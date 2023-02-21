https://ria.ru/20230221/komissiya-1853512061.html

Путин утвердил новый состав комиссии по обеспечению участия России в G20

Путин утвердил новый состав комиссии по обеспечению участия России в G20 - РИА Новости, 21.02.2023

Путин утвердил новый состав комиссии по обеспечению участия России в G20

Президент России Владимир Путин утвердил новый состав межведомственной комиссии по обеспечению участия России в "Группе двадцати", на посту председателя... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T17:39

2023-02-21T17:39

2023-02-21T17:39

политика

россия

владимир путин

светлана лукаш

сергей аноприенко

большая двадцатка

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил новый состав межведомственной комиссии по обеспечению участия России в "Группе двадцати", на посту председателя комиссии осталась шерпа России в G20 Светлана Лукаш, распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. На посту ответственного секретаря комиссии, согласно документу, остался замглавы департамента экономического сотрудничества МИД РФ Марат Бердыев, также в комиссию вошли замминистра природных ресурсов и экологии Сергей Аноприенко, замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко, замминистра просвещения Денис Грибов, замминистра промышленности и торговли Алексей Груздев, замминистра экономического развития Владимир Ильичев. В комиссию также вошли замминистра сельского хозяйства Сергей Левин, замминистра финансов Тимур Максимов, замминистра культуры Алла Манилова, замглавы Минобрнауки Константин Могилевский, замминистра энергетики Сергей Мочальников, замминистра иностранных дел Александр Панкин, замминистра здравоохранения Олег Салагай, замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Бэлла Черкесова, первый замглавы МЧС Александр Чуприян, замначальника управления президента РФ по внешней политике Алексей Шишаев и первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

https://ria.ru/20221201/indiya-1835591772.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

политика, россия, владимир путин, светлана лукаш, сергей аноприенко, большая двадцатка, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)