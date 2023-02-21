https://ria.ru/20230221/kosmos-1853319980.html
Специалисты сымитируют повреждение корабля "Прогресс"
Специалисты сымитируют повреждение корабля "Прогресс" - РИА Новости, 21.02.2023
Специалисты сымитируют повреждение корабля "Прогресс"
Изучение причин, приведших к разгерметизации уже второго российского корабля на МКС, продолжается, запланирована серия экспериментов для создания искусственно... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T08:14
2023-02-21T08:14
2023-02-21T08:22
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Изучение причин, приведших к разгерметизации уже второго российского корабля на МКС, продолжается, запланирована серия экспериментов для создания искусственно такого же повреждения, сообщили журналистам во вторник в "Роскосмосе". "Специалисты продолжают анализ поступившей информации. Кроме того, запланировано проведение ряда наземных экспериментов для имитации повреждения, аналогичного тому, что было выявлено на корабле "Прогресс МС-21", - говорится в сообщении. Как отметили в госкорпорации, это поможет окончательно проверить все версии и выработать меры по парированию подобных угроз при разработке и производстве космических кораблей и аппаратов. В течение двух месяцев на МКС произошли две очень похожие нештатные ситуации. 15 декабря после попадания микрометеорита разгерметизировалась система охлаждения пилотируемого корабля "Союз МС-22". Следующий корабль "Союз МС-23" решили отправить к станции в беспилотном режиме, да еще и чуть раньше плана – не 16 марта, а 20 февраля. Планируется, что на нём вернётся экипаж неисправного корабля из двух россиян и одного американца. "Союз МС-22" будет спущен на Землю без экипажа в конце марта 2023 года после прибытия нового корабля. Одиннадцатого февраля 2023 года стало известно о разгерметизации системы терморегулирования на еще одном корабле – грузовике "Прогресс МС-21". Корабль на тот момент уже был готов к расстыковке и затоплению 18 февраля после трех месяцев на станции. Из-за новой аварии старт "Союза" отложили, чтобы получше разобраться в причинах. После расстыковки "Прогресса МС-21" 18 февраля космонавты в ручном режиме развернули его и сфотографировали, однако не смогли заметить на нем следы каких-либо повреждений. Рассматривался вариант пристыковать его обратно к МКС для более детального изучения, но руководство полетом все же решило затопить корабль. Он сошел с орбиты через сутки.
https://ria.ru/20230219/roskosmos-1852927341.html
https://ria.ru/20230218/kosmos-1852852001.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, земля, роскосмос, международная космическая станция (мкс), мс-21
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС), МС-21
08:14 21.02.2023 (обновлено: 08:22 21.02.2023)
Специалисты сымитируют повреждение корабля "Прогресс"
Специалисты сделают на Земле искусственную разгерметизацию корабля "Прогресс"
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости.
Изучение причин, приведших к разгерметизации уже второго российского корабля на МКС, продолжается, запланирована серия экспериментов для создания искусственно такого же повреждения, сообщили журналистам во вторник в "Роскосмосе"
.
"Специалисты продолжают анализ поступившей информации. Кроме того, запланировано проведение ряда наземных экспериментов для имитации повреждения, аналогичного тому, что было выявлено на корабле "Прогресс МС-21
", - говорится в сообщении.
Как отметили в госкорпорации, это поможет окончательно проверить все версии и выработать меры по парированию подобных угроз при разработке и производстве космических кораблей и аппаратов.
В течение двух месяцев на МКС произошли две очень похожие нештатные ситуации. 15 декабря после попадания микрометеорита разгерметизировалась система охлаждения пилотируемого корабля "Союз МС-22". Следующий корабль "Союз МС-23" решили отправить к станции в беспилотном режиме, да еще и чуть раньше плана – не 16 марта, а 20 февраля.
Планируется, что на нём вернётся экипаж неисправного корабля из двух россиян и одного американца. "Союз МС-22" будет спущен на Землю
без экипажа в конце марта 2023 года после прибытия нового корабля.
Одиннадцатого февраля 2023 года стало известно о разгерметизации системы терморегулирования на еще одном корабле – грузовике "Прогресс МС-21". Корабль на тот момент уже был готов к расстыковке и затоплению 18 февраля после трех месяцев на станции. Из-за новой аварии старт "Союза" отложили, чтобы получше разобраться в причинах.
После расстыковки "Прогресса МС-21" 18 февраля космонавты в ручном режиме развернули его и сфотографировали, однако не смогли заметить на нем следы каких-либо повреждений. Рассматривался вариант пристыковать его обратно к МКС для более детального изучения, но руководство полетом все же решило затопить корабль. Он сошел с орбиты через сутки.