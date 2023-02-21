https://ria.ru/20230221/koronavirus-1853354886.html

В России за сутки госпитализировали 1830 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1830 человек с COVID-19 - РИА Новости, 21.02.2023

В России за сутки госпитализировали 1830 человек с COVID-19

Более 11,2 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 38 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T11:19

2023-02-21T11:19

2023-02-21T11:19

распространение коронавируса

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773312192_0:193:2953:1854_1920x0_80_0_0_b5ec77f77cc9bd0b43f4dd9a289159f3.jpg

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Более 11,2 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 38 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1830 человек, на 186,4% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 71 субъекте, снижение — в 10 регионах, ситуация не изменилась в четырёх субъектах. "Выздоровело за сутки 13 994 человека, или на 66,6% больше в сравнении с 20 февраля 2023 года. Выявлено 11 277 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 38 человек", — говорится в сообщении.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество