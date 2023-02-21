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Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России - РИА Новости, 21.02.2023
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230221/koronavirus-1853353322.html
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России - РИА Новости, 21.02.2023
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом сегодня улучшается, но все будет зависеть от поведения самих людей, заявил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:14
2023-02-21T11:14
распространение коронавируса
михаил мурашко
здоровье - общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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Москва, 21 фев - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом сегодня улучшается, но все будет зависеть от поведения самих людей, заявил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. "Всё будет зависеть от развития ситуации. В целом, ситуация улучшается. Но все зависит от нашего с вами поведения", - ответил Мурашко на вопрос о статусе пандемии.
https://ria.ru/20230215/covid-1852250475.html
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михаил мурашко, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Михаил Мурашко, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:14 21.02.2023
 
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

Глава Минздрава Мурашко: ситуация по коронавирусу в России улучшается

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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Москва, 21 фев - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом сегодня улучшается, но все будет зависеть от поведения самих людей, заявил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Всё будет зависеть от развития ситуации. В целом, ситуация улучшается. Но все зависит от нашего с вами поведения", - ответил Мурашко на вопрос о статусе пандемии.
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Распространение коронавирусаМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
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