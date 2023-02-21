https://ria.ru/20230221/koronavirus-1853353322.html

Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России - РИА Новости, 21.02.2023

Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом сегодня улучшается, но все будет зависеть от поведения самих людей, заявил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T11:14

2023-02-21T11:14

2023-02-21T11:14

распространение коронавируса

михаил мурашко

здоровье - общество

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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Москва, 21 фев - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом сегодня улучшается, но все будет зависеть от поведения самих людей, заявил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. "Всё будет зависеть от развития ситуации. В целом, ситуация улучшается. Но все зависит от нашего с вами поведения", - ответил Мурашко на вопрос о статусе пандемии.

https://ria.ru/20230215/covid-1852250475.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил мурашко, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19