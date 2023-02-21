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Путин утвердил новый состав комиссии по обеспечению участия России в G20 - РИА Новости, 21.02.2023
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Путин утвердил новый состав комиссии по обеспечению участия России в G20
Путин утвердил новый состав комиссии по обеспечению участия России в G20 - РИА Новости, 21.02.2023
Путин утвердил новый состав комиссии по обеспечению участия России в G20
Президент России Владимир Путин утвердил новый состав межведомственной комиссии по обеспечению участия России в "Группе двадцати", на посту председателя... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T17:39
2023-02-21T17:39
политика
россия
владимир путин
светлана лукаш
сергей аноприенко
большая двадцатка
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил новый состав межведомственной комиссии по обеспечению участия России в "Группе двадцати", на посту председателя комиссии осталась шерпа России в G20 Светлана Лукаш, распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. На посту ответственного секретаря комиссии, согласно документу, остался замглавы департамента экономического сотрудничества МИД РФ Марат Бердыев, также в комиссию вошли замминистра природных ресурсов и экологии Сергей Аноприенко, замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко, замминистра просвещения Денис Грибов, замминистра промышленности и торговли Алексей Груздев, замминистра экономического развития Владимир Ильичев. В комиссию также вошли замминистра сельского хозяйства Сергей Левин, замминистра финансов Тимур Максимов, замминистра культуры Алла Манилова, замглавы Минобрнауки Константин Могилевский, замминистра энергетики Сергей Мочальников, замминистра иностранных дел Александр Панкин, замминистра здравоохранения Олег Салагай, замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Бэлла Черкесова, первый замглавы МЧС Александр Чуприян, замначальника управления президента РФ по внешней политике Алексей Шишаев и первый зампред Банка России Ксения Юдаева.
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политика, россия, владимир путин, светлана лукаш, сергей аноприенко, большая двадцатка, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Политика, Россия, Владимир Путин, Светлана Лукаш, Сергей Аноприенко, Большая двадцатка, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
17:39 21.02.2023
 
Путин утвердил новый состав комиссии по обеспечению участия России в G20

Путин утвердил новый состав межведомственной комиссии по обеспечению участия России в G20

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил новый состав межведомственной комиссии по обеспечению участия России в "Группе двадцати", на посту председателя комиссии осталась шерпа России в G20 Светлана Лукаш, распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии по обеспечению участия Российской Федерации в "Группе двадцати"... Лукаш Светлана - заместитель начальника экспертного управления президента РФ, представитель президента РФ по делам группы ведущих индустриальных государств и связям с представителями лидеров стран, входящих в "Группу двадцати", российский шерпа (председатель комиссии)", - говорится в документе. Распоряжение вступает в силу со дня его подписание.
На посту ответственного секретаря комиссии, согласно документу, остался замглавы департамента экономического сотрудничества МИД РФ Марат Бердыев, также в комиссию вошли замминистра природных ресурсов и экологии Сергей Аноприенко, замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко, замминистра просвещения Денис Грибов, замминистра промышленности и торговли Алексей Груздев, замминистра экономического развития Владимир Ильичев.
В комиссию также вошли замминистра сельского хозяйства Сергей Левин, замминистра финансов Тимур Максимов, замминистра культуры Алла Манилова, замглавы Минобрнауки Константин Могилевский, замминистра энергетики Сергей Мочальников, замминистра иностранных дел Александр Панкин, замминистра здравоохранения Олег Салагай, замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Бэлла Черкесова, первый замглавы МЧС Александр Чуприян, замначальника управления президента РФ по внешней политике Алексей Шишаев и первый зампред Банка России Ксения Юдаева.
Нью-Дели. Деловой квартал - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря 2022, 15:32
Индия заявила о желании работать с Россией в рамках председательства в G20
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинСветлана ЛукашСергей АноприенкоБольшая двадцаткаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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