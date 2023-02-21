https://ria.ru/20230221/komissiya-1853349525.html

Участникам СВО могут отменить комиссию при снятии наличных и переводах

Участникам СВО могут отменить комиссию при снятии наличных и переводах - РИА Новости, 21.02.2023

Участникам СВО могут отменить комиссию при снятии наличных и переводах

Парламентская координационная группа по вопросам спецоперации договорилась с Центральным банком РФ о снижении или полном отсутствии комиссии при снятии наличных РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T10:58

2023-02-21T10:58

2023-02-21T10:58

россия

центральный банк рф (цб рф)

николай журавлев

общество

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Парламентская координационная группа по вопросам спецоперации договорилась с Центральным банком РФ о снижении или полном отсутствии комиссии при снятии наличных и переводе денежных средств участниками спецоперации членам их семей, заявил замруководителя группы, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев"Наши военнослужащие получают выплаты на счета, которые открыты в различных банках и в разных регионах нашей страны. И сегодня мы достигли договоренности с Центробанком о снижении либо полном отсутствии комиссии при снятии наличных и переводе денежных средств своим родным и близким. Уверен, что все кредитные организации последуют рекомендациям Центробанка", - приводят в пресс-службе "Единой России" слова Журавлева.Отмечается, что с 1 марта финансово-кредитным организациям рекомендуется установить минимальный размер комиссии или отменить ее по "наиболее востребованным банковским операциям"."Речь идет о снятии наличных, переводе денег со счетов, открытых военнослужащим и членам их семей. Об этом говорится в информационном письме, направленном в адрес банков", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20230207/bilety-1850216658.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, центральный банк рф (цб рф), николай журавлев, общество