https://ria.ru/20230221/komissiya-1853349525.html
Участникам СВО могут отменить комиссию при снятии наличных и переводах
Участникам СВО могут отменить комиссию при снятии наличных и переводах - РИА Новости, 21.02.2023
Участникам СВО могут отменить комиссию при снятии наличных и переводах
Парламентская координационная группа по вопросам спецоперации договорилась с Центральным банком РФ о снижении или полном отсутствии комиссии при снятии наличных РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T10:58
2023-02-21T10:58
2023-02-21T10:58
россия
центральный банк рф (цб рф)
николай журавлев
общество
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Парламентская координационная группа по вопросам спецоперации договорилась с Центральным банком РФ о снижении или полном отсутствии комиссии при снятии наличных и переводе денежных средств участниками спецоперации членам их семей, заявил замруководителя группы, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев"Наши военнослужащие получают выплаты на счета, которые открыты в различных банках и в разных регионах нашей страны. И сегодня мы достигли договоренности с Центробанком о снижении либо полном отсутствии комиссии при снятии наличных и переводе денежных средств своим родным и близким. Уверен, что все кредитные организации последуют рекомендациям Центробанка", - приводят в пресс-службе "Единой России" слова Журавлева.Отмечается, что с 1 марта финансово-кредитным организациям рекомендуется установить минимальный размер комиссии или отменить ее по "наиболее востребованным банковским операциям"."Речь идет о снятии наличных, переводе денег со счетов, открытых военнослужащим и членам их семей. Об этом говорится в информационном письме, направленном в адрес банков", - добавили в сообщении.
https://ria.ru/20230207/bilety-1850216658.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральный банк рф (цб рф), николай журавлев, общество
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Николай Журавлев, Общество
Участникам СВО могут отменить комиссию при снятии наличных и переводах
ЦБ призвал снизить или отменить комиссию при снятии наличных и переводах участникам СВО
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Парламентская координационная группа по вопросам спецоперации договорилась с Центральным банком РФ о снижении или полном отсутствии комиссии при снятии наличных и переводе денежных средств участниками спецоперации членам их семей, заявил замруководителя группы, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев
"Наши военнослужащие получают выплаты на счета, которые открыты в различных банках и в разных регионах нашей страны. И сегодня мы достигли договоренности с Центробанком о снижении либо полном отсутствии комиссии при снятии наличных и переводе денежных средств своим родным и близким. Уверен, что все кредитные организации последуют рекомендациям Центробанка", - приводят в пресс-службе "Единой России
" слова Журавлева.
Отмечается, что с 1 марта финансово-кредитным организациям рекомендуется установить минимальный размер комиссии или отменить ее по "наиболее востребованным банковским операциям".
"Речь идет о снятии наличных, переводе денег со счетов, открытых военнослужащим и членам их семей. Об этом говорится в информационном письме, направленном в адрес банков", - добавили в сообщении.