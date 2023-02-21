Рейтинг@Mail.ru
КНР упрекнула США в двойных стандартах при обсуждении ядерной проблемы КНДР - РИА Новости, 21.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230221/knr-1853303729.html
КНР упрекнула США в двойных стандартах при обсуждении ядерной проблемы КНДР
КНР упрекнула США в двойных стандартах при обсуждении ядерной проблемы КНДР - РИА Новости, 21.02.2023
КНР упрекнула США в двойных стандартах при обсуждении ядерной проблемы КНДР
США и ряд стран настаивают на обсуждении ядерной проблемы КНДР, при этом уклоняются от своих обязательств, участвуют в ядерном сотрудничестве в... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T00:14
2023-02-21T00:14
в мире
сша
китай
корейский полуостров
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1861cf61022eba77d1271e90a7751396.jpg
ООН, 21 фев – РИА Новости. США и ряд стран настаивают на обсуждении ядерной проблемы КНДР, при этом уклоняются от своих обязательств, участвуют в ядерном сотрудничестве в азиатско-тихоокеанском регионе, противоречащем целям Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил на заседании СБ ООН зампостпреда Китая при организации Дай Бин. "Все стороны должны избегать двойных стандартов. США и соответствующие страны настаивают на обсуждении ядерной проблемы КНДР, тогда как уклоняются от своих обязательств, откровенно участвуя в ядерном сотрудничестве в азиатско-тихоокеанском регионе, что противоречит целям и задачам ДНЯО", - сказал Дай Бин. По его словам, поведение США и ряда стран ведет к распространению ядерных материалов оружейного качества. "Такой избирательный подход к ядерному нераспространению не только повлечет серьезное и негативное воздействие на денуклеаризацию Корейского полуострова, но также значительно усугубит риск возникновения вооруженного конфликта в регионе", - указал он.
https://ria.ru/20230220/kndr-1853212829.html
сша
китай
корейский полуостров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_4499743e2218c6d6775e5aeeb212d209.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, корейский полуостров, оон
В мире, США, Китай, Корейский полуостров, ООН
00:14 21.02.2023
 
КНР упрекнула США в двойных стандартах при обсуждении ядерной проблемы КНДР

КНР в СБ ООН упрекнула США в двойных стандартах при обсуждении ядерной проблемы КНДР

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 21 фев – РИА Новости. США и ряд стран настаивают на обсуждении ядерной проблемы КНДР, при этом уклоняются от своих обязательств, участвуют в ядерном сотрудничестве в азиатско-тихоокеанском регионе, противоречащем целям Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил на заседании СБ ООН зампостпреда Китая при организации Дай Бин.
"Все стороны должны избегать двойных стандартов. США и соответствующие страны настаивают на обсуждении ядерной проблемы КНДР, тогда как уклоняются от своих обязательств, откровенно участвуя в ядерном сотрудничестве в азиатско-тихоокеанском регионе, что противоречит целям и задачам ДНЯО", - сказал Дай Бин.
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 17:14
КНДР может провести ядерное испытание, считают южнокорейские военные
По его словам, поведение США и ряда стран ведет к распространению ядерных материалов оружейного качества. "Такой избирательный подход к ядерному нераспространению не только повлечет серьезное и негативное воздействие на денуклеаризацию Корейского полуострова, но также значительно усугубит риск возникновения вооруженного конфликта в регионе", - указал он.
 
В миреСШАКитайКорейский полуостровООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала