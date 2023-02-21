https://ria.ru/20230221/kollaps-1853309769.html

Все держалось на России. В Польше заявили о коллапсе рынка яблок

Все держалось на России. В Польше заявили о коллапсе рынка яблок - РИА Новости, 21.02.2023

Все держалось на России. В Польше заявили о коллапсе рынка яблок

Новые рынки сбыта польских яблок не компенсируют потерь из-за запрета экспорта в Россию, из-за чего местный рынок "уже рухнул", а производителям нужна помощь... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T02:45

2023-02-21T02:45

2023-02-21T05:59

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Новые рынки сбыта польских яблок не компенсируют потерь из-за запрета экспорта в Россию, из-за чего местный рынок "уже рухнул", а производителям нужна помощь государства, заявил в интервью Interia президент Союза садоводов Польши Мирослав Малишевский."Польский рынок яблок уже рухнул. Главная причина – запрет на торговлю с Россией, которая десятилетиями покупала у нас огромное количество этих фруктов. Это был наш шанс, который мы использовали на все сто. На этом рынке держался весь наш сектор", - признал глава ассоциации.По его словам, новые направления для экспорта, к примеру Египет, позволили отчасти заменить российский рынок, однако появляющиеся в странах экономические сложности сильно тормозят торговлю."Почти на всех популярных рынках яблок мы входим в тройку лучших поставщиков. Однако этого все еще недостаточно, чтобы заменить потерянный в результате эмбарго российский рынок", - посетовал Малишевский.Он добавил, что в сложившейся ситуации Союз садоводов Польши требует введения чрезвычайных механизмов государственной помощи. При этом Малишевский заметил, что из-за проблем многие садоводы начинают выкорчевывать даже молодые деревья."И удивляться здесь нечему. Есть определенный предел прочности, в том числе и экономической. Без прибыли долго не протянешь", - констатировал глава ассоциации.Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции, взяла курс на импортозамещение. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная и некоторая другая продукция, страной происхождения которых являются США, страны Евросоюза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, а также Великобритания.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230216/protest-1852427855.html

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