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В России за сутки госпитализировали 1830 человек с COVID-19 - РИА Новости, 21.02.2023
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230221/koronavirus-1853354886.html
В России за сутки госпитализировали 1830 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1830 человек с COVID-19 - РИА Новости, 21.02.2023
В России за сутки госпитализировали 1830 человек с COVID-19
Более 11,2 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 38 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:19
2023-02-21T11:19
распространение коронавируса
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Более 11,2 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 38 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1830 человек, на 186,4% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 71 субъекте, снижение — в 10 регионах, ситуация не изменилась в четырёх субъектах. "Выздоровело за сутки 13 994 человека, или на 66,6% больше в сравнении с 20 февраля 2023 года. Выявлено 11 277 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 38 человек", — говорится в сообщении.
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россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Здоровье - Общество
11:19 21.02.2023
 
В России за сутки госпитализировали 1830 человек с COVID-19

В России за сутки выявили 11 277 новых случаев COVID-19, умерли 38 человек

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Медик смотрит снимок пациента - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Более 11,2 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 38 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1830 человек, на 186,4% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 71 субъекте, снижение — в 10 регионах, ситуация не изменилась в четырёх субъектах.
"Выздоровело за сутки 13 994 человека, или на 66,6% больше в сравнении с 20 февраля 2023 года. Выявлено 11 277 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 38 человек", — говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаРоссияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - Общество
 
 
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