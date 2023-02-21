https://ria.ru/20230221/konflikt-1853380609.html
Запад хочет перевести конфликт на Украине в глобальный, заявил Путин
Запад хочет перевести конфликт на Украине в глобальный, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Запад хочет перевести конфликт на Украине в глобальный, заявил Путин
Запад хочет перевести локальный конфликт на Украине в фазу глобального противостояния, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:25
2023-02-21T12:25
2023-02-21T12:41
в мире
специальная военная операция на украине
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
владимир путин
ситуация в днр и лнр
украина
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Запад хочет перевести локальный конфликт на Украине в фазу глобального противостояния, заявил президент России Владимир Путин."Элиты Запада не скрывают свои цели – нанести России, как они говорят, это прямая речь, стратегическое поражение России. Что это значит? Для нас что это такое? Это значит покончить с нами раз и навсегда, то есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния", - сказал Путин в ходе послания Федеральному Собранию. Он отметил, что именно так это понимает Россия и соответствующим образом будет на это реагировать.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр, украина
В мире, Специальная военная операция на Украине, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина
12:25 21.02.2023 (обновлено: 12:41 21.02.2023)
Запад хочет перевести конфликт на Украине в глобальный, заявил Путин
Путин: Запад хочет перевести конфликт на Украине в фазу глобального противостояния