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, земля, роскосмос, международная космическая станция (мкс), мс-21