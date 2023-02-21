https://ria.ru/20230221/komandy-1853421326.html

Путин поручил поддержать лучшие управленческие муниципальные команды

Путин поручил поддержать лучшие управленческие муниципальные команды - РИА Новости, 21.02.2023

Путин поручил поддержать лучшие управленческие муниципальные команды

Президент России Владимир Путин попросил администрацию президента и правительство создать механизм поддержки лучших управленческих муниципальных кадров. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:32

2023-02-21T13:32

2023-02-21T13:32

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил администрацию президента и правительство создать механизм поддержки лучших управленческих муниципальных кадров. "Прошу администрацию президента совместно с правительством представить предложения по созданию инструментов прямой поддержки лучших управленческих команд, практик, крупных, средних и небольших муниципалитетов", - сказал Путин в послании Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/donbass-1853417009.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, политика, россия, владимир путин