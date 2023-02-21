https://ria.ru/20230221/kosmos-1853319980.html

Специалисты сымитируют повреждение корабля "Прогресс"

Специалисты сымитируют повреждение корабля "Прогресс" - РИА Новости, 21.02.2023

Специалисты сымитируют повреждение корабля "Прогресс"

Изучение причин, приведших к разгерметизации уже второго российского корабля на МКС, продолжается, запланирована серия экспериментов для создания искусственно... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T08:14

2023-02-21T08:14

2023-02-21T08:22

наука

космос - риа наука

земля

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

мс-21

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577941398_0:110:1080:718_1920x0_80_0_0_f636e4236d7ad20962b0dc5bdc60f63d.jpg

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Изучение причин, приведших к разгерметизации уже второго российского корабля на МКС, продолжается, запланирована серия экспериментов для создания искусственно такого же повреждения, сообщили журналистам во вторник в "Роскосмосе". "Специалисты продолжают анализ поступившей информации. Кроме того, запланировано проведение ряда наземных экспериментов для имитации повреждения, аналогичного тому, что было выявлено на корабле "Прогресс МС-21", - говорится в сообщении. Как отметили в госкорпорации, это поможет окончательно проверить все версии и выработать меры по парированию подобных угроз при разработке и производстве космических кораблей и аппаратов. В течение двух месяцев на МКС произошли две очень похожие нештатные ситуации. 15 декабря после попадания микрометеорита разгерметизировалась система охлаждения пилотируемого корабля "Союз МС-22". Следующий корабль "Союз МС-23" решили отправить к станции в беспилотном режиме, да еще и чуть раньше плана – не 16 марта, а 20 февраля. Планируется, что на нём вернётся экипаж неисправного корабля из двух россиян и одного американца. "Союз МС-22" будет спущен на Землю без экипажа в конце марта 2023 года после прибытия нового корабля. Одиннадцатого февраля 2023 года стало известно о разгерметизации системы терморегулирования на еще одном корабле – грузовике "Прогресс МС-21". Корабль на тот момент уже был готов к расстыковке и затоплению 18 февраля после трех месяцев на станции. Из-за новой аварии старт "Союза" отложили, чтобы получше разобраться в причинах. После расстыковки "Прогресса МС-21" 18 февраля космонавты в ручном режиме развернули его и сфотографировали, однако не смогли заметить на нем следы каких-либо повреждений. Рассматривался вариант пристыковать его обратно к МКС для более детального изучения, но руководство полетом все же решило затопить корабль. Он сошел с орбиты через сутки.

https://ria.ru/20230219/roskosmos-1852927341.html

https://ria.ru/20230218/kosmos-1852852001.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, земля, роскосмос, международная космическая станция (мкс), мс-21