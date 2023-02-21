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Путин возложил ответственность за разжигание конфликта на Украине на Запад - РИА Новости, 21.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230221/konflikt-1853380004.html
Путин возложил ответственность за разжигание конфликта на Украине на Запад
Путин возложил ответственность за разжигание конфликта на Украине на Запад - РИА Новости, 21.02.2023
Путин возложил ответственность за разжигание конфликта на Украине на Запад
Ответственность за разжигание украинского конфликта полностью лежит на западных элитах, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:24
2023-02-21T12:33
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Ответственность за разжигание украинского конфликта полностью лежит на западных элитах, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию."Ответственность за разжигание украинского конфликта, за эскалацию, за рост числа его жертв полностью лежит на западных элитах. И, конечно, на киевском режиме сегодняшнем, для которого украинский народ, по сути дела, чужой", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, украина, россия
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Украина, Россия
12:24 21.02.2023 (обновлено: 12:33 21.02.2023)
 
Путин возложил ответственность за разжигание конфликта на Украине на Запад

Путин: ответственность за разжигание конфликта на Украине лежит на западных элитах

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Ответственность за разжигание украинского конфликта полностью лежит на западных элитах, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
"Ответственность за разжигание украинского конфликта, за эскалацию, за рост числа его жертв полностью лежит на западных элитах. И, конечно, на киевском режиме сегодняшнем, для которого украинский народ, по сути дела, чужой", - сказал Путин.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
12:22
Путин заявил, что Запад превратил Украину в расходный материал
 
Специальная военная операция на УкраинеПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаВладимир ПутинУкраинаРоссия
 
 
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