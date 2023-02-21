Глава МИД Индии назвал конфликт на Украине сложным вопросом
Глава МИД Индии Джайшанкар назвал конфликт на Украине очень сложным вопросом
Флаг Украины. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 21 фев – РИА Новости. Конфликт на Украине является очень сложным вопросом, его нельзя сводить к двоичному принципу "за" или "против", заявил глава МИД Индии Субраманьян Джайшанкар.
"Я думаю, что сегодня было бы несправедливо сводить очень сложный вопрос - конфликт на Украине - к двоичному принципу "вы за", "вы на этой стороне" или "на той стороне"? Вы за мир или за войну? Я думаю, что это гораздо сложнее. И мы вовлечены в некоторые тонкости, но мы должны подождать и посмотреть, к чему это приведет", - сказал глава МИД в интервью агентству Ani.
Он отметил, что Индия оказывает возможную помощь в сложившейся ситуации.
"Когда была заключена черноморская сделка с зерном, мы немного помогли там. Когда я был в Нью-Йорке, у украинского премьер-министра были некоторые опасения по поводу безопасности атомной электростанции. Я поговорил с нашим премьер-министром, а затем получил его одобрение как на взаимодействие с русскими, так и на передачу некоторых сообщений МАГАТЭ. Мы работаем с генеральным секретарем ООН по некоторым вопросам, особенно по удобрениям, потому что многие страны Глобального Юга являются развивающимися странами, они сталкиваются с серьезными проблемами с удобрениями, потому что Россия является одним из крупнейших экспортеров удобрений", - сказал Джайшанкар.
Глава МИД добавил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди хочет создать "импульс" для установления мира на Украине.
"Что мы хотим сделать, и я думаю, что это очень важно для премьер-министра. Он хочет создать импульс для мира. Помните, он разговаривал с президентом Путиным и Зеленским по телефону. И это было его первое публичное высказывание… Что знают и Украина, и Россия, так это то, что если мы сможем быть чем-то полезны, мы будем готовы использовать для этого наши возможности и добрую волю. Нам придется подождать и посмотреть, к чему это приведет", - отметил Джайшанкар.