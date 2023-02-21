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Корабль "Союз МС-23" полетит к МКС по двухсуточной схеме - РИА Новости, 21.02.2023
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Корабль "Союз МС-23" полетит к МКС по двухсуточной схеме
Корабль "Союз МС-23" полетит к МКС по двухсуточной схеме - РИА Новости, 21.02.2023
Корабль "Союз МС-23" полетит к МКС по двухсуточной схеме
Корабль "Союз МС-23", который отправится к МКС в беспилотном режиме, чтобы забрать оттуда экипаж "Союза МС-22" с неработающей системой охлаждения, будет лететь... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T08:17
2023-02-21T09:37
космос - риа наука
земля
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
мс-21
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Корабль "Союз МС-23", который отправится к МКС в беспилотном режиме, чтобы забрать оттуда экипаж "Союза МС-22" с неработающей системой охлаждения, будет лететь двое суток и пристыкуется к станции 26 февраля, сообщили журналистам во вторник в "Роскосмосе". "Полученная информация позволила государственной комиссии принять решение о возможности беспилотного запуска корабля "Союз МС-23" к МКС. Старт запланирован на 24 февраля со стыковкой к станции 26 февраля", - говорится в сообщении. Как позднее уточнили в "Роскосмосе", стыковка намечена на 4.01 мск 26 февраля. Возвращение экипажа на этом корабле состоится в сентябре этого года.В течение двух месяцев на МКС произошли две очень похожие нештатные ситуации. 15 декабря после попадания микрометеорита разгерметизировалась система охлаждения пилотируемого корабля "Союз МС-22". Следующий корабль "Союз МС-23" решили отправить к станции в беспилотном режиме, да еще и чуть раньше плана – не 16 марта, а 20 февраля. Планируется, что на нём вернётся экипаж неисправного корабля из двух россиян и одного американца. "Союз МС-22" будет спущен на Землю без экипажа в конце марта 2023 года после прибытия нового корабля. Одиннадцатого февраля 2023 года стало известно о разгерметизации системы терморегулирования на еще одном корабле – грузовике "Прогресс МС-21". Корабль на тот момент уже был готов к расстыковке и затоплению 18 февраля после трех месяцев на станции. Из-за новой аварии старт "Союза" отложили, чтобы получше разобраться в причинах. После расстыковки "Прогресса МС-21" 18 февраля космонавты в ручном режиме развернули его и сфотографировали, однако не смогли заметить на нем следы каких-либо повреждений. Рассматривался вариант пристыковать его обратно к МКС для более детального изучения, но руководство полетом все же решило затопить корабль. Он сошел с орбиты через сутки.
https://ria.ru/20230221/gruzovik-1853320191.html
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космос - риа наука, земля, роскосмос, международная космическая станция (мкс), мс-21
Космос - РИА Наука, Земля, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС), МС-21
08:17 21.02.2023 (обновлено: 09:37 21.02.2023)
 
Корабль "Союз МС-23" полетит к МКС по двухсуточной схеме

"Роскосмос": корабль "Союз МС-23" полетит к МКС по двухсуточной схеме

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / Перейти в медиабанкСтарт ракеты-носителя "Союз" с космодрома Байконур
Старт ракеты-носителя Союз с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Корабль "Союз МС-23", который отправится к МКС в беспилотном режиме, чтобы забрать оттуда экипаж "Союза МС-22" с неработающей системой охлаждения, будет лететь двое суток и пристыкуется к станции 26 февраля, сообщили журналистам во вторник в "Роскосмосе".
"Полученная информация позволила государственной комиссии принять решение о возможности беспилотного запуска корабля "Союз МС-23" к МКС. Старт запланирован на 24 февраля со стыковкой к станции 26 февраля", - говорится в сообщении.
Грузовой корабль Прогресс МС-21 - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
08:13Наука
"Роскосмос" назвал причину повреждения на "Прогрессе МС-21"
Как позднее уточнили в "Роскосмосе", стыковка намечена на 4.01 мск 26 февраля. Возвращение экипажа на этом корабле состоится в сентябре этого года.
В течение двух месяцев на МКС произошли две очень похожие нештатные ситуации. 15 декабря после попадания микрометеорита разгерметизировалась система охлаждения пилотируемого корабля "Союз МС-22". Следующий корабль "Союз МС-23" решили отправить к станции в беспилотном режиме, да еще и чуть раньше плана – не 16 марта, а 20 февраля.
Планируется, что на нём вернётся экипаж неисправного корабля из двух россиян и одного американца. "Союз МС-22" будет спущен на Землю без экипажа в конце марта 2023 года после прибытия нового корабля.
Одиннадцатого февраля 2023 года стало известно о разгерметизации системы терморегулирования на еще одном корабле – грузовике "Прогресс МС-21". Корабль на тот момент уже был готов к расстыковке и затоплению 18 февраля после трех месяцев на станции. Из-за новой аварии старт "Союза" отложили, чтобы получше разобраться в причинах.
После расстыковки "Прогресса МС-21" 18 февраля космонавты в ручном режиме развернули его и сфотографировали, однако не смогли заметить на нем следы каких-либо повреждений. Рассматривался вариант пристыковать его обратно к МКС для более детального изучения, но руководство полетом все же решило затопить корабль. Он сошел с орбиты через сутки.
Глава Роскосмоса Борисов о ситуации с кораблями Прогресс МС-21 и Союз МС-22
13 февраля, 19:35
"Роскосмос" проверит весь процесс создания "Прогрессов"
 
Космос - РИА НаукаЗемляРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)МС-21
 
 
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