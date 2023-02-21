Путин утвердил новый состав комиссии по обеспечению участия России в G20
Путин утвердил новый состав межведомственной комиссии по обеспечению участия России в G20
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил новый состав межведомственной комиссии по обеспечению участия России в "Группе двадцати", на посту председателя комиссии осталась шерпа России в G20 Светлана Лукаш, распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии по обеспечению участия Российской Федерации в "Группе двадцати"... Лукаш Светлана - заместитель начальника экспертного управления президента РФ, представитель президента РФ по делам группы ведущих индустриальных государств и связям с представителями лидеров стран, входящих в "Группу двадцати", российский шерпа (председатель комиссии)", - говорится в документе. Распоряжение вступает в силу со дня его подписание.
На посту ответственного секретаря комиссии, согласно документу, остался замглавы департамента экономического сотрудничества МИД РФ Марат Бердыев, также в комиссию вошли замминистра природных ресурсов и экологии Сергей Аноприенко, замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко, замминистра просвещения Денис Грибов, замминистра промышленности и торговли Алексей Груздев, замминистра экономического развития Владимир Ильичев.
В комиссию также вошли замминистра сельского хозяйства Сергей Левин, замминистра финансов Тимур Максимов, замминистра культуры Алла Манилова, замглавы Минобрнауки Константин Могилевский, замминистра энергетики Сергей Мочальников, замминистра иностранных дел Александр Панкин, замминистра здравоохранения Олег Салагай, замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Бэлла Черкесова, первый замглавы МЧС Александр Чуприян, замначальника управления президента РФ по внешней политике Алексей Шишаев и первый зампред Банка России Ксения Юдаева.
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