https://ria.ru/20230221/konflikt-1853380609.html

Запад хочет перевести конфликт на Украине в глобальный, заявил Путин

Запад хочет перевести конфликт на Украине в глобальный, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023

Запад хочет перевести конфликт на Украине в глобальный, заявил Путин

Запад хочет перевести локальный конфликт на Украине в фазу глобального противостояния, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:25

2023-02-21T12:25

2023-02-21T12:41

в мире

специальная военная операция на украине

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

россия

владимир путин

ситуация в днр и лнр

украина

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Запад хочет перевести локальный конфликт на Украине в фазу глобального противостояния, заявил президент России Владимир Путин."Элиты Запада не скрывают свои цели – нанести России, как они говорят, это прямая речь, стратегическое поражение России. Что это значит? Для нас что это такое? Это значит покончить с нами раз и навсегда, то есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния", - сказал Путин в ходе послания Федеральному Собранию. Он отметил, что именно так это понимает Россия и соответствующим образом будет на это реагировать.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/ukraina-1853207020.html

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр, украина