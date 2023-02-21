https://ria.ru/20230221/knr-1853303729.html
КНР упрекнула США в двойных стандартах при обсуждении ядерной проблемы КНДР
КНР упрекнула США в двойных стандартах при обсуждении ядерной проблемы КНДР - РИА Новости, 21.02.2023
КНР упрекнула США в двойных стандартах при обсуждении ядерной проблемы КНДР
США и ряд стран настаивают на обсуждении ядерной проблемы КНДР, при этом уклоняются от своих обязательств, участвуют в ядерном сотрудничестве в... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T00:14
2023-02-21T00:14
2023-02-21T00:14
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ООН, 21 фев – РИА Новости. США и ряд стран настаивают на обсуждении ядерной проблемы КНДР, при этом уклоняются от своих обязательств, участвуют в ядерном сотрудничестве в азиатско-тихоокеанском регионе, противоречащем целям Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил на заседании СБ ООН зампостпреда Китая при организации Дай Бин. "Все стороны должны избегать двойных стандартов. США и соответствующие страны настаивают на обсуждении ядерной проблемы КНДР, тогда как уклоняются от своих обязательств, откровенно участвуя в ядерном сотрудничестве в азиатско-тихоокеанском регионе, что противоречит целям и задачам ДНЯО", - сказал Дай Бин. По его словам, поведение США и ряда стран ведет к распространению ядерных материалов оружейного качества. "Такой избирательный подход к ядерному нераспространению не только повлечет серьезное и негативное воздействие на денуклеаризацию Корейского полуострова, но также значительно усугубит риск возникновения вооруженного конфликта в регионе", - указал он.
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в мире, сша, китай, корейский полуостров, оон
В мире, США, Китай, Корейский полуостров, ООН
КНР упрекнула США в двойных стандартах при обсуждении ядерной проблемы КНДР
КНР в СБ ООН упрекнула США в двойных стандартах при обсуждении ядерной проблемы КНДР