https://ria.ru/20230221/konflikt-1853380004.html

Путин возложил ответственность за разжигание конфликта на Украине на Запад

Путин возложил ответственность за разжигание конфликта на Украине на Запад - РИА Новости, 21.02.2023

Путин возложил ответственность за разжигание конфликта на Украине на Запад

Ответственность за разжигание украинского конфликта полностью лежит на западных элитах, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:24

2023-02-21T12:24

2023-02-21T12:33

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

специальная военная операция на украине

владимир путин

украина

россия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Ответственность за разжигание украинского конфликта полностью лежит на западных элитах, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию."Ответственность за разжигание украинского конфликта, за эскалацию, за рост числа его жертв полностью лежит на западных элитах. И, конечно, на киевском режиме сегодняшнем, для которого украинский народ, по сути дела, чужой", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/ukraina-1853379252.html

украина

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, украина, россия