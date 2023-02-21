Рейтинг@Mail.ru
Запад хочет перевести конфликт на Украине в глобальный, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230221/konflikt-1853380609.html
Запад хочет перевести конфликт на Украине в глобальный, заявил Путин
Запад хочет перевести конфликт на Украине в глобальный, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Запад хочет перевести конфликт на Украине в глобальный, заявил Путин
Запад хочет перевести локальный конфликт на Украине в фазу глобального противостояния, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:25
2023-02-21T12:41
в мире
специальная военная операция на украине
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
владимир путин
ситуация в днр и лнр
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853378895_0:0:2938:1653_1920x0_80_0_0_734b3d5e19aed2d090f4863996b45360.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Запад хочет перевести локальный конфликт на Украине в фазу глобального противостояния, заявил президент России Владимир Путин."Элиты Запада не скрывают свои цели – нанести России, как они говорят, это прямая речь, стратегическое поражение России. Что это значит? Для нас что это такое? Это значит покончить с нами раз и навсегда, то есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния", - сказал Путин в ходе послания Федеральному Собранию. Он отметил, что именно так это понимает Россия и соответствующим образом будет на это реагировать.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230221/ukraina-1853207020.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853378895_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_ba77fd54f679e117fba0ce911ca153d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр, украина
В мире, Специальная военная операция на Украине, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина
12:25 21.02.2023 (обновлено: 12:41 21.02.2023)
 
Запад хочет перевести конфликт на Украине в глобальный, заявил Путин

Путин: Запад хочет перевести конфликт на Украине в фазу глобального противостояния

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Запад хочет перевести локальный конфликт на Украине в фазу глобального противостояния, заявил президент России Владимир Путин.
"Элиты Запада не скрывают свои цели – нанести России, как они говорят, это прямая речь, стратегическое поражение России. Что это значит? Для нас что это такое? Это значит покончить с нами раз и навсегда, то есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния", - сказал Путин в ходе послания Федеральному Собранию. Он отметил, что именно так это понимает Россия и соответствующим образом будет на это реагировать.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
08:00
"Будущего нет". Какой Россию видит Запад спустя год спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаРоссияВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала