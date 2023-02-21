https://ria.ru/20230221/komandy-1853421326.html
Путин поручил поддержать лучшие управленческие муниципальные команды
Путин поручил поддержать лучшие управленческие муниципальные команды - РИА Новости, 21.02.2023
Путин поручил поддержать лучшие управленческие муниципальные команды
Президент России Владимир Путин попросил администрацию президента и правительство создать механизм поддержки лучших управленческих муниципальных кадров. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:32
2023-02-21T13:32
2023-02-21T13:32
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил администрацию президента и правительство создать механизм поддержки лучших управленческих муниципальных кадров. "Прошу администрацию президента совместно с правительством представить предложения по созданию инструментов прямой поддержки лучших управленческих команд, практик, крупных, средних и небольших муниципалитетов", - сказал Путин в послании Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, политика, россия, владимир путин
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Политика, Россия, Владимир Путин
Путин поручил поддержать лучшие управленческие муниципальные команды
Президент Путин поручил поддержать лучшие управленческие муниципальные команды