02:45 21.02.2023 (обновлено: 05:59 21.02.2023)
Все держалось на России. В Польше заявили о коллапсе рынка яблок
Глава Союза садоводов Польши Малишевский заявил о крахе рынка яблок из-за эмбарго Москвы
Яблоки. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Новые рынки сбыта польских яблок не компенсируют потерь из-за запрета экспорта в Россию, из-за чего местный рынок "уже рухнул", а производителям нужна помощь государства, заявил в интервью Interia президент Союза садоводов Польши Мирослав Малишевский.
"Польский рынок яблок уже рухнул. Главная причина – запрет на торговлю с Россией, которая десятилетиями покупала у нас огромное количество этих фруктов. Это был наш шанс, который мы использовали на все сто. На этом рынке держался весь наш сектор", - признал глава ассоциации.
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По его словам, новые направления для экспорта, к примеру Египет, позволили отчасти заменить российский рынок, однако появляющиеся в странах экономические сложности сильно тормозят торговлю.
"Почти на всех популярных рынках яблок мы входим в тройку лучших поставщиков. Однако этого все еще недостаточно, чтобы заменить потерянный в результате эмбарго российский рынок", - посетовал Малишевский.
Он добавил, что в сложившейся ситуации Союз садоводов Польши требует введения чрезвычайных механизмов государственной помощи. При этом Малишевский заметил, что из-за проблем многие садоводы начинают выкорчевывать даже молодые деревья.
"И удивляться здесь нечему. Есть определенный предел прочности, в том числе и экономической. Без прибыли долго не протянешь", - констатировал глава ассоциации.
Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции, взяла курс на импортозамещение. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная и некоторая другая продукция, страной происхождения которых являются США, страны Евросоюза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, а также Великобритания.
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